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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4814481548164817
Повідомлення Додано: Пон 07 сер, 2023 18:59

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  kyk написав:Прислав заробітчанин 1500 євро сім'ї, та їх витратила на комуналку, продукти, послуги. Більша частина залишилась в державі, або у вигляді податків, або через купівлю виробленого в Україні. Якщо щось пішло на купівлю імпорту - теж плюс, хоч і меньший, через ті самі податки.
Звичайно, краще було б, щоб ті самі 1500 євро зароблялись вдома. Але такого немає.
Є такий Закон
Ніщо нізвідки не береться і нікуди не зникає....
Якщо Вам ЗАПЛАТИЛИ за надані/створені Вами товари/послуги - то 1500євро це вау як добре - простий приклад туризм, Ви продаєте вигляд з вікна і за це отримуєте гроші...

А тепер давайте наш варіант..
Держава витратила на вирощування(освіту) Івана - а назад не отримала нічого...
Чи треба записати вартість безкоштовної освіти (10 років*51000 грн( це мінімум , гляньте розходи на освіту, в 2023 році 153 млрд грн на 3 млн учнів) на витрати марсіан?
budivelnik
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Повідомлення Додано: Пон 07 сер, 2023 19:04

  andrijk777 написав:
  budivelnik написав:
  Letusrock написав:а) сотня Іванів з села Петрівка поїхали в Чехію, тягають там бетон і відправляють додому по 1500 євро щомісяця
б) сотня Іванів з села Петрівка влаштувались сторожами до школи/на ферму за мінімалку, з якої платять 1300грн податків а витрачають тільки 1000 на домашнє вино (інші дружина скирдує в банку)
Ви мокре з холодним - не змішуйте...
Є інтереси Держави Україна
З цієї точки зору 2500 грн в місяць сплачених з мінімальної зарплати є більш корисним ніж 0 грн з 1500 євро зароблених за кордоном

Якраз з точки зору інтересів держави Україна:
Сам факт обміну 1500 євро на гривні принесе державі Україна більше користі ніж 2500 грн. податку з мінімалки.
Я вже мовчу про 20% ПДВ.
Нє , ну якщо вважати
Що з одного боку - під час заробітків людина клала мягке на сплату податків
А з другого боку члени сімї цієї людини вимагають чеки і документальні підтвердження про сплату всіх податків
То так...навіть ПДВ зіграє...
От тільки хотів би я побачити в Закарпатті на базарі касовий апарат...
budivelnik
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Повідомлення Додано: Пон 07 сер, 2023 19:15

  budivelnik написав:
  kyk написав:Прислав заробітчанин 1500 євро сім'ї, та їх витратила на комуналку, продукти, послуги. Більша частина залишилась в державі, або у вигляді податків, або через купівлю виробленого в Україні. Якщо щось пішло на купівлю імпорту - теж плюс, хоч і меньший, через ті самі податки.
Звичайно, краще було б, щоб ті самі 1500 євро зароблялись вдома. Але такого немає.
Є такий Закон
Ніщо нізвідки не береться і нікуди не зникає....
Якщо Вам ЗАПЛАТИЛИ за надані/створені Вами товари/послуги - то 1500євро це вау як добре - простий приклад туризм, Ви продаєте вигляд з вікна і за це отримуєте гроші...

А тепер давайте наш варіант..
Держава витратила на вирощування(освіту) Івана - а назад не отримала нічого...
Чи треба записати вартість безкоштовної освіти (10 років*51000 грн( це мінімум , гляньте розходи на освіту, в 2023 році 153 млрд грн на 3 млн учнів) на витрати марсіан?

Скільки держава витратила і скільки отримала - цього ми не знаємо.
Просто зараз державі краще отримувати 1500 євро від Івана з ЕС, ніж сподіватись, що він тут знайде роботу на 300 євро і зняти з нього податків з цієї суми. Коли буде середня ЗП 1000 євро - можна порахувати знову.
kyk
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 сер, 2023 19:17

Шо кацапія хоче від Туреччини?

1) Потужний вибух біля порту в Дериндже у елеваторі з зерном під час завантаження судна з зерном. Вибух пошкодив 13 із 16 елеваторів. Понад 10 осіб поранені.
2) Горить хімзавод у турецькому місті Текирдаг.

Які версії причини терактів? У мене одна - помста за сприяння зерновому коридору, надання зброї Україні та можливо за призупинення Турецького потоку (яке обіцяв Ердоган).
Цікаво, як Ердоган на це відповість?
fler
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Повідомлення Додано: Пон 07 сер, 2023 19:19

Re: Напад росії і білорусі на Україну

fler написав:1) Потужний вибух біля порту в Дериндже у елеваторі з зерном під час завантаження судна з зерном. Вибух пошкодив 13 із 16 елеваторів. Понад 10 осіб поранені.
2) Горить хімзавод у турецькому місті Текирдаг.

Які версії причини терактів? У мене одна - помста за сприяння зерновому коридору, надання зброї Україні та можливо за призупинення Турецького потоку (яке обіцяв Ердоган).
Цікаво, як Ердоган на це відповість?
1) версія - пил вибухнув https://www.unian.net/world/novosti-seg ... an_channel
Востаннє редагувалось GALeon в Пон 07 сер, 2023 19:21, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 07 сер, 2023 19:21

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  kyk написав:Скільки держава витратила і скільки отримала - цього ми не знаємо.
1 Тобто сьогодні можна не вчити дітей Івана і не платити пенсію його батькам...поки не будуть створені робочі місця з мінімалкою в 600 євро
Я правильно зрозумів посил?
2 Про 153 млрд на освіту - це суми Держбюджету, доступні у вільному огляді
Кількість учнів - відома , приблизно 3 млн осіб , нехай ще 1 млн студентів...
Берете 153 млрд/ 4 млн =отримуєте 38000 грн/рік на особу

Тому ще раз
Добре бути багатим і здоровим і я також за те
Я за те щоб у всіх було від 600 євро мінімалки ( бо в мене тоді буде від 6000 ) - але мінімалка все одно привязана до продуктивності і кваліфікації, тому поки продуктивність/кваліфікація будуть на рівні 6700 грн- доти про 600 євро можна тільки мріяти...але точно не отримати
budivelnik
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Повідомлення Додано: Пон 07 сер, 2023 19:28

  budivelnik написав:
  kyk написав:Скільки держава витратила і скільки отримала - цього ми не знаємо.
1 Тобто сьогодні можна не вчити дітей Івана і не платити пенсію його батькам...поки не будуть створені робочі місця з мінімалкою в 600 євро
Я правильно зрозумів посил?
2 Про 153 млрд на освіту - це суми Держбюджету, доступні у вільному огляді
Кількість учнів - відома , приблизно 3 млн осіб , нехай ще 1 млн студентів...
Берете 153 млрд/ 4 млн =отримуєте 38000 грн/рік на особу

Тому ще раз
Добре бути багатим і здоровим і я також за те
Я за те щоб у всіх було від 600 євро мінімалки ( бо в мене тоді буде від 6000 ) - але мінімалка все одно привязана до продуктивності і кваліфікації, тому поки продуктивність/кваліфікація будуть на рівні 6700 грн- доти про 600 євро можна тільки мріяти...але точно не отримати

Спробую останній раз - держава отримає більше податків з тих грошей, які заробітчанин вишле своїй родині вже сьогодні. Сумма податків, отриманих з гіпотетичної знайденої в Україні роботи, буде меньша. Це на сьогодні.
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Повідомлення Додано: Пон 07 сер, 2023 19:32

  fler написав:1) Потужний вибух біля порту в Дериндже у елеваторі з зерном під час завантаження судна з зерном. Вибух пошкодив 13 із 16 елеваторів. Понад 10 осіб поранені.
2) Горить хімзавод у турецькому місті Текирдаг.

Які версії причини терактів? У мене одна - помста за сприяння зерновому коридору, надання зброї Україні та можливо за призупинення Турецького потоку (яке обіцяв Ердоган).
Цікаво, як Ердоган на це відповість?


Вибухи в Стамбулі 10 грудня 2016 року — терористичний акт в Стамбулі, що стався в центрі міста в районі Бешикташ. За останніми даними, загинули 38 осіб (30 з них поліцейські)[1], поранені 166 осіб


Вибух у Стамбулі 12 січня 2016 року — терористичний акт на площі Султанахмет в історичному центрі міста Стамбул. Вибух стався о 10:00 ранку за місцевим часом. В результаті вибуху загинули щонайменше 10 людей, в тому числі 8[2] громадян Німеччини[3] та 1 громадянин Перу, поранено 15, в тому числі 9 громадян Німеччини, які перебувають у тяжкому стані, та 1 громадянка Перу[4].

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що вибух у центрі Стамбула здійснив сирійський терорист-смертник.


крім росіян там ще є курди, сірійці , ІДІЛ-чекаємо на доклад від Ердогана
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 сер, 2023 19:34

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  kyk написав:держава отримає більше податків з тих грошей, які заробітчанин вишле своїй родині вже сьогодні.
Спробую в останній раз
Сімя заробітчанина - отримає більше
Держава - отримає менше...
Пояснення
Варіант роботи всередині держави
Створюєш додану вартість + сплачуєш 40% податків від створеного+60% використовуєш на власне споживання ( тобто в цих сумах також закладені податки)

Варіант роботи за межами держави
Присилаєш гроші ( 0% податків Державі) споживаєш прислане( частина від присланого тим чи іншим макаром йде в податки)

А тепер по сумам
Заробив 2000 євро , 900 заплатив там де заробляв(податки) , 600 витратив на себе( це треба бути дуже економним і не знімати житло окремо), 500 вислав додому...
Так от з цих 500 висланих , Держава може отримає а може й не отримає якісь гроші у вигляді вторинних податків...при чому ця сума буде точно меншою ніж 100 євро
Можу розписати як і чому.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Пон 07 сер, 2023 19:49

  kyk написав:Спробую останній раз - держава отримає більше податків з тих грошей, які заробітчанин вишле своїй родині вже сьогодні. Сумма податків, отриманих з гіпотетичної знайденої в Україні роботи, буде меньша. Це на сьогодні.


Трохи не так. Не ясно в якому випадку держава отримає більше чи менше. І це не важливо.
Макроекономіка це не Вася і Петя.

Є виробництво і споживання.
Розвиток держави йде через стимулювання
1. виробництва - ідеї Маркса, реалізовані в СРСР і його блоку.
2. споживання - ідеї Кейнса, реалізовані в США і його блоку.

Історично, ідеї Кейнса перемогли. Совки можуть говорити все що завгодно, але це факт.

Тому гроші на споживання несуть більшу цінність, чим гроші на інвестиції.
Само собою, з точки зору макроекономіки кінця минулого століття і в якісь перспективі.
vt313
 
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