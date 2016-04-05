Гуманітарний хаб: Україна відкрила на кордоні з РФ пункт пропуску для своїх громадян
Зрада чи перемога?
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Додано: Пон 07 сер, 2023 05:03
Зрада чи перемога?
Додано: Пон 07 сер, 2023 05:05
With China Attending, Ukraine Peace Discussions Inch Forward
"In Jeddah, Ukraine and the major developing countries appeared keener to seek out a consensus. A senior European official said that Ukraine didn’t push again for its peace plan to be accepted and other countries weren’t insisting that Kyiv drop it. Nor was there any crossfire over Ukraine’s demand for the withdrawal of Russian troops. Ukraine didn’t press the point, two diplomats said, nor was it challenged by developing countries."
Додано: Пон 07 сер, 2023 07:29
Не бачу того тексту, який ви привели як цитату.
Порівняйте свій текст з тим шо пише vitaliiangel.
Додано: Пон 07 сер, 2023 08:44
тогда как по вашему звучит перевод:
лишь бы поспорить по поводу и без, детский сад.
Додано: Пон 07 сер, 2023 09:21
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Я вам зараз поясню на конкретному прикладі. Теща мого кума родом з одного села біля Хуста, яке одне з небагатьох до якого нема нормальної дороги (розбитий асфальт - 10 км їхати 1 годину). Саме дорога стримує там розвиток зеленого туризму, вакансій в селі нема (крім вчительки в школі і кілька працівників в сільраді), а в Хуст по цій дорозі не наїздишся. Всі чоловіки закордоном.
Але в такому супердепресивному селі 99% будинків нові, недавно збудовані, з цегли місцевого заводу чи з київських газоблоків. Дружини цих заробітчан лікували зуби в місцевих приватних стоматологіях, діти вчились на платному в університеті, список вигодонабувачів можна продовжувати ще довго.
Ви б воліли бачити депресивне село, де всі бухають без роботи, з 100-річними хатинками, які латають фанерою та шифером, і їх рідними що стоять по чергам у держполіклініках та собесах?
Додано: Пон 07 сер, 2023 09:33
це взагалі цирк, тоді потрібно заборонити і різним чехам, полякам, які сміють приїздити в Україну лікувати зуби у приватному секторі, не платячи жодних податків в Україні))
Додано: Пон 07 сер, 2023 10:05
Монополія на "Україну". Як Шмигаль і його уряд пустили скандальний ЄДАПС заробляти мільярди на документах
заповідь зелебобіка: кради щодня - успіхи виберуть тебе й на наступний раз
Додано: Пон 07 сер, 2023 10:13
Буквально нема. Але твака інтерпретація того, що в наведеній мною цитаті - можлива
Додано: Пон 07 сер, 2023 11:06
Этот переход и так работал неофициально, билет с Мелитополя 350 уе был.
Додано: Пон 07 сер, 2023 11:43
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Курс рубля до долара вже 97.
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