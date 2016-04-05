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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 07 сер, 2023 16:15
Hotab написав:
Ти так і не відповів на питання: а коли він так рідко приїздить, то до нього є черга? Чи все одно ніхто не приходить на бесіду? То може тому він так і приїздить?
Коли приїздить психолог, то не те щоб черга... А він типу, як св.Миколай приїхав на свято в дитячий садок)) - і діти довкола нього посідали і задають питання))
Hotab написав:
В нашому суспільстві прийнято заливати проблему, а не з психологом працювати .
Може як би було більше психологів і вони частіше спілкувались з солдатами, то менше б заливали проблеми?
Hotab написав:
Тим більше що більшість військових психологів не мають навиків практикуючих психологів.
Нічого, якщо б вони частіше зустрічались з солдатами і хоча б їм розказували те, що психологи знають/що прочитали у багатьох книжках.
А так... - тому солдати і звертаються до "психолога 0,5")) через магазин, або отримують посилку з "домашнім психологом 1,5"))
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Додано: Пон 07 сер, 2023 16:18
Water написав:
...........
Діти з-за кордону чи з окупованих територій вчаться ті, яким необхідно довчитись рік чи два.
..........
Не только, учатся и младшие. Те, кто собирается возвращаться в Украину. Уж как учатся, другой вопрос.
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Додано: Пон 07 сер, 2023 16:20
Прораб написав:
ще з 2014 року.
тогда со сталинской индустриализации и большого перемещения раб.силы из сёл ближе к заводам.
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Додано: Пон 07 сер, 2023 16:28
budivelnik
Ви у макроекономічних питаннях, якщо не нуль (не можу такого сказати, не знаючи Вас), але судячи з Ваших дописів дуже далека у цих питаннях людина.
Заробітчанин, якщо виражатись дуже примітивно, приносить державі величезний чистий дохід, практично без витрат на утримання цією людини.
Це як кілька траншів МВФ до війни, тільки без будь яких умов і які не треба віддавати.
І розумію Ваше невдоволення ними. Заробляючи на будівництві 1000 у.о., звичайно, він не піде до Вас на будівництво за 300-400 у.о., за рахунок цього, в тому числі, досягається Ваш прибуток.
Грубо, квартира в Україні коштує стільки ж, як в Чехії, тільки будівельник в Чехії отримує 1000 у.о., а в Україні 500 у.о. Де різниця в 500 у.о.? Може не повністю, але у кишені бізнесмена-будівельника. Звичайно, ж вони будуть проти мін. зарплати в 600 у.о., це ж їм тоді треба буде поділитися своїм "наваром". Це стосується усіх "бізнесів" в Україні.
Практично будь-що в Україні коштує стільки ж або навіть дорожче, ніж в умовній Польщі. Отже, досягти частки зарплати в товарі в цих країнах цілком реально. По чесному.
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Додано: Пон 07 сер, 2023 16:35
whois2010 написав:
Багато хтів написати, потім все видалив
Шкода, що видалили.
BIGor написав:
прийдуть успіхи - відіжмуть майно. То чим такі ідеї краще
НЕ віджати, а тільки заморозити вклади на час війни(щоб ними могла покористуватись держава) і обкласти податком "зайву" нерухомість. Як і обкласти податком хитрозроблених бездітних жіночок))
jump написав:
усі 73% успіхів, за те, що привели ту нечисть до влади:
А був би сивочолий - життя було би казкою/медком
Denik написав:
Яким чином заморожені депозити допоможуть у веденні бойових дій?
Написав вище - держава могла б користуватись тими коштами на час війни.
Denik написав:
Навіщо наймати, якщо можна мобілізувати?
Наші уклоністи он по дачах ховаються)) - а так би їх обклали "гарним" податком, зате легально б сиділи далі на дивані/не ховались)) - так як найняли б чужих вояків))
Denik написав:
Так, ротації робити доцільно. Бо дуже велика несправедливість, що одні сидять в зоні бойових дій, а більша частина на диванах біля телевізора.
Так отож! Про це і мова!
Denik написав:
Це - доцільно
Так отож! Зразу дали забагато(зависокі були премії), а тепер, те що зробили/забрали "взад" - то так і вийшло через зад - обломили багатьом і так обломлену мотивацію безтерміновим призовом/без ротацій...
Denik написав:
Жінка буде цікава чоловіку, коли вона йому може народити 3-х дітей. Відбудеться повернення до традиційних сімейних цінностей. Якщо не хочуть - хай їдуть в Європу та кохаються там одна з одною або з арабо-африканськими мігрантами. Але все буде добровільно.
Добровільно зі своїми - покишо не хочуть)) А хочуть з арабо-африканцями за окуляри))
Howl написав:
Успіх, ти сам у нас депозити тримаєш, купляючи валюту. Після запровадження такого сам гроші в банку тримав би?
А куди дівся би, якщо б раптово заморозили їх до кінця війни? Я - за справедливість!
Як всі - то всі!©
Howl написав:
Заборонити Успіху писати на форумі дурниці
Тоді треба, щоб приїзджав психолог сюди хоч раз на місяць/щомісяця, а не раз на півроку/на 1-2години)))
Letusrock написав:
Просто Успіх вимагає або добровільності для всіх або тоталітаризму для всіх, його можна зрозуміти
Саме так!
Як всі - то всі!©
flyman написав:
стеріалізуються для уникнення розмноження
Давай так - приїзджаєш завтра сюди мене підміняєш безстроково, а я приїзджаю додому і зразу стерелізуюсь!
Ок?
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Додано: Пон 07 сер, 2023 16:42
Успіх написав:
А так... - тому солдати і звертаються до "психолога 0,5")) через магазин, або отримують посилку з "домашнім психологом 1,5"))
А я всё думала откуда ж берётся, а оказывается высылают посылками )
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