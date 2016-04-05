kyk написав:Прислав заробітчанин 1500 євро сім'ї, та їх витратила на комуналку, продукти, послуги. Більша частина залишилась в державі, або у вигляді податків, або через купівлю виробленого в Україні. Якщо щось пішло на купівлю імпорту - теж плюс, хоч і меньший, через ті самі податки. Звичайно, краще було б, щоб ті самі 1500 євро зароблялись вдома. Але такого немає.
Є такий Закон Ніщо нізвідки не береться і нікуди не зникає.... Якщо Вам ЗАПЛАТИЛИ за надані/створені Вами товари/послуги - то 1500євро це вау як добре - простий приклад туризм, Ви продаєте вигляд з вікна і за це отримуєте гроші...
А тепер давайте наш варіант.. Держава витратила на вирощування(освіту) Івана - а назад не отримала нічого... Чи треба записати вартість безкоштовної освіти (10 років*51000 грн( це мінімум , гляньте розходи на освіту, в 2023 році 153 млрд грн на 3 млн учнів) на витрати марсіан?
Letusrock написав:а) сотня Іванів з села Петрівка поїхали в Чехію, тягають там бетон і відправляють додому по 1500 євро щомісяця б) сотня Іванів з села Петрівка влаштувались сторожами до школи/на ферму за мінімалку, з якої платять 1300грн податків а витрачають тільки 1000 на домашнє вино (інші дружина скирдує в банку)
Ви мокре з холодним - не змішуйте... Є інтереси Держави Україна З цієї точки зору 2500 грн в місяць сплачених з мінімальної зарплати є більш корисним ніж 0 грн з 1500 євро зароблених за кордоном
Якраз з точки зору інтересів держави Україна: Сам факт обміну 1500 євро на гривні принесе державі Україна більше користі ніж 2500 грн. податку з мінімалки. Я вже мовчу про 20% ПДВ.
Нє , ну якщо вважати Що з одного боку - під час заробітків людина клала мягке на сплату податків А з другого боку члени сімї цієї людини вимагають чеки і документальні підтвердження про сплату всіх податків То так...навіть ПДВ зіграє... От тільки хотів би я побачити в Закарпатті на базарі касовий апарат...
kyk написав:Прислав заробітчанин 1500 євро сім'ї, та їх витратила на комуналку, продукти, послуги. Більша частина залишилась в державі, або у вигляді податків, або через купівлю виробленого в Україні. Якщо щось пішло на купівлю імпорту - теж плюс, хоч і меньший, через ті самі податки. Звичайно, краще було б, щоб ті самі 1500 євро зароблялись вдома. Але такого немає.
Є такий Закон Ніщо нізвідки не береться і нікуди не зникає.... Якщо Вам ЗАПЛАТИЛИ за надані/створені Вами товари/послуги - то 1500євро це вау як добре - простий приклад туризм, Ви продаєте вигляд з вікна і за це отримуєте гроші...
А тепер давайте наш варіант.. Держава витратила на вирощування(освіту) Івана - а назад не отримала нічого... Чи треба записати вартість безкоштовної освіти (10 років*51000 грн( це мінімум , гляньте розходи на освіту, в 2023 році 153 млрд грн на 3 млн учнів) на витрати марсіан?
Скільки держава витратила і скільки отримала - цього ми не знаємо. Просто зараз державі краще отримувати 1500 євро від Івана з ЕС, ніж сподіватись, що він тут знайде роботу на 300 євро і зняти з нього податків з цієї суми. Коли буде середня ЗП 1000 євро - можна порахувати знову.
1) Потужний вибух біля порту в Дериндже у елеваторі з зерном під час завантаження судна з зерном. Вибух пошкодив 13 із 16 елеваторів. Понад 10 осіб поранені. 2) Горить хімзавод у турецькому місті Текирдаг.
Які версії причини терактів? У мене одна - помста за сприяння зерновому коридору, надання зброї Україні та можливо за призупинення Турецького потоку (яке обіцяв Ердоган). Цікаво, як Ердоган на це відповість?
fler написав:1) Потужний вибух біля порту в Дериндже у елеваторі з зерном під час завантаження судна з зерном. Вибух пошкодив 13 із 16 елеваторів. Понад 10 осіб поранені. 2) Горить хімзавод у турецькому місті Текирдаг.
Які версії причини терактів? У мене одна - помста за сприяння зерновому коридору, надання зброї Україні та можливо за призупинення Турецького потоку (яке обіцяв Ердоган). Цікаво, як Ердоган на це відповість?
kyk написав:Скільки держава витратила і скільки отримала - цього ми не знаємо.
1 Тобто сьогодні можна не вчити дітей Івана і не платити пенсію його батькам...поки не будуть створені робочі місця з мінімалкою в 600 євро Я правильно зрозумів посил? 2 Про 153 млрд на освіту - це суми Держбюджету, доступні у вільному огляді Кількість учнів - відома , приблизно 3 млн осіб , нехай ще 1 млн студентів... Берете 153 млрд/ 4 млн =отримуєте 38000 грн/рік на особу
Тому ще раз Добре бути багатим і здоровим і я також за те Я за те щоб у всіх було від 600 євро мінімалки ( бо в мене тоді буде від 6000 ) - але мінімалка все одно привязана до продуктивності і кваліфікації, тому поки продуктивність/кваліфікація будуть на рівні 6700 грн- доти про 600 євро можна тільки мріяти...але точно не отримати
kyk написав:Скільки держава витратила і скільки отримала - цього ми не знаємо.
1 Тобто сьогодні можна не вчити дітей Івана і не платити пенсію його батькам...поки не будуть створені робочі місця з мінімалкою в 600 євро Я правильно зрозумів посил? 2 Про 153 млрд на освіту - це суми Держбюджету, доступні у вільному огляді Кількість учнів - відома , приблизно 3 млн осіб , нехай ще 1 млн студентів... Берете 153 млрд/ 4 млн =отримуєте 38000 грн/рік на особу
Тому ще раз Добре бути багатим і здоровим і я також за те Я за те щоб у всіх було від 600 євро мінімалки ( бо в мене тоді буде від 6000 ) - але мінімалка все одно привязана до продуктивності і кваліфікації, тому поки продуктивність/кваліфікація будуть на рівні 6700 грн- доти про 600 євро можна тільки мріяти...але точно не отримати
Спробую останній раз - держава отримає більше податків з тих грошей, які заробітчанин вишле своїй родині вже сьогодні. Сумма податків, отриманих з гіпотетичної знайденої в Україні роботи, буде меньша. Це на сьогодні.
fler написав:1) Потужний вибух біля порту в Дериндже у елеваторі з зерном під час завантаження судна з зерном. Вибух пошкодив 13 із 16 елеваторів. Понад 10 осіб поранені. 2) Горить хімзавод у турецькому місті Текирдаг.
Які версії причини терактів? У мене одна - помста за сприяння зерновому коридору, надання зброї Україні та можливо за призупинення Турецького потоку (яке обіцяв Ердоган). Цікаво, як Ердоган на це відповість?
Вибухи в Стамбулі 10 грудня 2016 року — терористичний акт в Стамбулі, що стався в центрі міста в районі Бешикташ. За останніми даними, загинули 38 осіб (30 з них поліцейські)[1], поранені 166 осіб
Вибух у Стамбулі 12 січня 2016 року — терористичний акт на площі Султанахмет в історичному центрі міста Стамбул. Вибух стався о 10:00 ранку за місцевим часом. В результаті вибуху загинули щонайменше 10 людей, в тому числі 8[2] громадян Німеччини[3] та 1 громадянин Перу, поранено 15, в тому числі 9 громадян Німеччини, які перебувають у тяжкому стані, та 1 громадянка Перу[4].
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що вибух у центрі Стамбула здійснив сирійський терорист-смертник.
крім росіян там ще є курди, сірійці , ІДІЛ-чекаємо на доклад від Ердогана
kyk написав:держава отримає більше податків з тих грошей, які заробітчанин вишле своїй родині вже сьогодні.
Спробую в останній раз Сімя заробітчанина - отримає більше Держава - отримає менше... Пояснення Варіант роботи всередині держави Створюєш додану вартість + сплачуєш 40% податків від створеного+60% використовуєш на власне споживання ( тобто в цих сумах також закладені податки)
Варіант роботи за межами держави Присилаєш гроші ( 0% податків Державі) споживаєш прислане( частина від присланого тим чи іншим макаром йде в податки)
А тепер по сумам Заробив 2000 євро , 900 заплатив там де заробляв(податки) , 600 витратив на себе( це треба бути дуже економним і не знімати житло окремо), 500 вислав додому... Так от з цих 500 висланих , Держава може отримає а може й не отримає якісь гроші у вигляді вторинних податків...при чому ця сума буде точно меншою ніж 100 євро Можу розписати як і чому.
kyk написав:Спробую останній раз - держава отримає більше податків з тих грошей, які заробітчанин вишле своїй родині вже сьогодні. Сумма податків, отриманих з гіпотетичної знайденої в Україні роботи, буде меньша. Це на сьогодні.
Трохи не так. Не ясно в якому випадку держава отримає більше чи менше. І це не важливо. Макроекономіка це не Вася і Петя.
Є виробництво і споживання. Розвиток держави йде через стимулювання 1. виробництва - ідеї Маркса, реалізовані в СРСР і його блоку. 2. споживання - ідеї Кейнса, реалізовані в США і його блоку.
Історично, ідеї Кейнса перемогли. Совки можуть говорити все що завгодно, але це факт.
Тому гроші на споживання несуть більшу цінність, чим гроші на інвестиції. Само собою, з точки зору макроекономіки кінця минулого століття і в якісь перспективі.