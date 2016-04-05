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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 07 сер, 2023 18:32
Letusrock написав: budivelnik написав:
Ше раз для гуманітарія
Якщо людина заробила гроші за кордоном і відправила їх в Україну - то вона
а - не покращила валютний баланс, бо ті хто тут ці гроші отримав витрав їх нехай на купівлю цегли , але ті хто створив цеглу не маючи можливість її купити - замовили за кордоном шлакоблоки...
2 Таким чином
Якщо людина податки не платить - то така людина для Держави нуль.
ви точно підприємець? дивні речі пишете..
тобто є два варіанти наприклад:
а) сотня Іванів з села Петрівка поїхали в Чехію, тягають там бетон і відправляють додому по 1500 євро щомісяця
б) сотня Іванів з села Петрівка влаштувались сторожами до школи/на ферму за мінімалку, з якої платять 1300грн податків а витрачають тільки 1000 на домашнє вино (інші дружина скирдує в банку)
Тобто по вашій логіці для держави Україна другий варіант більш цінний, так??
Питання:
1) ви як підприємець в якому з цих сіл би хотіли розвивати свій бізнес (продавати товари чи надавати послуги)?
2) в якому з цих варіантів більша ймовірність що хтось з дружин з часом на зароблені чоловіком гроші відкриє пекарню/кондитерську/лазню/автомийку і т.д.?
3) в якому з цих сіл цегляний завод скоротить половину персоналу через нестачу замовлень
Ви мокре з холодним - не змішуйте...
Є інтереси Держави Україна
З цієї точки зору 2500 грн в місяць сплачених з мінімальної зарплати є більш корисним ніж 0 грн з 1500 євро зароблених за кордоном
Є інтереси Івана і його сімї
З цієї точки зору краще працювати за кордоном і отримувати 1500 євро...
От тільки проблема , так би мовити конфлікт
А в дітей Івана не має шансів залишитись жити в Державі в якій вони народились
А у внуків Івана не має шансів отримати безкоштовну освіту
...бо як Держава - вона просто зникне коли її громадяни не будуть платити податки...
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Додано: Пон 07 сер, 2023 18:33
budivelnik написав:Нейтральне
- валюта заходить і просто проїдаїться родичами тих хто цю валюту за кордоном заробив....При цьому як правило Держава вже втратила суми платників податків на надання освіти тим хто вирішив не повертати отримане і почав працювати на чужу Державу
це 100% корисний "захід" валюти, а ніякий не нейтральний.
це розуміє толковий студент 1 курсу економічного вузу
Востаннє редагувалось andrijk777
в Пон 07 сер, 2023 18:34, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 07 сер, 2023 18:34
Faceless написав:
vitaliiangel написав: ЕСПЧ завалят исками. И членство в ЕС мы увидим вместе с бульбашами.
Та ніхто нічого не прийме, в раді мертвонароджених проєктів, навіть ще більш ідіотських, сотні, якщо не тисячі, назбиралося
Сумно, що висновків виборці не робили, не роблять і навряд зроблять
Класова ненависть до "багатіїв", яку продажні СМІ та блохери розпалюють перед виборами, завжди переможе. Чекаймо чергових козаків-гаврилюків та голобородько з автоматом.
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Додано: Пон 07 сер, 2023 18:36
vitaliiangel написав: budivelnik написав:
Нейтральне - валюта заходить і просто проїдаїться родичами тих хто цю валюту за кордоном заробив....При цьому як правило Держава вже втратила суми платників податків на надання освіти тим хто вирішив не повертати отримане і почав працювати на чужу Державу
ископаемые бывают полезные и вредные.
ну какое ж оно нейтральное, когда валюта заробитчан попадает на межбанк и нбу надо лить меньше резервов для сглаживания колебаний?
Нейтральне
Бо в НБУ зявляється додатковий попит на валюту за яку закупається те що в країні не створено.
Адже заробітчанин створив за кордоном
Сюди відправив папірці
Папірці їсти не будеш(навіть якщо це євро/долари)..тому за них пробуєш купити товари/послуги..а саме ці товари/послуги ніхто не створив, отже їх треба купувати за кордоном..отже попит на імпорт виріс рівно на розмір споживання того хто не створив...
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Додано: Пон 07 сер, 2023 18:38
andrijk777 написав: budivelnik написав:Нейтральне
- валюта заходить і просто проїдаїться родичами тих хто цю валюту за кордоном заробив....При цьому як правило Держава вже втратила суми платників податків на надання освіти тим хто вирішив не повертати отримане і почав працювати на чужу Державу
це 100% корисний "захід" валюти, а ніякий не нейтральний.
це розуміє толковий студент 1 курсу економічного вузу
Поверххапайко за навчання якого мама корову продала - так вирішить що корисний..
А от як довчиться цей студент до закінчення не купуючи екзамени/заліки - тоді вистарчить розуму/знань зрозуміти що нейтральний
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Додано: Пон 07 сер, 2023 18:38
budivelnik написав:
Папірці їсти не будеш(навіть якщо це євро/долари)..тому за них пробуєш купити товари/послуги..а саме ці товари/послуги ніхто не створив
с импорта тоже платятся налоги если что
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Додано: Пон 07 сер, 2023 18:45
vitaliiangel написав: budivelnik написав:
Папірці їсти не будеш(навіть якщо це євро/долари)..тому за них пробуєш купити товари/послуги..а саме ці товари/послуги ніхто не створив
с импорта тоже платятся налоги если что
Так ми далеко зайдем....
1 Найбільш податково навантаженою частиною доходів - є зарплата...
18 ПДФО+22ЄСВ+1,5Військовий+20ПДВ
2 Наступне по навантаженості це єдиний - 2700 грн/місяць
3 Останнє з доходів це депозит - 18% від процентів по депо...
І останнє
Заробили по чорному ( з точки зору України ) за кордоном
Що заважає привести по чорному без оподаткування імпорту
Адже гроші(валюта) заробітчан не на банківських рахунках
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Додано: Пон 07 сер, 2023 18:49
GALeon написав:
Парламент розгляне законопроєкт, який дозволить вилучати землю та нерухоме майно без рішення суду не просто під час війни, а й 10 років після її завершення (№8225). Про це повідомив народний депутат Микола Княжицький і зазначив, що питання вже у проєкті порядку денного Ради.
Авторами скандального проєкту виступили представники фракції СН Микола Кириченко та Денис Герман.
прочитав пепсі тези аватара долярчика.
Україна це Европа.
Востаннє редагувалось flyman
в Пон 07 сер, 2023 18:50, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 07 сер, 2023 18:49
budivelnik написав: vitaliiangel написав: budivelnik написав:
Папірці їсти не будеш(навіть якщо це євро/долари)..тому за них пробуєш купити товари/послуги..а саме ці товари/послуги ніхто не створив
с импорта тоже платятся налоги если что
Так ми далеко зайдем....
1 Найбільш податково навантаженою частиною доходів - є зарплата...
18 ПДФО+22ЄСВ+1,5Військовий+20ПДВ
2 Наступне по навантаженості це єдиний - 2700 грн/місяць
3 Останнє з доходів це депозит - 18% від процентів по депо...
Не потрібно далеко заходити. Прислав заробітчанин 1500 євро сім'ї, та їх витратила на комуналку, продукти, послуги. Більша частина залишилась в державі, або у вигляді податків, або через купівлю виробленого в Україні. Якщо щось пішло на купівлю імпорту - теж плюс, хоч і меньший, через ті самі податки.
Звичайно, краще було б, щоб ті самі 1500 євро зароблялись вдома. Але такого немає.
Востаннє редагувалось kyk
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Додано: Пон 07 сер, 2023 18:49
budivelnik написав: Letusrock написав:
а) сотня Іванів з села Петрівка поїхали в Чехію, тягають там бетон і відправляють додому по 1500 євро щомісяця
б) сотня Іванів з села Петрівка влаштувались сторожами до школи/на ферму за мінімалку, з якої платять 1300грн податків а витрачають тільки 1000 на домашнє вино (інші дружина скирдує в банку)
Ви мокре з холодним - не змішуйте...
Є інтереси Держави Україна
З цієї точки зору 2500 грн в місяць сплачених з мінімальної зарплати є більш корисним ніж 0 грн з 1500 євро зароблених за кордоном
Якраз з точки зору інтересів держави Україна:
Сам факт обміну 1500 євро на гривні принесе державі Україна більше користі ніж 2500 грн. податку з мінімалки.
Я вже мовчу про 20% ПДВ.
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