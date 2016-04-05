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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4812481348144815
Повідомлення Додано: Пон 07 сер, 2023 17:17

Доречі, на зустрічі БРІКС ці країни будуть обговорювати створення своєї світової валюти (привязаної до золота); щоб відмовитись від платежів в долларах і євро.
Хоча начебто Індія вже відмовилась
Xenon
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 сер, 2023 17:24

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Парламент розгляне законопроєкт, який дозволить вилучати землю та нерухоме майно без рішення суду не просто під час війни, а й 10 років після її завершення (№8225). Про це повідомив народний депутат Микола Княжицький і зазначив, що питання вже у проєкті порядку денного Ради.

Авторами скандального проєкту виступили представники фракції СН Микола Кириченко та Денис Герман.
GALeon
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Повідомлення Додано: Пон 07 сер, 2023 17:27

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  budivelnik написав:Ше раз для гуманітарія
Якщо людина заробила гроші за кордоном і відправила їх в Україну - то вона
а - не покращила валютний баланс, бо ті хто тут ці гроші отримав витрав їх нехай на купівлю цегли , але ті хто створив цеглу не маючи можливість її купити - замовили за кордоном шлакоблоки...
2 Таким чином
Якщо людина податки не платить - то така людина для Держави нуль.


ви точно підприємець? дивні речі пишете..
тобто є два варіанти наприклад:
а) сотня Іванів з села Петрівка поїхали в Чехію, тягають там бетон і відправляють додому по 1500 євро щомісяця
б) сотня Іванів з села Петрівка влаштувались сторожами до школи/на ферму за мінімалку, з якої платять 1300грн податків а витрачають тільки 1000 на домашнє вино (інші дружина скирдує в банку)

Тобто по вашій логіці для держави Україна другий варіант більш цінний, так??
Питання:
1) ви як підприємець в якому з цих сіл би хотіли розвивати свій бізнес (продавати товари чи надавати послуги)?
2) в якому з цих варіантів більша ймовірність що хтось з дружин з часом на зароблені чоловіком гроші відкриє пекарню/кондитерську/лазню/автомийку і т.д.?
3) в якому з цих сіл цегляний завод скоротить половину персоналу через нестачу замовлень
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 сер, 2023 17:32

Из одного из орковских ТГ:

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Этими же маршрутами (южными) идет и передвижение техники орды.
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 сер, 2023 17:48

А ще кажуть, що я не в тому місці/не там пишу)))

  GALeon написав:Парламент розгляне законопроєкт, який дозволить вилучати землю та нерухоме майно без рішення суду не просто під час війни, а й 10 років після її завершення (№8225). Про це повідомив народний депутат Микола Княжицький і зазначив, що питання вже у проєкті порядку денного Ради.

Авторами скандального проєкту виступили представники фракції СН Микола Кириченко та Денис Герман.
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  Успіх написав:✓Видати закон, щоб всі чоловіки і ЖІНКИ повернулись з-за кордону до місяця часу, в іншому випадку - все їхнє не рухоме майно піде з молотка на користь ЗСУ!(А майно зразу ж "заморозити", щоб не могли продати дистанційно)
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Повідомлення Додано: Пон 07 сер, 2023 17:59

  GALeon написав:Парламент розгляне законопроєкт, який дозволить вилучати землю та нерухоме майно без рішення суду не просто під час війни, а й 10 років після її завершення (№8225). Про це повідомив народний депутат Микола Княжицький і зазначив, що питання вже у проєкті порядку денного Ради.

Авторами скандального проєкту виступили представники фракції СН Микола Кириченко та Денис Герман.

ЕСПЧ завалят исками. И членство в ЕС мы увидим вместе с бульбашами.
  Xenon написав:Доречі, на зустрічі БРІКС ці країни будуть обговорювати створення своєї світової валюти (привязаної до золота); щоб відмовитись від платежів в долларах і євро.
Хоча начебто Індія вже відмовилась

в 2012 году объём торговли среди стран БРИКС был чуть более 10 % из общего объёма торговли участников БРИКС, ради 10% придумывать отдельную валюту? оно того не стоит.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Пон 07 сер, 2023 18:09

Re: Напад росії і білорусі на Україну

vitaliiangel написав:
  GALeon написав:Парламент розгляне законопроєкт, який дозволить вилучати землю та нерухоме майно без рішення суду не просто під час війни, а й 10 років після її завершення (№8225). Про це повідомив народний депутат Микола Княжицький і зазначив, що питання вже у проєкті порядку денного Ради.

Авторами скандального проєкту виступили представники фракції СН Микола Кириченко та Денис Герман.

ЕСПЧ завалят исками. И членство в ЕС мы увидим вместе с бульбашами.
Та ніхто нічого не прийме, в раді мертвонароджених проєктів, навіть ще більш ідіотських, сотні, якщо не тисячі, назбиралося
Сумно, що висновків виборці не робили, не роблять і навряд зроблять
Faceless
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