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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4816481748184819
Повідомлення Додано: Пон 07 сер, 2023 20:48

Журналисты по спутниковым снимкам установили , что с крупнейшей российской базы консервации бронетехники "Вагжаново" с начала полномасштабного вторжения были сняты более 40% хранившихся там боевых машин. При этом около 50% от того, что изначально хранилось на базе - вряд ли пригодно для восстановления, так как снимки показывают, что многие танки и БМП на ней - без башен или имеют другие существенные повреждения. Самая большая волна снятия с консервации пришлась на осень 2022 года, когда российское руководство объявило мобилизацию. При этом, судя по получаемой от пленных информации, большое количество снятой с хранения техники регулярно ломается даже после прохождения капитального ремонта.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Пон 07 сер, 2023 20:52

vitaliiangel , що загалом підтверджує тезу, що запаси бронетехніки у кацапів великі, але не нескінченні. «Час працює на нас».
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 сер, 2023 20:53

  Прохожий написав:но как обычно дьявол кроется в деталях...
доллар США являются мировой валютой и они могут её печатать "сколько угодно"... на СВОЁ потребление :!:


Ну і що? Рубль СРСР також можна було друкувати скільки завгодно. :D

Можу собі представити (не факт, звичайно), що Китай йде 1 шляхом.
Вони будують міста, де ніхто не проживає, дороги, по яким ніхно не їздить.
Ну і скільки таке буде тривати? :(
Востаннє редагувалось vt313 в Пон 07 сер, 2023 20:56, всього редагувалось 1 раз.
vt313
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 сер, 2023 20:56

  vt313 написав:
  Прохожий написав:но как обычно дьявол кроется в деталях...
доллар США являются мировой валютой и они могут её печатать "сколько угодно"... на СВОЁ потребление :!:


Ну і що? Рубль СРСР також можна було друкувати скільки завгодно. :D

Ну то і додрукувались :)
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 07 сер, 2023 20:58

  vt313 написав:
  budivelnik написав:
  vt313 написав:Припустимо, що навпаки, тоді що? :D
Навпаки - цифри не дозволяють
2021 офіційні данні
Є 15,7 млн працюючих з середньою зарплатою в 12994 грн
А далі все просто
15,7 млн працюючих*12 місяців*12994грн*(18+22)%=979 224 840 000 тільки податки на зарплату

Звідки ви це взяли? :D
https://index.minfin.com.ua/ua/finance/ ... come/2021/
прямі податки
Податки на доходи, прибуток та збільшення ринкової вартості - 285307,0 млрд. грн.
або 22.00 % від бюджету.
відповідно не прямі податки - 63.37 %
Треба трошки розрізняти податки на Доходи Фізичних осіб і Юридичних....
Тому візьміть прямі податки на юридичних осіб в розмірі 285307 млн грн і додайте до них податки на доходи фізичних осіб 979224 млн грн....
Що вийде?
budivelnik
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Повідомлення Додано: Пон 07 сер, 2023 21:04

  budivelnik написав:Треба трошки розрізняти податки на Доходи Фізичних осіб і Юридичних....

Тому візьміть прямі податки на юридичних осіб в розмірі 285307 млн грн і додайте до них податки на доходи фізичних осіб 979224 млн грн....
Що вийде?


А ссилку відкрити?
Податок на доходи фізичних осіб - 137555,2 - 10.61%
Податок на прибуток підприємств - 147751,7 - 11.39%
vt313
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 сер, 2023 21:09

  vt313 написав:
  budivelnik написав:Треба трошки розрізняти податки на Доходи Фізичних осіб і Юридичних....

Тому візьміть прямі податки на юридичних осіб в розмірі 285307 млн грн і додайте до них податки на доходи фізичних осіб 979224 млн грн....
Що вийде?
А ссилку відкрити?
Податок на доходи фізичних осіб - 137555,2 - 10.61%
Податок на прибуток підприємств - 147751,7 - 11.39%
Я ж не винуватий що Ви не в курсі про існування
Місцевих бюджетів куди перечислюють
ПДФО (196913 млн грн)
Єдиний податок(39867 млн грн)
і Пенсійного Фонду куди перечислюють ЄСВ- 460000+/- млн грн
budivelnik
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Повідомлення Додано: Пон 07 сер, 2023 21:14

  budivelnik написав:
Тому ще раз
Добре бути багатим і здоровим і я також за те
Я за те щоб у всіх було від 600 євро мінімалки ( бо в мене тоді буде від 6000 ) - але мінімалка все одно привязана до продуктивності і кваліфікації, тому поки продуктивність/кваліфікація будуть на рівні 6700 грн- доти про 600 євро можна тільки мріяти...але точно не отримати
все логічно, тільки тут одна проблемка-чомусь продуктивність кваліфікація того самого кровєльщика в Україні і Іспанії міняється кратно. ) тепер питання до пана Будівельника. Як так? В чому секрет? На коварне питання куди подінеться кваліфікація відповідати не треба. Ну то ладно, то відповідати не треба. Краще скажіть який смисл умовному кровєльщику працювати на вас? Тому що тут більше платять? Тому що на зароблене можно більше купити? Тому шо нажите простіше зберегти?
Banderlog
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Повідомлення Додано: Пон 07 сер, 2023 21:18

  vt313 написав:
  Прохожий написав:но как обычно дьявол кроется в деталях...
доллар США являются мировой валютой и они могут её печатать "сколько угодно"... на СВОЁ потребление :!:


Ну і що? Рубль СРСР також можна було друкувати скільки завгодно. :D

Можу собі представити (не факт, звичайно), що Китай йде 1 шляхом.
Вони будують міста, де ніхто не проживає, дороги, по яким ніхно не їздить.
Ну і скільки таке буде тривати? :(

И?
стесняюсь спросить вам сколько лет?
ибо лично помню как за наличный рубль можно было "потребить" никуа...
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Повідомлення Додано: Пон 07 сер, 2023 21:20

  budivelnik написав:
  vt313 написав:
  budivelnik написав:Треба трошки розрізняти податки на Доходи Фізичних осіб і Юридичних....

Тому візьміть прямі податки на юридичних осіб в розмірі 285307 млн грн і додайте до них податки на доходи фізичних осіб 979224 млн грн....
Що вийде?
А ссилку відкрити?
Податок на доходи фізичних осіб - 137555,2 - 10.61%
Податок на прибуток підприємств - 147751,7 - 11.39%
Я ж не винуватий що Ви не в курсі про існування
Місцевих бюджетів куди перечислюють
ПДФО (196913 млн грн)
Єдиний податок(39867 млн грн)
і Пенсійного Фонду куди перечислюють ЄСВ- 460000+/- млн грн


Місцеві податки та збори - 48385,2 - 3.19%
і не факт, що вони прямі.

ЄСВ - 349 млрд. Наскільки я розумію, не вважається в Україні податком.
vt313
 
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