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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 48134814481548164817>
Повідомлення Додано: Пон 07 сер, 2023 17:17

Доречі, на зустрічі БРІКС ці країни будуть обговорювати створення своєї світової валюти (привязаної до золота); щоб відмовитись від платежів в долларах і євро.
Хоча начебто Індія вже відмовилась
Xenon
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 сер, 2023 17:24

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Парламент розгляне законопроєкт, який дозволить вилучати землю та нерухоме майно без рішення суду не просто під час війни, а й 10 років після її завершення (№8225). Про це повідомив народний депутат Микола Княжицький і зазначив, що питання вже у проєкті порядку денного Ради.

Авторами скандального проєкту виступили представники фракції СН Микола Кириченко та Денис Герман.
GALeon
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Повідомлення Додано: Пон 07 сер, 2023 17:27

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  budivelnik написав:Ше раз для гуманітарія
Якщо людина заробила гроші за кордоном і відправила їх в Україну - то вона
а - не покращила валютний баланс, бо ті хто тут ці гроші отримав витрав їх нехай на купівлю цегли , але ті хто створив цеглу не маючи можливість її купити - замовили за кордоном шлакоблоки...
2 Таким чином
Якщо людина податки не платить - то така людина для Держави нуль.


ви точно підприємець? дивні речі пишете..
тобто є два варіанти наприклад:
а) сотня Іванів з села Петрівка поїхали в Чехію, тягають там бетон і відправляють додому по 1500 євро щомісяця
б) сотня Іванів з села Петрівка влаштувались сторожами до школи/на ферму за мінімалку, з якої платять 1300грн податків а витрачають тільки 1000 на домашнє вино (інші дружина скирдує в банку)

Тобто по вашій логіці для держави Україна другий варіант більш цінний, так??
Питання:
1) ви як підприємець в якому з цих сіл би хотіли розвивати свій бізнес (продавати товари чи надавати послуги)?
2) в якому з цих варіантів більша ймовірність що хтось з дружин з часом на зароблені чоловіком гроші відкриє пекарню/кондитерську/лазню/автомийку і т.д.?
3) в якому з цих сіл цегляний завод скоротить половину персоналу через нестачу замовлень
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Повідомлення Додано: Пон 07 сер, 2023 17:32

Из одного из орковских ТГ:

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Этими же маршрутами (южными) идет и передвижение техники орды.
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Повідомлення Додано: Пон 07 сер, 2023 17:48

А ще кажуть, що я не в тому місці/не там пишу)))

  GALeon написав:Парламент розгляне законопроєкт, який дозволить вилучати землю та нерухоме майно без рішення суду не просто під час війни, а й 10 років після її завершення (№8225). Про це повідомив народний депутат Микола Княжицький і зазначив, що питання вже у проєкті порядку денного Ради.

Авторами скандального проєкту виступили представники фракції СН Микола Кириченко та Денис Герман.
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  Успіх написав:✓Видати закон, щоб всі чоловіки і ЖІНКИ повернулись з-за кордону до місяця часу, в іншому випадку - все їхнє не рухоме майно піде з молотка на користь ЗСУ!(А майно зразу ж "заморозити", щоб не могли продати дистанційно)
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Повідомлення Додано: Пон 07 сер, 2023 17:59

  GALeon написав:Парламент розгляне законопроєкт, який дозволить вилучати землю та нерухоме майно без рішення суду не просто під час війни, а й 10 років після її завершення (№8225). Про це повідомив народний депутат Микола Княжицький і зазначив, що питання вже у проєкті порядку денного Ради.

Авторами скандального проєкту виступили представники фракції СН Микола Кириченко та Денис Герман.

ЕСПЧ завалят исками. И членство в ЕС мы увидим вместе с бульбашами.
  Xenon написав:Доречі, на зустрічі БРІКС ці країни будуть обговорювати створення своєї світової валюти (привязаної до золота); щоб відмовитись від платежів в долларах і євро.
Хоча начебто Індія вже відмовилась

в 2012 году объём торговли среди стран БРИКС был чуть более 10 % из общего объёма торговли участников БРИКС, ради 10% придумывать отдельную валюту? оно того не стоит.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Пон 07 сер, 2023 18:09

Re: Напад росії і білорусі на Україну

vitaliiangel написав:
  GALeon написав:Парламент розгляне законопроєкт, який дозволить вилучати землю та нерухоме майно без рішення суду не просто під час війни, а й 10 років після її завершення (№8225). Про це повідомив народний депутат Микола Княжицький і зазначив, що питання вже у проєкті порядку денного Ради.

Авторами скандального проєкту виступили представники фракції СН Микола Кириченко та Денис Герман.

ЕСПЧ завалят исками. И членство в ЕС мы увидим вместе с бульбашами.
Та ніхто нічого не прийме, в раді мертвонароджених проєктів, навіть ще більш ідіотських, сотні, якщо не тисячі, назбиралося
Сумно, що висновків виборці не робили, не роблять і навряд зроблять
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 07 сер, 2023 18:26

  Hennady написав:budivelnik
Ви у макроекономічних питаннях, якщо не нуль (не можу такого сказати, не знаючи Вас), але судячи з Ваших дописів дуже далека у цих питаннях людина.
Заробітчанин, якщо виражатись дуже примітивно, приносить державі величезний чистий дохід, практично без витрат на утримання цією людини.
Це як кілька траншів МВФ до війни, тільки без будь яких умов і які не треба віддавати.
І розумію Ваше невдоволення ними. Заробляючи на будівництві 1000 у.о., звичайно, він не піде до Вас на будівництво за 300-400 у.о., за рахунок цього, в тому числі, досягається Ваш прибуток.
Грубо, квартира в Україні коштує стільки ж, як в Чехії, тільки будівельник в Чехії отримує 1000 у.о., а в Україні 500 у.о. Де різниця в 500 у.о.? Може не повністю, але у кишені бізнесмена-будівельника. Звичайно, ж вони будуть проти мін. зарплати в 600 у.о., це ж їм тоді треба буде поділитися своїм "наваром". Це стосується усіх "бізнесів" в Україні.
Практично будь-що в Україні коштує стільки ж або навіть дорожче, ніж в умовній Польщі. Отже, досягти частки зарплати в товарі в цих країнах цілком реально. По чесному.
Це не тема цієї гілки , тому попрошу модераторів , якщо зявиться бажання стерти це повідомлення - перекинути його в той підрозділ який найкраще підійде.
Отже
Є валюта...але як не дивно , захід валюти в Державу може бути
корисним-шкідливим-нейтральним
Корисне- це коли валюта заходить як інвестиція для створення підприємств по випуску товарів/послуг при умові що ця інвестиція поверне себе сама за рахунок створеної доданої вартості.
або як плата за експорт товарів/послуг
Держава отримає податки , населення робочі місця і товари для споживання
Шкідливе - це коли валюта заходить у вигляді кредитів які витрачаються на поточне споживання , адже в майбутньому цю валюту потрібно буде повертати разом з відсотками
Тобто зіли на 100 грн - а заплатити прийдеться 200 при чому не тільки тим хто їв, а й їх нащадкам які не їли і будуть їсти менше бо змушені відробляти те що зїли батьки
Нейтральне - валюта заходить і просто проїдаїться родичами тих хто цю валюту за кордоном заробив....При цьому як правило Держава вже втратила суми платників податків на надання освіти тим хто вирішив не повертати отримане і почав працювати на чужу Державу

ПС
Обговорювати що я проти мінімалки в 600євро , чи ціноутворення в будівництві - я на цій гілці не буду, бо видно що мій опонент просто хворий на бацилу
нам недоплачуюють... а ми такі хороші...
budivelnik
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Повідомлення Додано: Пон 07 сер, 2023 18:28

  budivelnik написав:Нейтральне - валюта заходить і просто проїдаїться родичами тих хто цю валюту за кордоном заробив....При цьому як правило Держава вже втратила суми платників податків на надання освіти тим хто вирішив не повертати отримане і почав працювати на чужу Державу
ископаемые тоже бывают полезные и вредные.

ну какое ж оно нейтральное, когда валюта заробитчан попадает на межбанк и нбу надо лить меньше резервов для сглаживания колебаний? дальше обменяв валюту заробитчан на проедаемую вами гривну налоги тоже не платятся? ндс в каждом чеке, налог на прибыль супермаркетов, акцизы на топливо, налоги с оплаты труда всей логистической цепочки от фермера до вашего рта.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Пон 07 сер, 2023 18:41, всього редагувалось 5 разів.
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Повідомлення Додано: Пон 07 сер, 2023 18:29

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Faceless написав:Сумно, що висновків виборці не робили, не роблять і навряд зроблять


на мою думку ті хто це л..но обирали не цікавляться політикою

де ті хто тут постійно галасили "думай те" - адресуйте цей спіч до своїх обранців
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