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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4816481748184819>
Повідомлення Додано: Пон 07 сер, 2023 20:01

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  vt313 написав:Не ясно в якому випадку держава отримає більше чи менше.
На пальцях можна вирахувати
Беремо останні довоєнні статистичні данні за 2021 рік
ВВП - 5 469 млрд грн
Бюджет( читай податки)
Загальний - 1 100 млрд грн
Місцевий - 469 млрд грн
Бюджет ПФ - 461 млрд грн
Таким чином
Співвідношення ВВП до податків
5469/(1100+469+461)=2,69
Тепер припустимо що не прямі менші від прямих в 3 рази
Тоді
Прямі ( податки того хто працює)(1100+469+461)=2030/4*3=1522
Непрямі( податки які створюються під час споживання) 2030-1522=508

А тепер просте рівняння пропорцій
Якщо людина отримала 20 000 грн( еквівалент500 євро) в валюті з за кордону то вона під час купівлі товарів/послуг сплатить
20 000 * 508/5469=1857 грн
В той час коли простий працівник, який отримує 6700 грн мінімалки -
6700 *2030/5469=2486 грн

Тепер зрозуміло?
Виходить що для Держави працівник на кожних 6700 грн заробітку(17 євро), працюючи в Україні заміняє 700 євро присланих в Україну заробітчанином
budivelnik
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Повідомлення Додано: Пон 07 сер, 2023 20:12

  budivelnik написав:
  vt313 написав:Тепер припустимо що не прямі менші від прямих в 3 рази


Припустимо, що навпаки, тоді що? :D
vt313
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 сер, 2023 20:12

Переговоры в Джидде Пастухов считает подготовкой к наиболее вероятному сценарию развития конфликта: «К осени Россия и Украина окажутся перед лицом европейской вариации Ирано-Иракской войны. Годы противостояния, миллионы убитых, и ноль успехов».

Это были переговоры не тех и не с теми, кто непосредственно вовлечен в конфликт, подчеркивает политолог: «Это переговоры Индии, Китая, США и Европы. Они пытаются договориться, выгодно им или нет прихлопнуть этот региональный конфликт — несмотря на разногласия между ними.

Конфликт выходит за рамки регионального, начинает влиять на состояние всей мировой экономики. Это невыгодно Китаю. На Западе пришло понимание, что они в одиночку с проблемой не справляются. А на востоке, у Китая, растет понимание — если заиграться, переусердствовать в использовании Путина как инструмента давления на США, то можно повредить себе больше, чем получить выгод».

В этой точке участники переговоров Запада и Востока сходятся, резюмирует Пастухов.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Пон 07 сер, 2023 20:14

  andrijk777 написав:
  ЛАД написав:
  Denik написав:Курс рубля до долара вже 97.

На моменте 96,2.
Довольно объективный анализ - https://www.fontanka.ru/2023/08/07/72574175/.
Конец статьи:
— То, что доллар скукоживается, — это большое преувеличение. Часто сегодня можно услышать, что эра доллара уходит, но это не так: более 40% всех операций в мире происходят в долларах. Конечно, когда-то доля доллара составляла 73%, и можно говорить о том, что его влияние снижается, но до драматизма еще далеко

Який такий об'єктивний аналіз, де ні слова про головну і єдину причину девальвації будь-якої валюти - це друк грошей.
І майже половину статті "Наступит ли крах доллара" :D :D Девальвується рубль, а обговорюють крах долара.
Цій статті до об'єктивності як до неба рачки.

Интересно, как Вы читаете?
О "крахе доллара" кроме того, что я процитировал, больше ни слова нет. А в этой цитате он как раз отрицается.
Если Вы уверены, что единственная причина падения рубля, как и любой другой валюты, "це друк грошей", то хотелось бы увидеть от Вас данные по "печатанию рубля". Ну и диссертацию на эту тему (о единственной причине падения валют). Думаю, даже на нобелевку потянет. :wink:
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 07 сер, 2023 20:26

  vt313 написав:
  budivelnik написав:Тепер припустимо що не прямі менші від прямих в 3 рази
Тоді
Прямі ( податки того хто працює)(1100+469+461)=2030/4*3=1522
Непрямі( податки які створюються під час споживання) 2030-1522=508

А тепер просте рівняння пропорцій
Якщо людина отримала 20 000 грн( еквівалент500 євро) в валюті з за кордону то вона під час купівлі товарів/послуг сплатить
20 000 * 508/5469=1857 грн
В той час коли простий працівник, який отримує 6700 грн мінімалки -
6700 *2030/5469=2486 грн

Тепер зрозуміло?
Виходить що для Держави працівник на кожних 6700 грн заробітку(17 євро), працюючи в Україні заміняє 700 євро присланих в Україну заробітчанином
Припустимо, що навпаки, тоді що? :D
Навпаки - цифри не дозволяють
2021 офіційні данні
Є 15,7 млн працюючих з середньою зарплатою в 12994 грн
А далі все просто
15,7 млн працюючих*12 місяців*12994грн*(18+22)%=979 224 840 000 тільки податки на зарплату
budivelnik
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Повідомлення Додано: Пон 07 сер, 2023 20:31

  prodigy написав:
  fler написав:1) Потужний вибух біля порту в Дериндже у елеваторі з зерном ..пошкодив 13 із 16 елеваторів. Понад 10 осіб поранені.
2) Горить хімзавод у турецькому місті Текирдаг.


Вибухи в Стамбулі 10 грудня 2016 року ...

Вибух у Стамбулі 12 січня 2016 року ... здійснив сирійський терорист-смертник.

крім росіян там ще є курди, сірійці , ІДІЛ-чекаємо на доклад від Ердогана


Яка вигода курдам чи сирійцям від підриву зернових елеваторів? А рф - прямий вигодонабувач. Китаю, мабуть, це "сподобалося" :mrgreen:
fler
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Повідомлення Додано: Пон 07 сер, 2023 20:36

  Denik написав:Курс рубля до долара вже 97.

курс доллара достиг 97 рублей на бирже, впервые с марта 2022 года. Аналитики полагают, что следующая психологическая отметка — 100 рублей за единицу американской валюты.

На курс рубля больше всего влияет торговый баланс. Старший трейдер УК «Альфа-Капитал» Владислав Силаев полагает, что сейчас импортерам не хватает валюты для покупки товаров за границей, и это главная причина продолжающегося падения российской валюты.

Еще одну причину называет экономист Константин Селянин. «Падение доллара в последний месяц напрямую связано с пригожинским мятежом, из-за него люди начали выводить доллары из России», — заявил экономист.

Он также отметил, что идея Путина отказаться от продажи нефти и газа за доллары не оправдала себя. «Можно сказать, что план Путина не оправдал себя: вместо долларов и евро сейчас мы получаем порядка 60–70% юаней и рупий за нефть и газ. Те же поставки в Индию значительно выросли, но возникла новая проблема: рупии не конвертируемые. Индийский банк запретил вывозить валюту из страны, предложив покупать индийские товары либо долгосрочные облигации индийского банка. Получается, что деньги застряли в Индии, что привело к сокращению валютной выручки».


  Xenon написав: щоб відмовитись від платежів в долларах і євро.
Хоча начебто Індія вже відмовилась

оно того не стоит, Индия может бесконечно печатать рупии и покупать за них русскую нефть. Шансов что эти рупии вернётся в Индию минимум, там особо нечего покупать. И выкинуть рупию на форекс тоже нельзя, избыток предложения обвалит её курс. Цуцванг. Зато можно девальвировать рубль. Чтобы охладить импортеров и переключить их с европейских товаров на индийские и китайские.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Пон 07 сер, 2023 20:45, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Пон 07 сер, 2023 20:40

  budivelnik написав:
  vt313 написав:
  budivelnik написав:Тепер припустимо що не прямі менші від прямих в 3 рази
Тоді
Прямі ( податки того хто працює)(1100+469+461)=2030/4*3=1522
Непрямі( податки які створюються під час споживання) 2030-1522=508

А тепер просте рівняння пропорцій
Якщо людина отримала 20 000 грн( еквівалент500 євро) в валюті з за кордону то вона під час купівлі товарів/послуг сплатить
20 000 * 508/5469=1857 грн
В той час коли простий працівник, який отримує 6700 грн мінімалки -
6700 *2030/5469=2486 грн

Тепер зрозуміло?
Виходить що для Держави працівник на кожних 6700 грн заробітку(17 євро), працюючи в Україні заміняє 700 євро присланих в Україну заробітчанином
Припустимо, що навпаки, тоді що? :D
Навпаки - цифри не дозволяють
2021 офіційні данні
Є 15,7 млн працюючих з середньою зарплатою в 12994 грн
А далі все просто
15,7 млн працюючих*12 місяців*12994грн*(18+22)%=979 224 840 000 тільки податки на зарплату

Звідки ви це взяли? :D
https://index.minfin.com.ua/ua/finance/ ... come/2021/
прямі податки
Податки на доходи, прибуток та збільшення ринкової вартості - 285307,0 млрд. грн.
або 22.00 % від бюджету.
відповідно не прямі податки - 63.37 %
vt313
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 сер, 2023 20:43

  fler написав:
  prodigy написав:
  fler написав:1) Потужний вибух біля порту в Дериндже у елеваторі з зерном ..пошкодив 13 із 16 елеваторів. Понад 10 осіб поранені.
2) Горить хімзавод у турецькому місті Текирдаг.


Вибухи в Стамбулі 10 грудня 2016 року ...

Вибух у Стамбулі 12 січня 2016 року ... здійснив сирійський терорист-смертник.

крім росіян там ще є курди, сірійці , ІДІЛ-чекаємо на доклад від Ердогана


Яка вигода курдам чи сирійцям від підриву зернових елеваторів? А рф - прямий вигодонабувач. Китаю, мабуть, це "сподобалося" :mrgreen:


тут справа в тому -хто замовник? чи то був "Нещасний випадок на виробництві"
курди і сірийці не кожного дня вчиняють теракти
стосовно Китаю, у нього своя велика гра, зерно, війна в Україні, підтримка рф на противагу підтриці від США і ЕС.
в плані міжнародної політики Китай давно намагається домінувати в Тихоокеансько-Азійському регіоні і веде агресивну зовнішню політику до країн-сусідів :Філіпіни, Індонезія, Малазія,та інші.

Парасельские острова
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Повідомлення Додано: Пон 07 сер, 2023 20:44

  vt313 написав:
  kyk написав:Спробую останній раз - держава отримає більше податків з тих грошей, які заробітчанин вишле своїй родині вже сьогодні. Сумма податків, отриманих з гіпотетичної знайденої в Україні роботи, буде меньша. Це на сьогодні.


Трохи не так. Не ясно в якому випадку держава отримає більше чи менше. І це не важливо.
Макроекономіка це не Вася і Петя.

Є виробництво і споживання.
Розвиток держави йде через стимулювання
1. виробництва - ідеї Маркса, реалізовані в СРСР і його блоку.
2. споживання - ідеї Кейнса, реалізовані в США і його блоку.

Історично, ідеї Кейнса перемогли. Совки можуть говорити все що завгодно, але це факт.

Тому гроші на споживання несуть більшу цінність, чим гроші на інвестиції.
Само собою, з точки зору макроекономіки кінця минулого століття і в якісь перспективі.

но как обычно дьявол кроется в деталях...
доллар США являются мировой валютой и они могут её печатать "сколько угодно"... на СВОЁ потребление :!:
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