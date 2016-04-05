Журналисты по спутниковым снимкам установили , что с крупнейшей российской базы консервации бронетехники "Вагжаново" с начала полномасштабного вторжения были сняты более 40% хранившихся там боевых машин. При этом около 50% от того, что изначально хранилось на базе - вряд ли пригодно для восстановления, так как снимки показывают, что многие танки и БМП на ней - без башен или имеют другие существенные повреждения. Самая большая волна снятия с консервации пришлась на осень 2022 года, когда российское руководство объявило мобилизацию. При этом, судя по получаемой от пленных информации, большое количество снятой с хранения техники регулярно ломается даже после прохождения капитального ремонта.
Навпаки - цифри не дозволяють 2021 офіційні данні Є 15,7 млн працюючих з середньою зарплатою в 12994 грн А далі все просто 15,7 млн працюючих*12 місяців*12994грн*(18+22)%=979 224 840 000 тільки податки на зарплату
Треба трошки розрізняти податки на Доходи Фізичних осіб і Юридичних.... Тому візьміть прямі податки на юридичних осіб в розмірі 285307 млн грн і додайте до них податки на доходи фізичних осіб 979224 млн грн.... Що вийде?
budivelnik написав: Тому ще раз Добре бути багатим і здоровим і я також за те Я за те щоб у всіх було від 600 євро мінімалки ( бо в мене тоді буде від 6000 ) - але мінімалка все одно привязана до продуктивності і кваліфікації, тому поки продуктивність/кваліфікація будуть на рівні 6700 грн- доти про 600 євро можна тільки мріяти...але точно не отримати
все логічно, тільки тут одна проблемка-чомусь продуктивність кваліфікація того самого кровєльщика в Україні і Іспанії міняється кратно. ) тепер питання до пана Будівельника. Як так? В чому секрет? На коварне питання куди подінеться кваліфікація відповідати не треба. Ну то ладно, то відповідати не треба. Краще скажіть який смисл умовному кровєльщику працювати на вас? Тому що тут більше платять? Тому що на зароблене можно більше купити? Тому шо нажите простіше зберегти?