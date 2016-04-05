Додано: Пон 07 сер, 2023 18:26

Hennady написав: budivelnik

Ви у макроекономічних питаннях, якщо не нуль (не можу такого сказати, не знаючи Вас), але судячи з Ваших дописів дуже далека у цих питаннях людина.

Заробітчанин, якщо виражатись дуже примітивно, приносить державі величезний чистий дохід, практично без витрат на утримання цією людини.

Це як кілька траншів МВФ до війни, тільки без будь яких умов і які не треба віддавати.

І розумію Ваше невдоволення ними. Заробляючи на будівництві 1000 у.о., звичайно, він не піде до Вас на будівництво за 300-400 у.о., за рахунок цього, в тому числі, досягається Ваш прибуток.

Грубо, квартира в Україні коштує стільки ж, як в Чехії, тільки будівельник в Чехії отримує 1000 у.о., а в Україні 500 у.о. Де різниця в 500 у.о.? Може не повністю, але у кишені бізнесмена-будівельника. Звичайно, ж вони будуть проти мін. зарплати в 600 у.о., це ж їм тоді треба буде поділитися своїм "наваром". Це стосується усіх "бізнесів" в Україні.

Практично будь-що в Україні коштує стільки ж або навіть дорожче, ніж в умовній Польщі. Отже, досягти частки зарплати в товарі в цих країнах цілком реально. По чесному. budivelnikВи у макроекономічних питаннях, якщо не нуль (не можу такого сказати, не знаючи Вас), але судячи з Ваших дописів дуже далека у цих питаннях людина.Заробітчанин, якщо виражатись дуже примітивно, приносить державі величезний чистий дохід, практично без витрат на утримання цією людини.Це як кілька траншів МВФ до війни, тільки без будь яких умов і які не треба віддавати.І розумію Ваше невдоволення ними. Заробляючи на будівництві 1000 у.о., звичайно, він не піде до Вас на будівництво за 300-400 у.о., за рахунок цього, в тому числі, досягається Ваш прибуток.Грубо, квартира в Україні коштує стільки ж, як в Чехії, тільки будівельник в Чехії отримує 1000 у.о., а в Україні 500 у.о. Де різниця в 500 у.о.? Може не повністю, але у кишені бізнесмена-будівельника. Звичайно, ж вони будуть проти мін. зарплати в 600 у.о., це ж їм тоді треба буде поділитися своїм "наваром". Це стосується усіх "бізнесів" в Україні.Практично будь-що в Україні коштує стільки ж або навіть дорожче, ніж в умовній Польщі. Отже, досягти частки зарплати в товарі в цих країнах цілком реально. По чесному.

Це не тема цієї гілки , тому попрошу модераторів , якщо зявиться бажання стерти це повідомлення - перекинути його в той підрозділ який найкраще підійде.ОтжеЄ валюта...але як не дивно , захід валюти в Державу може бути- це коли валюта заходить як інвестиція для створення підприємств по випуску товарів/послуг при умові що ця інвестиція поверне себе сама за рахунок створеної доданої вартості.або як плата за експорт товарів/послугДержава отримає податки , населення робочі місця і товари для споживання- це коли валюта заходить у вигляді кредитів які витрачаються на поточне споживання , адже в майбутньому цю валюту потрібно буде повертати разом з відсоткамиТобто зіли на 100 грн - а заплатити прийдеться 200 при чому не тільки тим хто їв, а й їх нащадкам які не їли і будуть їсти менше бо змушені відробляти те що зїли батьки- валюта заходить і просто проїдаїться родичами тих хто цю валюту за кордоном заробив....При цьому як правило Держава вже втратила суми платників податків на надання освіти тим хто вирішив не повертати отримане і почав працювати на чужу ДержавуПСОбговорювати що я проти мінімалки в 600євро , чи ціноутворення в будівництві - я на цій гілці не буду, бо видно що мій опонент просто хворий на бацилу