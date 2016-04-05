Додано: Пон 07 сер, 2023 16:28

budivelnik

Ви у макроекономічних питаннях, якщо не нуль (не можу такого сказати, не знаючи Вас), але судячи з Ваших дописів дуже далека у цих питаннях людина.

Заробітчанин, якщо виражатись дуже примітивно, приносить державі величезний чистий дохід, практично без витрат на утримання цією людини.

Це як кілька траншів МВФ до війни, тільки без будь яких умов і які не треба віддавати.

І розумію Ваше невдоволення ними. Заробляючи на будівництві 1000 у.о., звичайно, він не піде до Вас на будівництво за 300-400 у.о., за рахунок цього, в тому числі, досягається Ваш прибуток.

Грубо, квартира в Україні коштує стільки ж, як в Чехії, тільки будівельник в Чехії отримує 1000 у.о., а в Україні 500 у.о. Де різниця в 500 у.о.? Може не повністю, але у кишені бізнесмена-будівельника. Звичайно, ж вони будуть проти мін. зарплати в 600 у.о., це ж їм тоді треба буде поділитися своїм "наваром". Це стосується усіх "бізнесів" в Україні.

Практично будь-що в Україні коштує стільки ж або навіть дорожче, ніж в умовній Польщі. Отже, досягти частки зарплати в товарі в цих країнах цілком реально. По чесному.