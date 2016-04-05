Howl написав:Успіх написав: ✓ - якщо ще щось забув, нагадайте! Заборонити Успіху писати на форумі дурниці.
Просто Успіх вимагає або добровільності для всіх або тоталітаризму для всіх, його можна зрозуміти
в текущей ситуации невозможно ни то ни другое. Тоталитаризм требует ресурсов на усиление силового аппарата, дополнительные тюрьмы, нужно менять законодательство. Душить бизнес.
И всё равно, в итоге, не наступит всеобщая справедливость. Те кто на фронте будут недовольны что кто-то пьёт пиво в тылу. Те кто в тылу будут недовольны что у соседа колбаса вкуснее. И т.д.
К тому же усилится коррупция, чем больше у чиновника власти, тем больше коррупции. Западные партнеры будут в восторге помогать новой Северной Корее. Да война закончится на условиях, которые примет диктатор единолично. Только бы потом война раем не показалась.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Пон 07 сер, 2023 13:18, всього редагувалось 1 раз.
Denik написав:Відбудеться повернення до традиційних сімейних цінностей.
возвращение к семейным ценностям произойдет с перемещением масс населения обратно в сёла.
Города и семейные ценности несовместимы. За все услуги по уходу за ребенком нужно платить, то есть дети становятся предметом роскоши. Соответственно у мужчины с зарплатой 3куе шансов стать отцом больше, чем у коллеги с зарплатой 300у.е.
С квартирами ситуация аналогичная. 3е детей в 40м2 это трэш. А позволить себе 70-80м2 могут не только лишь все. Таким образом семейные ценности оказываются в прямой зависимости от доходов взрослых членов семьи. Причём последние явно в приоритете.
отож, в селі по Кіосакі, це актив, а в місті пасив, держава якби давала "$120 в місяць на дитину", то можливо бізнес в "0", але це не точно
Ракеты "Кинжал" не летели из Беларуси, их запустили с территории рф, - Юрий Игнат
По словам спикера Воздушных сил, ракеты запустили с самолета МиГ-31К с территории Тамбова, но они пересекали воздушное пространство Беларуси, поэтому и было оповещение ведомства, что со стороны Беларуси летят ракеты.
Он добавил, что с момента полномасштабного вторжения рф регулярно затрагивает воздушное пространство страны.
Сили оборони своїми ударами по обʼєктах наземних комунікацій військ рф, таких як Чонгарський міст, значно порушили логістику окупантів. Перекидання росією додаткових сил на Запорізький напрямок, ймовірно, перерветься. Це створює умови для продовження українського контрнаступу.
Тоді треба, щоб приїзджав психолог сюди хоч раз на місяць/щомісяця, а не раз на півроку/на 1-2години)))
Ти так і не відповів на питання: а коли він так рідко приїздить, то до нього є черга? Чи все одно ніхто не приходить на бесіду? То може тому він так і приїздить? В нашому суспільстві прийнято заливати проблему, а не з психологом працювати . Тим більше що більшість військових психологів не мають навиків практикуючих психологів.
budivelnik написав:Який в дупі валютний баланс? 1 Тут вони не створили нічого 2 Їхні дружини долари/євро їсти ще не навчились , а тому враховуючи що їх чоловіки нічого тут не створили- купили імпортні товари... 3 Таким чином Діти ходили/ходять в садочки - безкоштовно , діти вчаться безкоштовно , батьки пенсіонери пенсію отримують - це витрати платників податків України А де в цій формулі дохід України?
Я вам зараз поясню на конкретному прикладі. Теща мого кума родом з одного села біля Хуста, яке одне з небагатьох до якого нема нормальної дороги (розбитий асфальт - 10 км їхати 1 годину). Саме дорога стримує там розвиток зеленого туризму, вакансій в селі нема (крім вчительки в школі і кілька працівників в сільраді), а в Хуст по цій дорозі не наїздишся. Всі чоловіки закордоном. Але в такому супердепресивному селі 99% будинків нові, недавно збудовані, з цегли місцевого заводу чи з київських газоблоків. Дружини цих заробітчан лікували зуби в місцевих приватних стоматологіях, діти вчились на платному в університеті, список вигодонабувачів можна продовжувати ще довго. Ви б воліли бачити депресивне село, де всі бухають без роботи, з 100-річними хатинками, які латають фанерою та шифером, і їх рідними що стоять по чергам у держполіклініках та собесах?
Ше раз для гуманітарія Якщо людина заробила гроші за кордоном і відправила їх в Україну - то вона а - не покращила валютний баланс, бо ті хто тут ці гроші отримав витрав їх нехай на купівлю цегли , але ті хто створив цеглу не маючи можливість її купити - замовили за кордоном шлакоблоки... 2 Таким чином Якщо людина податки не платить - то така людина для Держави нуль.
Мені цікаво , коли до людей які тусуються на фінансових ресурсах дійде
Якщо людина витрачає 100% того що створює- то вплив цієї людини на економіку або Державу = 0. Тільки в тому випадку, коли людина створює більше ніж витрачає або при створенні платить податки( це те саме що й п1 - створює більше(на розмір податків) ніж витрачає) Тільки про таку людину Держава повинна дбати. Так само Держава повинна дбати про дітей - які в майбутньому будуть створювати більше ніж витрачати( але якщо не будуть? якщо наслідуючи своїх батьків поїдуть заробляти за бугор?) Так само Держава повинна дбати про тих хто колись( читай пенсіонери) створював більше ніж витрачав...
У всіх інших випадках , навіть якщо людина за бугром заробляє мільйони - для України вартість цієї людини пропорційна доходу від цієї людини А якщо доходу немає, і на виході тільки збитки?
Denik написав:Відбудеться повернення до традиційних сімейних цінностей.
возвращение к семейным ценностям произойдет с перемещением масс населения обратно в сёла.
Города и семейные ценности несовместимы. За все услуги по уходу за ребенком нужно платить, то есть дети становятся предметом роскоши. Соответственно у мужчины с зарплатой 3куе шансов стать отцом больше, чем у коллеги с зарплатой 300у.е.
С квартирами ситуация аналогичная. 3е детей в 40м2 это трэш. А позволить себе 70-80м2 могут не только лишь все. Таким образом семейные ценности оказываются в прямой зависимости от доходов и жил.условий взрослых членов семьи. Причём последние ценности явно в приоритете.
Не для того розіграно цю аферу зі втратою національної ідентичності, яка розігрувалась ще з 2014 року. Сім'я – це основа цієї ідентичності. Розрив сімей є фінальна фаза афери, все інше - це мухи на побутовому рівні.