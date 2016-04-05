Додано: Пон 07 сер, 2023 16:09

Letusrock написав: budivelnik написав: Який в дупі валютний баланс?

1 Тут вони не створили нічого

2 Їхні дружини долари/євро їсти ще не навчились , а тому враховуючи що їх чоловіки нічого тут не створили- купили імпортні товари...

3 Таким чином

Діти ходили/ходять в садочки - безкоштовно , діти вчаться безкоштовно , батьки пенсіонери пенсію отримують - це витрати платників податків України

А де в цій формулі дохід України? Який в дупі валютний баланс?1 Тут вони не створили нічого2 Їхні дружини долари/євро їсти ще не навчились , а тому враховуючи що їх чоловіки нічого тут не створили- купили імпортні товари...3 Таким чиномДіти ходили/ходять в садочки - безкоштовно , діти вчаться безкоштовно , батьки пенсіонери пенсію отримують - це витрати платників податків УкраїниА де в цій формулі дохід України? Я вам зараз поясню на конкретному прикладі. Теща мого кума родом з одного села біля Хуста, яке одне з небагатьох до якого нема нормальної дороги (розбитий асфальт - 10 км їхати 1 годину). Саме дорога стримує там розвиток зеленого туризму, вакансій в селі нема (крім вчительки в школі і кілька працівників в сільраді), а в Хуст по цій дорозі не наїздишся. Всі чоловіки закордоном.

Але в такому супердепресивному селі 99% будинків нові, недавно збудовані, з цегли місцевого заводу чи з київських газоблоків. Дружини цих заробітчан лікували зуби в місцевих приватних стоматологіях, діти вчились на платному в університеті, список вигодонабувачів можна продовжувати ще довго.

Ви б воліли бачити депресивне село, де всі бухають без роботи, з 100-річними хатинками, які латають фанерою та шифером, і їх рідними що стоять по чергам у держполіклініках та собесах? Я вам зараз поясню на конкретному прикладі. Теща мого кума родом з одного села біля Хуста, яке одне з небагатьох до якого нема нормальної дороги (розбитий асфальт - 10 км їхати 1 годину). Саме дорога стримує там розвиток зеленого туризму, вакансій в селі нема (крім вчительки в школі і кілька працівників в сільраді), а в Хуст по цій дорозі не наїздишся. Всі чоловіки закордоном.Але в такому супердепресивному селі 99% будинків нові, недавно збудовані, з цегли місцевого заводу чи з київських газоблоків. Дружини цих заробітчан лікували зуби в місцевих приватних стоматологіях, діти вчились на платному в університеті, список вигодонабувачів можна продовжувати ще довго.Ви б воліли бачити депресивне село, де всі бухають без роботи, з 100-річними хатинками, які латають фанерою та шифером, і їх рідними що стоять по чергам у держполіклініках та собесах?

Ше раз для гуманітаріяЯкщо людина заробила гроші за кордоном і відправила їх в Україну - то вонаа - не покращила валютний баланс, бо ті хто тут ці гроші отримав витрав їх нехай на купівлю цегли , але ті хто створив цеглу не маючи можливість її купити - замовили за кордоном шлакоблоки...2 Таким чиномЯкщо людина податки не платить - то така людина для Держави нуль.Мені цікаво , коли до людей які тусуються на фінансових ресурсах дійдеЯкщо людина витрачає 100% того що створює- то вплив цієї людини на економіку або Державу = 0.Тільки в тому випадку, коли людинастворює більше ніж витрачаєабопри створенні платить податки( це те саме що й п1 - створює більше(на розмір податків) ніж витрачає)Тільки про таку людину Держава повинна дбати.Так само Держава повинна дбати про дітей - які в майбутньому будуть створювати більше ніж витрачати( але якщо не будуть? якщо наслідуючи своїх батьків поїдуть заробляти за бугор?)Так само Держава повинна дбати про тих хто колись( читай пенсіонери) створював більше ніж витрачав...У всіх інших випадках , навіть якщо людина за бугром заробляє мільйони - для України вартість цієї людини пропорційна доходу від цієї людиниА якщо доходу немає, і на виході тільки збитки?