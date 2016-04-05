budivelnik Ви у макроекономічних питаннях, якщо не нуль (не можу такого сказати, не знаючи Вас), але судячи з Ваших дописів дуже далека у цих питаннях людина. Заробітчанин, якщо виражатись дуже примітивно, приносить державі величезний чистий дохід, практично без витрат на утримання цією людини. Це як кілька траншів МВФ до війни, тільки без будь яких умов і які не треба віддавати. І розумію Ваше невдоволення ними. Заробляючи на будівництві 1000 у.о., звичайно, він не піде до Вас на будівництво за 300-400 у.о., за рахунок цього, в тому числі, досягається Ваш прибуток. Грубо, квартира в Україні коштує стільки ж, як в Чехії, тільки будівельник в Чехії отримує 1000 у.о., а в Україні 500 у.о. Де різниця в 500 у.о.? Може не повністю, але у кишені бізнесмена-будівельника. Звичайно, ж вони будуть проти мін. зарплати в 600 у.о., це ж їм тоді треба буде поділитися своїм "наваром". Це стосується усіх "бізнесів" в Україні. Практично будь-що в Україні коштує стільки ж або навіть дорожче, ніж в умовній Польщі. Отже, досягти частки зарплати в товарі в цих країнах цілком реально. По чесному.
тогда со сталинской индустриализации и большого перемещения раб.силы из сёл ближе к заводам.
не знаю, що там було за cталінізму, але із зазначених років у фондах бібліотек утилізували книги "Українська родина Обряди і традиції" тощо. Викладалися навіть фото тут раніше, але нікому це не цікаво. Мабуть, ще не дозріли до виходу з рівня населення.
Востаннє редагувалось Прораб в Пон 07 сер, 2023 16:47, всього редагувалось 1 раз.
— То, что доллар скукоживается, — это большое преувеличение. Часто сегодня можно услышать, что эра доллара уходит, но это не так: более 40% всех операций в мире происходят в долларах. Конечно, когда-то доля доллара составляла 73%, и можно говорить о том, что его влияние снижается, но до драматизма еще далеко
— То, что доллар скукоживается, — это большое преувеличение. Часто сегодня можно услышать, что эра доллара уходит, но это не так: более 40% всех операций в мире происходят в долларах. Конечно, когда-то доля доллара составляла 73%, и можно говорить о том, что его влияние снижается, но до драматизма еще далеко
Але деякі центробанки скуповують золото великими обсягами, які здогадатися не складно. Але це не стосується краху долара як такого.
вы считаете что в этой книге национальная идентичность? Важно то кем человек сам себя считает. А обряды ближе к эпохе рыцарей и ведьм, один-два раза видос посмотреть. Слишком много сделал доступным интернет, поэтому у людей пропал интерес ко всему, кроме 2-3х базовых потребностей (в которые, кстати не входит ни семья ни дети).
— То, что доллар скукоживается, — это большое преувеличение. Часто сегодня можно услышать, что эра доллара уходит, но это не так: более 40% всех операций в мире происходят в долларах. Конечно, когда-то доля доллара составляла 73%, и можно говорить о том, что его влияние снижается, но до драматизма еще далеко
Який такий об'єктивний аналіз, де ні слова про головну і єдину причину девальвації будь-якої валюти - це друк грошей. І майже половину статті "Наступит ли крах доллара" Девальвується рубль, а обговорюють крах долара. Цій статті до об'єктивності як до неба рачки.
vitaliiangel написав:возвращение к семейным ценностям произойдет с перемещением масс населения обратно в сёла.
Города и семейные ценности несовместимы. За все услуги по уходу за ребенком нужно платить, то есть дети становятся предметом роскоши. Соответственно у мужчины с зарплатой 3куе шансов стать отцом больше, чем у коллеги с зарплатой 300у.е.
При будь-якому розкладі завершення війни багато військових частин в Україні буде переміщено на Південь і Схід. На моменті там вже є купа вільного житла, не буде дефіциту дитячих садків, шкіл і всього іншого. Причому чим більше звільнемо, або займемо російських територій тим вільного житла буде більше. Київ вже зараз є недоступним для хоч трохи ефективних російських ударів. Із деякою затримкою Львів, Івано-Франківськ, Чернівці, ще з деякою затримкою Дніпро, Одеса та Запоріжжя стануть теж недоступними. Там будуть розміщуватись виробництва ракет, газотурбінних двигунів, для ракет/БПЛА, власне БПЛА, 155 мм снарядів, гармат, бронеавтомобілів та бронетранспортерів/БМП, бойових модулів та іншого. Виробництво дронів на моменті мабуть є вже всюди. Тому ці міста так і залишаться центрами ІТ+технологічного військового виробництва. Особливий плюс ці міста отримають якщо криза в економіці Китаю спровокує війну з Тайванем. Тоді виробництво працюватиме ще й на ту війну. В селах також з'являться нові можливості. Бо до кінця війни ціна пшениці/кукурудзи підстрибне знову десь до 400 дол./т через скорочення виробництва на росії (бо селян і так не багато, їх масово мобілізують, а з війни вони вже не повернуться) та зниження врожаїв на Півдні України через руйнування Каховської ГЕС і неможливості її відновити швидше 5 років.