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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 07 сер, 2023 11:56
А може, якщо рік тому (минулого літа) запровадити це все разом
, то може вже цього літа ми здобули б перемогу?
А саме:
✓До завершення війни - заморозити всі депозити(видавати лише порційно 5тис.грн/міс. тільки пенсіонерам і жінкам, які мають дітей/на кожну дитину 5Кгрн/)
✓Найняти 300-400К добровольців з інших країн(в борг/за бартер і т.п.)
✓Робити ротації що 6міс.(по бажанні - можна залишатись на другий термін, підписавши контракт)
✓З першого місяця і до тепер зарплату в/с платити 20К. А от премії перших півроку платити 10К(в тилу), 30К(в зоні БД), 60К(в піхоті/ССО). Після півроку, премію збільшити до 20К/60К/120К - відповідно.
✓Обкласти військовим податком(наприклад 10%/рік від вартості квартири/зайвих метрів) кожну "зайву" квартиру (наприклад, з розрахунком - квартира до 50м2 на 2 людини. Тобто, є 4 людини в сім'ї - то можна мати і 2 і 3квартири, але сумарно до 100м2) ))
✓Видати закон, щоб всі чоловіки і ЖІНКИ повернулись з-за кордону до місяця часу, в іншому випадку - все їхнє не рухоме майно піде з молотка на користь ЗСУ!(А майно зразу ж "заморозити", щоб не могли продати дистанційно)
✓ Обкласти податком всіх бездітних жінок(фіз.здорових, які можуть мати дітей, але не хочуть) віком 20-50
Бездітним жінкам податок 50% від зарплати, а жінки, в яких тільки 1 дитина - 25%. Жорстко штрафувати роботодавців, які взяли неофіційно бездітну жінку на роботу, чи з 1 дитиною
Цей закон запровадити мінімум на 5р!
✓ - якщо ще щось забув, нагадайте!
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Північна Корея тоді нервово закурить в стороні?
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Додано: Пон 07 сер, 2023 12:13
Успіх ,
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Додано: Пон 07 сер, 2023 12:30
Успіх
Багато хтів написати, потім все видалив.
Востаннє редагувалось whois2010
в Пон 07 сер, 2023 13:08, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 07 сер, 2023 12:37
Успіх написав:
Обкласти військовим податком(наприклад 10%/рік від вартості квартири/зайвих метрів) кожну "зайву" квартиру (наприклад, з розрахунком - квартира до 50м2 на 2 людини. Тобто, є 4 людини в сім'ї - то можна мати і 2 і 3квартири, але сумарно до 100м2) ))
Під свої квартири рахував?
Але загалом виглядає, що Вам треба до лікарні. А стосовно експропріації майна, прийдуть кацапи - відіжмуть майно, прийдуть успіхи - відіжмуть майно. То чим такі ідеї краще "кацапського мира"?
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Додано: Пон 07 сер, 2023 12:38
Успіх написав:
Бездітним жінкам податок 50% від зарплати
и заставить рожать сразу совершеннолетних и в военной экипировке, чтобы с роддома сразу на фронт.
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Додано: Пон 07 сер, 2023 12:41
Успіх написав:
✓ - якщо ще щось забув, нагадайте!
усі 73% успіхів, за те, що привели ту нечисть до влади:
1.воюють до повного завершення війни.
2.воюють лише в штурмових загонах та загонах для розмінування, без зброї, екіпірування, їжі та оплати. засоби для війни та існування здобувають в бою.
3.після завершення війни відбудовують усе зруйноване у трудових батальйонах за миску зупи і каваль хліба.
4.назавжди позбавляються права вибирати, бути обраним, займати держ.посади, будь-які керівні посади. робота лише двірниками, прибиральниками, сміттярами.
5. усе їх майно, рухоме/нерухоме, кошти конфіскуються та йдуть на фінансування війни, відбудови та оплати боргів за позиками
Востаннє редагувалось jump
в Пон 07 сер, 2023 12:43, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 07 сер, 2023 12:41
Успіх написав:
✓До завершення війни - заморозити всі депозити(видавати лише порційно 5тис.грн/міс. тільки пенсіонерам і жінкам, які мають дітей/на кожну дитину 5Кгрн/)
Яким чином заморожені депозити допоможуть у веденні бойових дій?
Успіх написав:
✓Найняти 300-400К добровольців з інших країн(в борг/за бартер і т.п.)
Навіщо наймати, якщо можна мобілізувати?
Успіх написав:
✓Робити ротації що 6міс.(по бажанні - можна залишатись на другий термін, підписавши контракт)
Десь за рік +- розуміння приходить, що та як працює. Так, ротації робити доцільно. Бо дуже велика несправедливість, що одні сидять в зоні бойових дій, а більша частина на диванах біля телевізора. І тут приблизно як в американців/британців - ротація після певної кількості вильотів/кампаній. Але це явно не півроку. Але це може бути 4 цикли по півроку. 2 десь рази по півроку при участі в активних бойових діях і 2 цикли десь на Сумщині/Чернігівщині для піхоти. І 6 циклів для танкових військ/арти.
Успіх написав:
✓З першого місяця і до тепер зарплату в/с платити 20К. А от премії перших півроку платити 10К(в тилу), 30К(в зоні БД), 60К(в піхоті/ССО). Після півроку, премію збільшити до 20К/60К/120К - відповідно.
Це - доцільно.
Успіх написав:
✓Обкласти військовим податком(наприклад 10%/рік від вартості квартири/зайвих метрів) кожну "зайву" квартиру (наприклад, з розрахунком - квартира до 50м2 на 2 людини. Тобто, є 4 людини в сім'ї - то можна мати і 2 і 3квартири, але сумарно до 100м2) ))
✓Видати закон, щоб всі чоловіки і ЖІНКИ повернулись з-за кордону до місяця часу, в іншому випадку - все їхнє не рухоме майно піде з молотка на користь ЗСУ!(А майно зразу ж "заморозити", щоб не могли продати дистанційно)
Обкласти податком - доцільно. Причому і такі ситуації, що виїхали з умовного Закарпаття в Європу, а квартиру - здають. Тих, хто виїхав законно, - немає ніяких підстав звинувачувати.
Успіх написав:
✓ Обкласти податком всіх бездітних жінок(фіз.здорових, які можуть мати дітей, але не хочуть) віком 20-50
Бездітним жінкам податок 50% від зарплати, а жінки, в яких тільки 1 дитина - 25%. Жорстко штрафувати роботодавців, які взяли неофіційно бездітну жінку на роботу, чи з 1 дитиною
Цей закон запровадити мінімум на 5р!
А тут так воно і вийде само по собі. Жінка буде цікава чоловіку, коли вона йому може народити 3-х дітей. Відбудеться повернення до традиційних сімейних цінностей. Якщо не хочуть - хай їдуть в Європу та кохаються там одна з одною або з арабо-африканськими мігрантами. Але все буде добровільно.
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Denik
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Додано: Пон 07 сер, 2023 12:45
Denik написав:
Відбудеться повернення до традиційних сімейних цінностей.
возвращение к семейным ценностям произойдет с перемещением масс населения обратно в сёла.
Города и семейные ценности несовместимы. За все услуги по уходу за ребенком нужно платить, то есть дети становятся предметом роскоши. Соответственно у мужчины с зарплатой 3куе шансов стать отцом больше, чем у коллеги с зарплатой 300у.е.
С квартирами ситуация аналогичная. 3е детей в 40м2 это трэш. А позволить себе 70-80м2 могут не только лишь все. Таким образом семейные ценности оказываются в прямой зависимости от доходов и жил.условий взрослых членов семьи. Причём последние ценности явно в приоритете.
Востаннє редагувалось vitaliiangel
в Пон 07 сер, 2023 13:22, всього редагувалось 6 разів.
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Додано: Пон 07 сер, 2023 12:45
Успіх
, ти сам у нас депозити тримаєш, купляючи валюту. Після запровадження такого сам гроші в банку тримав би?
Успіх написав:
✓ - якщо ще щось забув, нагадайте!
Заборонити Успіху писати на форумі дурниці.
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Howl
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Додано: Пон 07 сер, 2023 13:01
Howl написав:
Успіх написав:
✓ - якщо ще щось забув, нагадайте!
Заборонити Успіху писати на форумі дурниці.
Просто Успіх вимагає або добровільності для всіх або тоталітаризму для всіх, його можна зрозуміти
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