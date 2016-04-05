Howl написав:Успіх написав: ✓ - якщо ще щось забув, нагадайте! Заборонити Успіху писати на форумі дурниці.
Просто Успіх вимагає або добровільності для всіх або тоталітаризму для всіх, його можна зрозуміти
в текущей ситуации невозможно ни то ни другое. Тоталитаризм требует ресурсов на усиление силового аппарата, дополнительные тюрьмы, нужно менять законодательство. Душить бизнес.
И всё равно, в итоге, не наступит всеобщая справедливость. Те кто на фронте будут недовольны что кто-то пьёт пиво в тылу. Те кто в тылу будут недовольны что у соседа колбаса вкуснее. И т.д.
К тому же усилится коррупция, чем больше у чиновника власти, тем больше коррупции. Западные партнеры будут в восторге помогать новой Северной Корее. Да война закончится на условиях, которые примет диктатор единолично. Только бы потом война раем не показалась.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Пон 07 сер, 2023 13:18, всього редагувалось 1 раз.
Denik написав:Відбудеться повернення до традиційних сімейних цінностей.
возвращение к семейным ценностям произойдет с перемещением масс населения обратно в сёла.
Города и семейные ценности несовместимы. За все услуги по уходу за ребенком нужно платить, то есть дети становятся предметом роскоши. Соответственно у мужчины с зарплатой 3куе шансов стать отцом больше, чем у коллеги с зарплатой 300у.е.
С квартирами ситуация аналогичная. 3е детей в 40м2 это трэш. А позволить себе 70-80м2 могут не только лишь все. Таким образом семейные ценности оказываются в прямой зависимости от доходов взрослых членов семьи. Причём последние явно в приоритете.
отож, в селі по Кіосакі, це актив, а в місті пасив, держава якби давала "$120 в місяць на дитину", то можливо бізнес в "0", але це не точно
Ракеты "Кинжал" не летели из Беларуси, их запустили с территории рф, - Юрий Игнат
По словам спикера Воздушных сил, ракеты запустили с самолета МиГ-31К с территории Тамбова, но они пересекали воздушное пространство Беларуси, поэтому и было оповещение ведомства, что со стороны Беларуси летят ракеты.
Он добавил, что с момента полномасштабного вторжения рф регулярно затрагивает воздушное пространство страны.
Сили оборони своїми ударами по обʼєктах наземних комунікацій військ рф, таких як Чонгарський міст, значно порушили логістику окупантів. Перекидання росією додаткових сил на Запорізький напрямок, ймовірно, перерветься. Це створює умови для продовження українського контрнаступу.