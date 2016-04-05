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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 07 сер, 2023 13:12
BIGor написав: Успіх написав:
Обкласти військовим податком(наприклад 10%/рік від вартості квартири/зайвих метрів) кожну "зайву" квартиру (наприклад, з розрахунком - квартира до 50м2 на 2 людини. Тобто, є 4 людини в сім'ї - то можна мати і 2 і 3квартири, але сумарно до 100м2) ))
Під свої квартири рахував?
Але загалом виглядає, що Вам треба до лікарні. А стосовно експропріації майна, прийдуть кацапи - відіжмуть майно, прийдуть успіхи - відіжмуть майно. То чим такі ідеї краще "кацапського мира"?
лохторат нелоха
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Додано: Пон 07 сер, 2023 13:13
jump написав: Успіх написав:
✓ - якщо ще щось забув, нагадайте!
усі 73% успіхів, за те, що привели ту нечисть до влади:
1.воюють до повного завершення війни.
2.воюють лише в штурмових загонах та загонах для розмінування, без зброї, екіпірування, їжі та оплати. засоби для війни та існування здобувають в бою.
3.після завершення війни відбудовують усе зруйноване у трудових батальйонах за миску зупи і каваль хліба.
4.назавжди позбавляються права вибирати, бути обраним, займати держ.посади, будь-які керівні посади. робота лише двірниками, прибиральниками, сміттярами.
5. усе їх майно, рухоме/нерухоме, кошти конфіскуються та йдуть на фінансування війни, відбудови та оплати боргів за позиками
6. стеріалізуються для уникнення розмноження
7. кожні 3 місяці проходять щеплення
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Додано: Пон 07 сер, 2023 13:16
Letusrock написав: Howl написав:
Успіх написав:
✓ - якщо ще щось забув, нагадайте!
Заборонити Успіху писати на форумі дурниці.
Просто Успіх вимагає або добровільності для всіх або тоталітаризму для всіх, його можна зрозуміти
в текущей ситуации невозможно ни то ни другое. Тоталитаризм требует ресурсов на усиление силового аппарата, дополнительные тюрьмы, нужно менять законодательство. Душить бизнес.
И всё равно, в итоге, не наступит всеобщая справедливость. Те кто на фронте будут недовольны что кто-то пьёт пиво в тылу. Те кто в тылу будут недовольны что у соседа колбаса вкуснее. И т.д.
К тому же усилится коррупция, чем больше у чиновника власти, тем больше коррупции. Западные партнеры будут в восторге помогать новой Северной Корее. Да война закончится на условиях, которые примет диктатор единолично. Только бы потом война раем не показалась.
Востаннє редагувалось vitaliiangel
в Пон 07 сер, 2023 13:18, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 07 сер, 2023 13:17
vitaliiangel написав: Denik написав:
Відбудеться повернення до традиційних сімейних цінностей.
возвращение к семейным ценностям произойдет с перемещением масс населения обратно в сёла.
Города и семейные ценности несовместимы. За все услуги по уходу за ребенком нужно платить, то есть дети становятся предметом роскоши. Соответственно у мужчины с зарплатой 3куе шансов стать отцом больше, чем у коллеги с зарплатой 300у.е.
С квартирами ситуация аналогичная. 3е детей в 40м2 это трэш. А позволить себе 70-80м2 могут не только лишь все. Таким образом семейные ценности оказываются в прямой зависимости от доходов взрослых членов семьи. Причём последние явно в приоритете.
отож, в селі по Кіосакі, це актив, а в місті пасив,
держава якби давала "$120 в місяць на дитину", то можливо бізнес в "0", але це не точно
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Додано: Пон 07 сер, 2023 13:19
Howl написав:Успіх
, ти сам у нас депозити тримаєш, купляючи валюту. Після запровадження такого сам гроші в банку тримав би?
Успіх написав:
✓ - якщо ще щось забув, нагадайте!
Заборонити Успіху писати на форумі дурниці.
хай пише, щоб розумнішим було видно дурість 73% нелохів
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Додано: Пон 07 сер, 2023 13:19
flyman написав:
"$120 в місяць на дитину",
разве что на садик хватит и тоже не точно. Это тебе $120 норм, а другим смерть с отсрочкой на 2-5 лет.
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Додано: Пон 07 сер, 2023 13:20
vitaliiangel написав: flyman написав:
"$120 в місяць на дитину",
разве что на садик хватит и тоже не точно. Это тебе $120 норм, а другим смерть с отсрочкой на 2-5 лет.
Letusrock написав: Howl написав:
Успіх написав:
✓ - якщо ще щось забув, нагадайте!
Заборонити Успіху писати на форумі дурниці.
Просто Успіх вимагає або добровільності для всіх або тоталітаризму для всіх, його можна зрозуміти
воєнного комунізму і шаріківщину
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Додано: Пон 07 сер, 2023 13:24
Успіх написав:
А може, якщо рік тому (минулого літа) запровадити це все разом
, то може вже цього літа ми здобули б перемогу?
А саме:
✓До завершення війни - заморозити всі депозити(видавати лише порційно 5тис.грн/міс. тільки пенсіонерам і жінкам, які мають дітей/на кожну дитину 5Кгрн/)
✓Найняти 300-400К добровольців з інших країн(в борг/за бартер і т.п.)
✓Робити ротації що 6міс.(по бажанні - можна залишатись на другий термін, підписавши контракт)
✓З першого місяця і до тепер зарплату в/с платити 20К. А от премії перших півроку платити 10К(в тилу), 30К(в зоні БД), 60К(в піхоті/ССО). Після півроку, премію збільшити до 20К/60К/120К - відповідно.
✓Обкласти військовим податком(наприклад 10%/рік від вартості квартири/зайвих метрів) кожну "зайву" квартиру (наприклад, з розрахунком - квартира до 50м2 на 2 людини. Тобто, є 4 людини в сім'ї - то можна мати і 2 і 3квартири, але сумарно до 100м2) ))
✓Видати закон, щоб всі чоловіки і ЖІНКИ повернулись з-за кордону до місяця часу, в іншому випадку - все їхнє не рухоме майно піде з молотка на користь ЗСУ!(А майно зразу ж "заморозити", щоб не могли продати дистанційно)
✓ Обкласти податком всіх бездітних жінок(фіз.здорових, які можуть мати дітей, але не хочуть) віком 20-50
Бездітним жінкам податок 50% від зарплати, а жінки, в яких тільки 1 дитина - 25%. Жорстко штрафувати роботодавців, які взяли неофіційно бездітну жінку на роботу, чи з 1 дитиною
Цей закон запровадити мінімум на 5р!
✓ - якщо ще щось забув, нагадайте!
✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓
Північна Корея тоді нервово закурить в стороні?
Это у тебя спермотоксикоз или пленный руЦкий из забайкальского села Еблыщево тебя укусил и заразил таким образом?
Марш отжиматься 150 раз за два подхода и если дурь не выйдет - водные процедуры, турник и три намаза вне очереди!
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барабашов
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