RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 4810481148124813
Повідомлення Додано: Пон 07 сер, 2023 13:16

  Letusrock написав:
  Howl написав:Успіх написав:
✓ - якщо ще щось забув, нагадайте!
Заборонити Успіху писати на форумі дурниці.


Просто Успіх вимагає або добровільності для всіх або тоталітаризму для всіх, його можна зрозуміти

в текущей ситуации невозможно ни то ни другое. Тоталитаризм требует ресурсов на усиление силового аппарата, дополнительные тюрьмы, нужно менять законодательство. Душить бизнес.

И всё равно, в итоге, не наступит всеобщая справедливость. Те кто на фронте будут недовольны что кто-то пьёт пиво в тылу. Те кто в тылу будут недовольны что у соседа колбаса вкуснее. И т.д.

К тому же усилится коррупция, чем больше у чиновника власти, тем больше коррупции. Западные партнеры будут в восторге помогать новой Северной Корее. Да война закончится на условиях, которые примет диктатор единолично. Только бы потом война раем не показалась.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Пон 07 сер, 2023 13:18, всього редагувалось 1 раз.
vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 18618
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2176 раз.
Подякували: 3126 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 07 сер, 2023 13:17

  vitaliiangel написав:
  Denik написав:Відбудеться повернення до традиційних сімейних цінностей.
возвращение к семейным ценностям произойдет с перемещением масс населения обратно в сёла.

Города и семейные ценности несовместимы. За все услуги по уходу за ребенком нужно платить, то есть дети становятся предметом роскоши. Соответственно у мужчины с зарплатой 3куе шансов стать отцом больше, чем у коллеги с зарплатой 300у.е.

С квартирами ситуация аналогичная. 3е детей в 40м2 это трэш. А позволить себе 70-80м2 могут не только лишь все. Таким образом семейные ценности оказываются в прямой зависимости от доходов взрослых членов семьи. Причём последние явно в приоритете.

отож, в селі по Кіосакі, це актив, а в місті пасив,
держава якби давала "$120 в місяць на дитину", то можливо бізнес в "0", але це не точно
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 32093
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1525 раз.
Подякували: 2676 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Пон 07 сер, 2023 13:19

  flyman написав:"$120 в місяць на дитину",
разве что на садик хватит и тоже не точно. Это тебе $120 норм, а другим смерть с отсрочкой на 5-10 лет.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Пон 07 сер, 2023 14:21, всього редагувалось 1 раз.
vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 18618
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2176 раз.
Подякували: 3126 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 07 сер, 2023 13:57

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Ракеты "Кинжал" не летели из Беларуси, их запустили с территории рф, - Юрий Игнат

По словам спикера Воздушных сил, ракеты запустили с самолета МиГ-31К с территории Тамбова, но они пересекали воздушное пространство Беларуси, поэтому и было оповещение ведомства, что со стороны Беларуси летят ракеты.

Он добавил, что с момента полномасштабного вторжения рф регулярно затрагивает воздушное пространство страны.
GALeon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1135
З нами з: 13.02.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 46 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 07 сер, 2023 14:13

Переговори щодо України в Саудівській Аравії: Китай зробив заяву про підсумки

https://www.reuters.com/world/china-say ... 023-08-07/


Сили оборони своїми ударами по обʼєктах наземних комунікацій військ рф, таких як Чонгарський міст, значно порушили логістику окупантів. Перекидання росією додаткових сил на Запорізький напрямок, ймовірно, перерветься. Це створює умови для продовження українського контрнаступу.

Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни від 7 серпня.
https://www.understandingwar.org/backgr ... ust-6-2023
vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 18618
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2176 раз.
Подякували: 3126 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 07 сер, 2023 14:47

  Letusrock написав:
  Howl написав:Успіх написав:
✓ - якщо ще щось забув, нагадайте!
Заборонити Успіху писати на форумі дурниці.


Просто

Del
sergey_sryvkin
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1592
З нами з: 19.02.14
Подякував: 497 раз.
Подякували: 568 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 4810481148124813
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1489 118960
Переглянути останнє повідомлення
Суб 04 бер, 2023 21:02
Kudrjavuy
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 495146
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 10:35
1 6012
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 11:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Юнекс Банк (502)
07.08.2023 14:59
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.