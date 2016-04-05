RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 48154816481748184819>
Повідомлення Додано: Пон 07 сер, 2023 18:59

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  kyk написав:Прислав заробітчанин 1500 євро сім'ї, та їх витратила на комуналку, продукти, послуги. Більша частина залишилась в державі, або у вигляді податків, або через купівлю виробленого в Україні. Якщо щось пішло на купівлю імпорту - теж плюс, хоч і меньший, через ті самі податки.
Звичайно, краще було б, щоб ті самі 1500 євро зароблялись вдома. Але такого немає.
Є такий Закон
Ніщо нізвідки не береться і нікуди не зникає....
Якщо Вам ЗАПЛАТИЛИ за надані/створені Вами товари/послуги - то 1500євро це вау як добре - простий приклад туризм, Ви продаєте вигляд з вікна і за це отримуєте гроші...

А тепер давайте наш варіант..
Держава витратила на вирощування(освіту) Івана - а назад не отримала нічого...
Чи треба записати вартість безкоштовної освіти (10 років*51000 грн( це мінімум , гляньте розходи на освіту, в 2023 році 153 млрд грн на 3 млн учнів) на витрати марсіан?
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 26409
З нами з: 15.01.09
Подякував: 275 раз.
Подякували: 2930 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 07 сер, 2023 19:04

  andrijk777 написав:
  budivelnik написав:
  Letusrock написав:а) сотня Іванів з села Петрівка поїхали в Чехію, тягають там бетон і відправляють додому по 1500 євро щомісяця
б) сотня Іванів з села Петрівка влаштувались сторожами до школи/на ферму за мінімалку, з якої платять 1300грн податків а витрачають тільки 1000 на домашнє вино (інші дружина скирдує в банку)
Ви мокре з холодним - не змішуйте...
Є інтереси Держави Україна
З цієї точки зору 2500 грн в місяць сплачених з мінімальної зарплати є більш корисним ніж 0 грн з 1500 євро зароблених за кордоном

Якраз з точки зору інтересів держави Україна:
Сам факт обміну 1500 євро на гривні принесе державі Україна більше користі ніж 2500 грн. податку з мінімалки.
Я вже мовчу про 20% ПДВ.
Нє , ну якщо вважати
Що з одного боку - під час заробітків людина клала мягке на сплату податків
А з другого боку члени сімї цієї людини вимагають чеки і документальні підтвердження про сплату всіх податків
То так...навіть ПДВ зіграє...
От тільки хотів би я побачити в Закарпатті на базарі касовий апарат...
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 26409
З нами з: 15.01.09
Подякував: 275 раз.
Подякували: 2930 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 07 сер, 2023 19:15

  budivelnik написав:
  kyk написав:Прислав заробітчанин 1500 євро сім'ї, та їх витратила на комуналку, продукти, послуги. Більша частина залишилась в державі, або у вигляді податків, або через купівлю виробленого в Україні. Якщо щось пішло на купівлю імпорту - теж плюс, хоч і меньший, через ті самі податки.
Звичайно, краще було б, щоб ті самі 1500 євро зароблялись вдома. Але такого немає.
Є такий Закон
Ніщо нізвідки не береться і нікуди не зникає....
Якщо Вам ЗАПЛАТИЛИ за надані/створені Вами товари/послуги - то 1500євро це вау як добре - простий приклад туризм, Ви продаєте вигляд з вікна і за це отримуєте гроші...

А тепер давайте наш варіант..
Держава витратила на вирощування(освіту) Івана - а назад не отримала нічого...
Чи треба записати вартість безкоштовної освіти (10 років*51000 грн( це мінімум , гляньте розходи на освіту, в 2023 році 153 млрд грн на 3 млн учнів) на витрати марсіан?

Скільки держава витратила і скільки отримала - цього ми не знаємо.
Просто зараз державі краще отримувати 1500 євро від Івана з ЕС, ніж сподіватись, що він тут знайде роботу на 300 євро і зняти з нього податків з цієї суми. Коли буде середня ЗП 1000 євро - можна порахувати знову.
kyk
 
Повідомлень: 1014
З нами з: 24.01.12
Подякував: 170 раз.
Подякували: 166 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 07 сер, 2023 19:17

Шо кацапія хоче від Туреччини?

1) Потужний вибух біля порту в Дериндже у елеваторі з зерном під час завантаження судна з зерном. Вибух пошкодив 13 із 16 елеваторів. Понад 10 осіб поранені.
2) Горить хімзавод у турецькому місті Текирдаг.

Які версії причини терактів? У мене одна - помста за сприяння зерновому коридору, надання зброї Україні та можливо за призупинення Турецького потоку (яке обіцяв Ердоган).
Цікаво, як Ердоган на це відповість?
fler
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4089
З нами з: 07.08.09
Подякував: 1142 раз.
Подякували: 1296 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 07 сер, 2023 19:19

Re: Напад росії і білорусі на Україну

fler написав:1) Потужний вибух біля порту в Дериндже у елеваторі з зерном під час завантаження судна з зерном. Вибух пошкодив 13 із 16 елеваторів. Понад 10 осіб поранені.
2) Горить хімзавод у турецькому місті Текирдаг.

Які версії причини терактів? У мене одна - помста за сприяння зерновому коридору, надання зброї Україні та можливо за призупинення Турецького потоку (яке обіцяв Ердоган).
Цікаво, як Ердоган на це відповість?
1) версія - пил вибухнув https://www.unian.net/world/novosti-seg ... an_channel
Востаннє редагувалось GALeon в Пон 07 сер, 2023 19:21, всього редагувалось 1 раз.
GALeon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1137
З нами з: 13.02.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 46 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 07 сер, 2023 19:21

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  kyk написав:Скільки держава витратила і скільки отримала - цього ми не знаємо.
1 Тобто сьогодні можна не вчити дітей Івана і не платити пенсію його батькам...поки не будуть створені робочі місця з мінімалкою в 600 євро
Я правильно зрозумів посил?
2 Про 153 млрд на освіту - це суми Держбюджету, доступні у вільному огляді
Кількість учнів - відома , приблизно 3 млн осіб , нехай ще 1 млн студентів...
Берете 153 млрд/ 4 млн =отримуєте 38000 грн/рік на особу

Тому ще раз
Добре бути багатим і здоровим і я також за те
Я за те щоб у всіх було від 600 євро мінімалки ( бо в мене тоді буде від 6000 ) - але мінімалка все одно привязана до продуктивності і кваліфікації, тому поки продуктивність/кваліфікація будуть на рівні 6700 грн- доти про 600 євро можна тільки мріяти...але точно не отримати
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 26409
З нами з: 15.01.09
Подякував: 275 раз.
Подякували: 2930 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 07 сер, 2023 19:28

  budivelnik написав:
  kyk написав:Скільки держава витратила і скільки отримала - цього ми не знаємо.
1 Тобто сьогодні можна не вчити дітей Івана і не платити пенсію його батькам...поки не будуть створені робочі місця з мінімалкою в 600 євро
Я правильно зрозумів посил?
2 Про 153 млрд на освіту - це суми Держбюджету, доступні у вільному огляді
Кількість учнів - відома , приблизно 3 млн осіб , нехай ще 1 млн студентів...
Берете 153 млрд/ 4 млн =отримуєте 38000 грн/рік на особу

Тому ще раз
Добре бути багатим і здоровим і я також за те
Я за те щоб у всіх було від 600 євро мінімалки ( бо в мене тоді буде від 6000 ) - але мінімалка все одно привязана до продуктивності і кваліфікації, тому поки продуктивність/кваліфікація будуть на рівні 6700 грн- доти про 600 євро можна тільки мріяти...але точно не отримати

Спробую останній раз - держава отримає більше податків з тих грошей, які заробітчанин вишле своїй родині вже сьогодні. Сумма податків, отриманих з гіпотетичної знайденої в Україні роботи, буде меньша. Це на сьогодні.
kyk
 
Повідомлень: 1014
З нами з: 24.01.12
Подякував: 170 раз.
Подякували: 166 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 07 сер, 2023 19:32

  fler написав:1) Потужний вибух біля порту в Дериндже у елеваторі з зерном під час завантаження судна з зерном. Вибух пошкодив 13 із 16 елеваторів. Понад 10 осіб поранені.
2) Горить хімзавод у турецькому місті Текирдаг.

Які версії причини терактів? У мене одна - помста за сприяння зерновому коридору, надання зброї Україні та можливо за призупинення Турецького потоку (яке обіцяв Ердоган).
Цікаво, як Ердоган на це відповість?


Вибухи в Стамбулі 10 грудня 2016 року — терористичний акт в Стамбулі, що стався в центрі міста в районі Бешикташ. За останніми даними, загинули 38 осіб (30 з них поліцейські)[1], поранені 166 осіб


Вибух у Стамбулі 12 січня 2016 року — терористичний акт на площі Султанахмет в історичному центрі міста Стамбул. Вибух стався о 10:00 ранку за місцевим часом. В результаті вибуху загинули щонайменше 10 людей, в тому числі 8[2] громадян Німеччини[3] та 1 громадянин Перу, поранено 15, в тому числі 9 громадян Німеччини, які перебувають у тяжкому стані, та 1 громадянка Перу[4].

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що вибух у центрі Стамбула здійснив сирійський терорист-смертник.


крім росіян там ще є курди, сірійці , ІДІЛ-чекаємо на доклад від Ердогана
prodigy
 
Повідомлень: 10030
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3152 раз.
Подякували: 3224 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: Пон 07 сер, 2023 19:34

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  kyk написав:держава отримає більше податків з тих грошей, які заробітчанин вишле своїй родині вже сьогодні.
Спробую в останній раз
Сімя заробітчанина - отримає більше
Держава - отримає менше...
Пояснення
Варіант роботи всередині держави
Створюєш додану вартість + сплачуєш 40% податків від створеного+60% використовуєш на власне споживання ( тобто в цих сумах також закладені податки)

Варіант роботи за межами держави
Присилаєш гроші ( 0% податків Державі) споживаєш прислане( частина від присланого тим чи іншим макаром йде в податки)

А тепер по сумам
Заробив 2000 євро , 900 заплатив там де заробляв(податки) , 600 витратив на себе( це треба бути дуже економним і не знімати житло окремо), 500 вислав додому...
Так от з цих 500 висланих , Держава може отримає а може й не отримає якісь гроші у вигляді вторинних податків...при чому ця сума буде точно меншою ніж 100 євро
Можу розписати як і чому.
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 26409
З нами з: 15.01.09
Подякував: 275 раз.
Подякували: 2930 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 07 сер, 2023 19:49

  kyk написав:Спробую останній раз - держава отримає більше податків з тих грошей, які заробітчанин вишле своїй родині вже сьогодні. Сумма податків, отриманих з гіпотетичної знайденої в Україні роботи, буде меньша. Це на сьогодні.


Трохи не так. Не ясно в якому випадку держава отримає більше чи менше. І це не важливо.
Макроекономіка це не Вася і Петя.

Є виробництво і споживання.
Розвиток держави йде через стимулювання
1. виробництва - ідеї Маркса, реалізовані в СРСР і його блоку.
2. споживання - ідеї Кейнса, реалізовані в США і його блоку.

Історично, ідеї Кейнса перемогли. Совки можуть говорити все що завгодно, але це факт.

Тому гроші на споживання несуть більшу цінність, чим гроші на інвестиції.
Само собою, з точки зору макроекономіки кінця минулого століття і в якісь перспективі.
vt313
 
Повідомлень: 288
З нами з: 14.01.22
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 48154816481748184819>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: pesikot, vt313 і 5 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1489 119009
Переглянути останнє повідомлення
Суб 04 бер, 2023 21:02
Kudrjavuy
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 495191
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 10:35
1 6018
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 11:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.