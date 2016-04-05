vt313 написав:Не ясно в якому випадку держава отримає більше чи менше.
На пальцях можна вирахувати Беремо останні довоєнні статистичні данні за 2021 рік ВВП - 5 469 млрд грн Бюджет( читай податки) Загальний - 1 100 млрд грн Місцевий - 469 млрд грн Бюджет ПФ - 461 млрд грн Таким чином Співвідношення ВВП до податків 5469/(1100+469+461)=2,69 Тепер припустимо що не прямі менші від прямих в 3 рази Тоді Прямі ( податки того хто працює)(1100+469+461)=2030/4*3=1522 Непрямі( податки які створюються під час споживання) 2030-1522=508
А тепер просте рівняння пропорцій Якщо людина отримала 20 000 грн( еквівалент500 євро) в валюті з за кордону то вона під час купівлі товарів/послуг сплатить 20 000 * 508/5469=1857 грн В той час коли простий працівник, який отримує 6700 грн мінімалки - 6700 *2030/5469=2486 грн
Тепер зрозуміло? Виходить що для Держави працівник на кожних 6700 грн заробітку(17 євро), працюючи в Україні заміняє 700 євро присланих в Україну заробітчанином
Переговоры в Джидде Пастухов считает подготовкой к наиболее вероятному сценарию развития конфликта: «К осени Россия и Украина окажутся перед лицом европейской вариации Ирано-Иракской войны. Годы противостояния, миллионы убитых, и ноль успехов».
Это были переговоры не тех и не с теми, кто непосредственно вовлечен в конфликт, подчеркивает политолог: «Это переговоры Индии, Китая, США и Европы. Они пытаются договориться, выгодно им или нет прихлопнуть этот региональный конфликт — несмотря на разногласия между ними.
Конфликт выходит за рамки регионального, начинает влиять на состояние всей мировой экономики. Это невыгодно Китаю. На Западе пришло понимание, что они в одиночку с проблемой не справляются. А на востоке, у Китая, растет понимание — если заиграться, переусердствовать в использовании Путина как инструмента давления на США, то можно повредить себе больше, чем получить выгод».
В этой точке участники переговоров Запада и Востока сходятся, резюмирует Пастухов.
— То, что доллар скукоживается, — это большое преувеличение. Часто сегодня можно услышать, что эра доллара уходит, но это не так: более 40% всех операций в мире происходят в долларах. Конечно, когда-то доля доллара составляла 73%, и можно говорить о том, что его влияние снижается, но до драматизма еще далеко
Який такий об'єктивний аналіз, де ні слова про головну і єдину причину девальвації будь-якої валюти - це друк грошей. І майже половину статті "Наступит ли крах доллара" Девальвується рубль, а обговорюють крах долара. Цій статті до об'єктивності як до неба рачки.
Интересно, как Вы читаете? О "крахе доллара" кроме того, что я процитировал, больше ни слова нет. А в этой цитате он как раз отрицается. Если Вы уверены, что единственная причина падения рубля, как и любой другой валюты, "це друк грошей", то хотелось бы увидеть от Вас данные по "печатанию рубля". Ну и диссертацию на эту тему (о единственной причине падения валют). Думаю, даже на нобелевку потянет.
budivelnik написав:Тепер припустимо що не прямі менші від прямих в 3 рази Тоді Прямі ( податки того хто працює)(1100+469+461)=2030/4*3=1522 Непрямі( податки які створюються під час споживання) 2030-1522=508
А тепер просте рівняння пропорцій Якщо людина отримала 20 000 грн( еквівалент500 євро) в валюті з за кордону то вона під час купівлі товарів/послуг сплатить 20 000 * 508/5469=1857 грн В той час коли простий працівник, який отримує 6700 грн мінімалки - 6700 *2030/5469=2486 грн
Тепер зрозуміло? Виходить що для Держави працівник на кожних 6700 грн заробітку(17 євро), працюючи в Україні заміняє 700 євро присланих в Україну заробітчанином
Припустимо, що навпаки, тоді що?
Навпаки - цифри не дозволяють 2021 офіційні данні Є 15,7 млн працюючих з середньою зарплатою в 12994 грн А далі все просто 15,7 млн працюючих*12 місяців*12994грн*(18+22)%=979 224 840 000 тільки податки на зарплату
курс доллара достиг 97 рублей на бирже, впервые с марта 2022 года. Аналитики полагают, что следующая психологическая отметка — 100 рублей за единицу американской валюты.
На курс рубля больше всего влияет торговый баланс. Старший трейдер УК «Альфа-Капитал» Владислав Силаев полагает, что сейчас импортерам не хватает валюты для покупки товаров за границей, и это главная причина продолжающегося падения российской валюты.
Еще одну причину называет экономист Константин Селянин. «Падение доллара в последний месяц напрямую связано с пригожинским мятежом, из-за него люди начали выводить доллары из России», — заявил экономист.
Он также отметил, что идея Путина отказаться от продажи нефти и газа за доллары не оправдала себя. «Можно сказать, что план Путина не оправдал себя: вместо долларов и евро сейчас мы получаем порядка 60–70% юаней и рупий за нефть и газ. Те же поставки в Индию значительно выросли, но возникла новая проблема: рупии не конвертируемые. Индийский банк запретил вывозить валюту из страны, предложив покупать индийские товары либо долгосрочные облигации индийского банка. Получается, что деньги застряли в Индии, что привело к сокращению валютной выручки».
Xenon написав: щоб відмовитись від платежів в долларах і євро. Хоча начебто Індія вже відмовилась
оно того не стоит, Индия может бесконечно печатать рупии и покупать за них русскую нефть. Шансов что эти рупии вернётся в Индию минимум, там особо нечего покупать. И выкинуть рупию на форекс тоже нельзя, избыток предложения обвалит её курс. Цуцванг. Зато можно девальвировать рубль. Чтобы охладить импортеров и переключить их с европейских товаров на индийские и китайские.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Пон 07 сер, 2023 20:45, всього редагувалось 3 разів.
budivelnik написав:Тепер припустимо що не прямі менші від прямих в 3 рази Тоді Прямі ( податки того хто працює)(1100+469+461)=2030/4*3=1522 Непрямі( податки які створюються під час споживання) 2030-1522=508
А тепер просте рівняння пропорцій Якщо людина отримала 20 000 грн( еквівалент500 євро) в валюті з за кордону то вона під час купівлі товарів/послуг сплатить 20 000 * 508/5469=1857 грн В той час коли простий працівник, який отримує 6700 грн мінімалки - 6700 *2030/5469=2486 грн
Тепер зрозуміло? Виходить що для Держави працівник на кожних 6700 грн заробітку(17 євро), працюючи в Україні заміняє 700 євро присланих в Україну заробітчанином
Припустимо, що навпаки, тоді що?
Навпаки - цифри не дозволяють 2021 офіційні данні Є 15,7 млн працюючих з середньою зарплатою в 12994 грн А далі все просто 15,7 млн працюючих*12 місяців*12994грн*(18+22)%=979 224 840 000 тільки податки на зарплату
fler написав:1) Потужний вибух біля порту в Дериндже у елеваторі з зерном ..пошкодив 13 із 16 елеваторів. Понад 10 осіб поранені. 2) Горить хімзавод у турецькому місті Текирдаг.
Вибухи в Стамбулі 10 грудня 2016 року ...
Вибух у Стамбулі 12 січня 2016 року ... здійснив сирійський терорист-смертник.
крім росіян там ще є курди, сірійці , ІДІЛ-чекаємо на доклад від Ердогана
Яка вигода курдам чи сирійцям від підриву зернових елеваторів? А рф - прямий вигодонабувач. Китаю, мабуть, це "сподобалося"
тут справа в тому -хто замовник? чи то був "Нещасний випадок на виробництві" курди і сірийці не кожного дня вчиняють теракти стосовно Китаю, у нього своя велика гра, зерно, війна в Україні, підтримка рф на противагу підтриці від США і ЕС. в плані міжнародної політики Китай давно намагається домінувати в Тихоокеансько-Азійському регіоні і веде агресивну зовнішню політику до країн-сусідів :Філіпіни, Індонезія, Малазія,та інші.
kyk написав:Спробую останній раз - держава отримає більше податків з тих грошей, які заробітчанин вишле своїй родині вже сьогодні. Сумма податків, отриманих з гіпотетичної знайденої в Україні роботи, буде меньша. Це на сьогодні.
Трохи не так. Не ясно в якому випадку держава отримає більше чи менше. І це не важливо. Макроекономіка це не Вася і Петя.
Є виробництво і споживання. Розвиток держави йде через стимулювання 1. виробництва - ідеї Маркса, реалізовані в СРСР і його блоку. 2. споживання - ідеї Кейнса, реалізовані в США і його блоку.
Історично, ідеї Кейнса перемогли. Совки можуть говорити все що завгодно, але це факт.
Тому гроші на споживання несуть більшу цінність, чим гроші на інвестиції. Само собою, з точки зору макроекономіки кінця минулого століття і в якісь перспективі.
но как обычно дьявол кроется в деталях... доллар США являются мировой валютой и они могут её печатать "сколько угодно"... на СВОЁ потребление