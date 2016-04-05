RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 4808480948104811
Повідомлення Додано: Пон 07 сер, 2023 05:03

Гуманітарний хаб: Україна відкрила на кордоні з РФ пункт пропуску для своїх громадян
https://www.unian.ua/society/gumanitarn ... 52944.html
Зрада чи перемога?
Starikan
2
 
Повідомлень: 19632
З нами з: 12.10.11
Подякував: 2559 раз.
Подякували: 3117 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 07 сер, 2023 05:05

  Water написав:Шукав, не знайшов.



With China Attending, Ukraine Peace Discussions Inch Forward https://www.wsj.com/articles/with-china ... d-40855818

"In Jeddah, Ukraine and the major developing countries appeared keener to seek out a consensus. A senior European official said that Ukraine didn’t push again for its peace plan to be accepted and other countries weren’t insisting that Kyiv drop it. Nor was there any crossfire over Ukraine’s demand for the withdrawal of Russian troops. Ukraine didn’t press the point, two diplomats said, nor was it challenged by developing countries."
adeges
 
Повідомлень: 4341
З нами з: 14.03.06
Подякував: 396 раз.
Подякували: 1000 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 07 сер, 2023 07:29

  adeges написав:
  Water написав:Шукав, не знайшов.


With China Attending, Ukraine Peace Discussions Inch Forward https://www.wsj.com/articles/with-china ... d-40855818

Не бачу того тексту, який ви привели як цитату.
Порівняйте свій текст з тим шо пише vitaliiangel.
  vitaliiangel написав:Украина на переговорах в Саудовской Аравии согласилась обсуждать мир с Россией без обязательного требования о выводе войск со всей территории — The Wall Street Journal
Water
 
Повідомлень: 1927
З нами з: 06.03.12
Подякував: 60 раз.
Подякували: 215 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 07 сер, 2023 08:44

  Water написав:Не бачу того тексту, який ви привели як цитату.
Порівняйте свій текст з тим шо пише vitaliiangel.
тогда как по вашему звучит перевод:
Nor was there any crossfire over Ukraine’s demand for the withdrawal of Russian troops. Ukraine didn’t press the point, two diplomats said, nor was it challenged by developing countries.
лишь бы поспорить по поводу и без, детский сад.
vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 18613
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2176 раз.
Подякували: 3125 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 07 сер, 2023 09:21

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  budivelnik написав:Який в дупі валютний баланс?
1 Тут вони не створили нічого
2 Їхні дружини долари/євро їсти ще не навчились , а тому враховуючи що їх чоловіки нічого тут не створили- купили імпортні товари...
3 Таким чином
Діти ходили/ходять в садочки - безкоштовно , діти вчаться безкоштовно , батьки пенсіонери пенсію отримують - це витрати платників податків України

А де в цій формулі дохід України?


Я вам зараз поясню на конкретному прикладі. Теща мого кума родом з одного села біля Хуста, яке одне з небагатьох до якого нема нормальної дороги (розбитий асфальт - 10 км їхати 1 годину). Саме дорога стримує там розвиток зеленого туризму, вакансій в селі нема (крім вчительки в школі і кілька працівників в сільраді), а в Хуст по цій дорозі не наїздишся. Всі чоловіки закордоном.
Але в такому супердепресивному селі 99% будинків нові, недавно збудовані, з цегли місцевого заводу чи з київських газоблоків. Дружини цих заробітчан лікували зуби в місцевих приватних стоматологіях, діти вчились на платному в університеті, список вигодонабувачів можна продовжувати ще довго.
Ви б воліли бачити депресивне село, де всі бухають без роботи, з 100-річними хатинками, які латають фанерою та шифером, і їх рідними що стоять по чергам у держполіклініках та собесах?
Letusrock
 
Повідомлень: 735
З нами з: 03.05.22
Подякував: 5 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 07 сер, 2023 09:33

  Water написав:
  fler написав:Знов така маніпуляція. Я десь згадувала районні лікарні чи навідуються лікуватись лише до них? Закінчили діалог.

І шо, ви заборонете відвідувать приватні лікарні? Не смішить.


це взагалі цирк, тоді потрібно заборонити і різним чехам, полякам, які сміють приїздити в Україну лікувати зуби у приватному секторі, не платячи жодних податків в Україні))
Letusrock
 
Повідомлень: 735
З нами з: 03.05.22
Подякував: 5 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 07 сер, 2023 10:05

Монополія на "Україну". Як Шмигаль і його уряд пустили скандальний ЄДАПС заробляти мільярди на документах
https://www.pravda.com.ua/articles/2023/08/7/7414461/

заповідь зелебобіка: кради щодня - успіхи виберуть тебе й на наступний раз :lol: 8)
jump
 
Повідомлень: 4051
З нами з: 18.08.09
Подякував: 102 раз.
Подякували: 1078 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 07 сер, 2023 10:13

  Water написав:
  adeges написав:
  Water написав:Шукав, не знайшов.


With China Attending, Ukraine Peace Discussions Inch Forward https://www.wsj.com/articles/with-china ... d-40855818

Не бачу того тексту, який ви привели як цитату.
Порівняйте свій текст з тим шо пише vitaliiangel.
  vitaliiangel написав:Украина на переговорах в Саудовской Аравии согласилась обсуждать мир с Россией без обязательного требования о выводе войск со всей территории — The Wall Street Journal


Буквально нема. Але твака інтерпретація того, що в наведеній мною цитаті - можлива
adeges
 
Повідомлень: 4341
З нами з: 14.03.06
Подякував: 396 раз.
Подякували: 1000 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 07 сер, 2023 11:06

  Starikan написав:
Гуманітарний хаб: Україна відкрила на кордоні з РФ пункт пропуску для своїх громадян
https://www.unian.ua/society/gumanitarn ... 52944.html
Зрада чи перемога?

Этот переход и так работал неофициально, билет с Мелитополя 350 уе был.
дэн
 
Повідомлень: 63
З нами з: 28.07.14
Подякував: 32 раз.
Подякували: 15 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 07 сер, 2023 11:43

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Курс рубля до долара вже 97.
Denik
 
Повідомлень: 2223
З нами з: 23.02.09
Подякував: 556 раз.
Подякували: 1056 раз.
 
Профіль
1
1
  #<1 ... 4808480948104811
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Denik і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1489 118959
Переглянути останнє повідомлення
Суб 04 бер, 2023 21:02
Kudrjavuy
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 495145
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 10:35
1 6012
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 11:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Юнекс Банк (496)
07.08.2023 11:17
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.