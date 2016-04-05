Додано: Пон 07 сер, 2023 12:41

Успіх написав: ✓До завершення війни - заморозити всі депозити(видавати лише порційно 5тис.грн/міс. тільки пенсіонерам і жінкам, які мають дітей/на кожну дитину 5Кгрн/) ✓До завершення війни - заморозити всі депозити(видавати лише порційно 5тис.грн/міс. тільки пенсіонерам і жінкам, які мають дітей/на кожну дитину 5Кгрн/)

Успіх написав: ✓Найняти 300-400К добровольців з інших країн(в борг/за бартер і т.п.) ✓Найняти 300-400К добровольців з інших країн(в борг/за бартер і т.п.)

Успіх написав: ✓Робити ротації що 6міс.(по бажанні - можна залишатись на другий термін, підписавши контракт) ✓Робити ротації що 6міс.(по бажанні - можна залишатись на другий термін, підписавши контракт)

Успіх написав: ✓З першого місяця і до тепер зарплату в/с платити 20К. А от премії перших півроку платити 10К(в тилу), 30К(в зоні БД), 60К(в піхоті/ССО). Після півроку, премію збільшити до 20К/60К/120К - відповідно. ✓З першого місяця і до тепер зарплату в/с платити 20К. А от премії перших півроку платити 10К(в тилу), 30К(в зоні БД), 60К(в піхоті/ССО). Після півроку, премію збільшити до 20К/60К/120К - відповідно.

Успіх написав: ✓Обкласти військовим податком(наприклад 10%/рік від вартості квартири/зайвих метрів) кожну "зайву" квартиру (наприклад, з розрахунком - квартира до 50м2 на 2 людини. Тобто, є 4 людини в сім'ї - то можна мати і 2 і 3квартири, але сумарно до 100м2) ))

✓Видати закон, щоб всі чоловіки і ЖІНКИ повернулись з-за кордону до місяця часу, в іншому випадку - все їхнє не рухоме майно піде з молотка на користь ЗСУ!(А майно зразу ж "заморозити", щоб не могли продати дистанційно) ✓Обкласти військовим податком(наприклад 10%/рік від вартості квартири/зайвих метрів) кожну "зайву" квартиру (наприклад, з розрахунком - квартира до 50м2 на 2 людини. Тобто, є 4 людини в сім'ї - то можна мати і 2 і 3квартири, але сумарно до 100м2) ))✓Видати закон, щоб всі чоловіки і ЖІНКИ повернулись з-за кордону до місяця часу, в іншому випадку - все їхнє не рухоме майно піде з молотка на користь ЗСУ!(А майно зразу ж "заморозити", щоб не могли продати дистанційно)

Успіх написав: ✓ Обкласти податком всіх бездітних жінок(фіз.здорових, які можуть мати дітей, але не хочуть) віком 20-50

Бездітним жінкам податок 50% від зарплати, а жінки, в яких тільки 1 дитина - 25%. Жорстко штрафувати роботодавців, які взяли неофіційно бездітну жінку на роботу, чи з 1 дитиною

Цей закон запровадити мінімум на 5р! ✓ Обкласти податком всіх бездітних жінок(фіз.здорових, які можуть мати дітей, але не хочуть) віком 20-50Бездітним жінкам податок 50% від зарплати, а жінки, в яких тільки 1 дитина - 25%. Жорстко штрафувати роботодавців, які взяли неофіційно бездітну жінку на роботу, чи з 1 дитиноюЦей закон запровадити мінімум на 5р!

Яким чином заморожені депозити допоможуть у веденні бойових дій?Навіщо наймати, якщо можна мобілізувати?Десь за рік +- розуміння приходить, що та як працює. Так, ротації робити доцільно. Бо дуже велика несправедливість, що одні сидять в зоні бойових дій, а більша частина на диванах біля телевізора. І тут приблизно як в американців/британців - ротація після певної кількості вильотів/кампаній. Але це явно не півроку. Але це може бути 4 цикли по півроку. 2 десь рази по півроку при участі в активних бойових діях і 2 цикли десь на Сумщині/Чернігівщині для піхоти. І 6 циклів для танкових військ/арти.Це - доцільно.Обкласти податком - доцільно. Причому і такі ситуації, що виїхали з умовного Закарпаття в Європу, а квартиру - здають. Тих, хто виїхав законно, - немає ніяких підстав звинувачувати.А тут так воно і вийде само по собі. Жінка буде цікава чоловіку, коли вона йому може народити 3-х дітей. Відбудеться повернення до традиційних сімейних цінностей. Якщо не хочуть - хай їдуть в Європу та кохаються там одна з одною або з арабо-африканськими мігрантами. Але все буде добровільно.