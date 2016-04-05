Доречі, на зустрічі БРІКС ці країни будуть обговорювати створення своєї світової валюти (привязаної до золота); щоб відмовитись від платежів в долларах і євро.
Хоча начебто Індія вже відмовилась
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Додано: Пон 07 сер, 2023 17:17
Доречі, на зустрічі БРІКС ці країни будуть обговорювати створення своєї світової валюти (привязаної до золота); щоб відмовитись від платежів в долларах і євро.
Хоча начебто Індія вже відмовилась
Додано: Пон 07 сер, 2023 17:24
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Парламент розгляне законопроєкт, який дозволить вилучати землю та нерухоме майно без рішення суду не просто під час війни, а й 10 років після її завершення (№8225). Про це повідомив народний депутат Микола Княжицький і зазначив, що питання вже у проєкті порядку денного Ради.
Авторами скандального проєкту виступили представники фракції СН Микола Кириченко та Денис Герман.
Додано: Пон 07 сер, 2023 17:27
Re: Напад росії і білорусі на Україну
ви точно підприємець? дивні речі пишете..
тобто є два варіанти наприклад:
а) сотня Іванів з села Петрівка поїхали в Чехію, тягають там бетон і відправляють додому по 1500 євро щомісяця
б) сотня Іванів з села Петрівка влаштувались сторожами до школи/на ферму за мінімалку, з якої платять 1300грн податків а витрачають тільки 1000 на домашнє вино (інші дружина скирдує в банку)
Тобто по вашій логіці для держави Україна другий варіант більш цінний, так??
Питання:
1) ви як підприємець в якому з цих сіл би хотіли розвивати свій бізнес (продавати товари чи надавати послуги)?
2) в якому з цих варіантів більша ймовірність що хтось з дружин з часом на зароблені чоловіком гроші відкриє пекарню/кондитерську/лазню/автомийку і т.д.?
3) в якому з цих сіл цегляний завод скоротить половину персоналу через нестачу замовлень
Додано: Пон 07 сер, 2023 17:32
Додано: Пон 07 сер, 2023 17:48
А ще кажуть, що я не в тому місці/не там пишу)))
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Додано: Пон 07 сер, 2023 17:59
ЕСПЧ завалят исками. И членство в ЕС мы увидим вместе с бульбашами.
в 2012 году объём торговли среди стран БРИКС был чуть более 10 % из общего объёма торговли участников БРИКС, ради 10% придумывать отдельную валюту? оно того не стоит.
Додано: Пон 07 сер, 2023 18:09
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Та ніхто нічого не прийме, в раді мертвонароджених проєктів, навіть ще більш ідіотських, сотні, якщо не тисячі, назбиралося
Сумно, що висновків виборці не робили, не роблять і навряд зроблять
Додано: Пон 07 сер, 2023 18:26
Це не тема цієї гілки , тому попрошу модераторів , якщо зявиться бажання стерти це повідомлення - перекинути його в той підрозділ який найкраще підійде.
Отже
Є валюта...але як не дивно , захід валюти в Державу може бути
корисним-шкідливим-нейтральним
Корисне- це коли валюта заходить як інвестиція для створення підприємств по випуску товарів/послуг при умові що ця інвестиція поверне себе сама за рахунок створеної доданої вартості.
або як плата за експорт товарів/послуг
Держава отримає податки , населення робочі місця і товари для споживання
Шкідливе - це коли валюта заходить у вигляді кредитів які витрачаються на поточне споживання , адже в майбутньому цю валюту потрібно буде повертати разом з відсотками
Тобто зіли на 100 грн - а заплатити прийдеться 200 при чому не тільки тим хто їв, а й їх нащадкам які не їли і будуть їсти менше бо змушені відробляти те що зїли батьки
Нейтральне - валюта заходить і просто проїдаїться родичами тих хто цю валюту за кордоном заробив....При цьому як правило Держава вже втратила суми платників податків на надання освіти тим хто вирішив не повертати отримане і почав працювати на чужу Державу
ПС
Обговорювати що я проти мінімалки в 600євро , чи ціноутворення в будівництві - я на цій гілці не буду, бо видно що мій опонент просто хворий на бацилу
нам недоплачуюють... а ми такі хороші...
Додано: Пон 07 сер, 2023 18:28
ископаемые тоже бывают полезные и вредные.
ну какое ж оно нейтральное, когда валюта заробитчан попадает на межбанк и нбу надо лить меньше резервов для сглаживания колебаний? дальше обменяв валюту заробитчан на проедаемую вами гривну налоги тоже не платятся? ндс в каждом чеке, налог на прибыль супермаркетов, акцизы на топливо, налоги с оплаты труда всей логистической цепочки от фермера до вашего рта.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Пон 07 сер, 2023 18:41, всього редагувалось 5 разів.
Додано: Пон 07 сер, 2023 18:29
Re: Напад росії і білорусі на Україну
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