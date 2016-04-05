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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 48184819482048214822>
Повідомлення Додано: Пон 07 сер, 2023 21:26

похоже в ВР услышали Успиха ))

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект №9566, который должен расширить возможности мобилизации граждан в военные подразделения в условиях военного положения.

Как отмечено в пояснительной записке, избиратели и представители ТЦК и СП предложили внести законодательные изменения. Они будут позволять мобилизовывать трудоспособных лиц военнообязанного возраста и не готовые воевать состояния для выполнения работ, имеющих оборонительный характер, обеспечивают функционирование национальной экономики в условиях военного положения.

В случае, если законопроект примут, военкоматы смогут сконцентрироваться на работе с мотивированными патриотами. По мнению автора законопроекта, нардепа от партии "Слуга народа" Георгия Мазураша, изменения в закон о мобилизации поспособствуют уменьшению количества уклонистов.
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Повідомлення Додано: Пон 07 сер, 2023 21:29

  vt313 написав:
  budivelnik написав:
  vt313 написав:А ссилку відкрити?
Податок на доходи фізичних осіб - 137555,2 - 10.61%
Податок на прибуток підприємств - 147751,7 - 11.39%
Я ж не винуватий що Ви не в курсі про існування
Місцевих бюджетів куди перечислюють
ПДФО (196913 млн грн)
Єдиний податок(39867 млн грн)
і Пенсійного Фонду куди перечислюють ЄСВ- 460000+/- млн грн

Місцеві податки та збори - 48385,2 - 3.19%
і не факт, що вони прямі.
ЄСВ - 349 млрд. Наскільки я розумію, не вважається в Україні податком.
1 Від того що Ви ЄСВ назвете збором - він не перестане бути збором з ЗАРПЛАТИ/Доходу - працівника України
2 При чому тут місцеві податки в Загальному Бюджеті?
Я говорю про окрему , додаткову частину Доходів Держави під назвою МІСЦЕВІ БЮДЖЕТИ
Так от
ПДФО йде пополам( якщо я не помиляюсю)
50% - в Загальний Бюджет
50% в Місцевий Бюджет по місцю проживання
budivelnik
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Повідомлення Додано: Пон 07 сер, 2023 21:30

что то ермака очень много в информпространстве...


"Зараз не розглядається інших мирних планів, окрім Формули миру, яку представив президент Володимир Зеленський.
Про це керівник Офісу президента Андрій Єрмак повідомив у розмові з журналістами, інформує LB.ua."
https://lb.ua/news/2023/08/07/568960_za ... irnih.html

почему то всегда думал что "керівник Офісу президента" что то типа завхоза в обязанностях которого обеспечить чтобы у Президента всегда были в наличии "скрепки, бутерброды и вода", а оказывается это целый ЭКСПЕРТ-ПОЛИТИК по внешнеполитическим вопросам...
"вот оно как михалыч..."(с)
грустно блд...
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Повідомлення Додано: Пон 07 сер, 2023 21:33

  Прохожий написав:"Зараз не розглядається інших мирних планів, окрім Формули миру, яку представив президент Володимир Зеленський.
Про це керівник Офісу президента Андрій Єрмак повідомив у розмові з журналістами, інформує LB.ua."
https://lb.ua/news/2023/08/07/568960_za ... irnih.html

почему то всегда думал что "керівник Офісу президента" что то типа завхоза в обязанностях которого обеспечить чтобы у Президента всегда были в наличии "скрепки, бутерброды и вода", а оказывается это целый ЭКСПЕРТ-ПОЛИТИК по внешнеполитическим вопросам...
"вот оно как михалыч..."(с)
грустно блд...

а обратили внимание - кто на общем фото в Саудовской Аравии от Украины был? )
это и есть главное "решало"б а не просто "говорящая голова"
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Повідомлення Додано: Пон 07 сер, 2023 21:35

  budivelnik написав:
  vt313 написав:Місцеві податки та збори - 48385,2 - 3.19%
і не факт, що вони прямі.
ЄСВ - 349 млрд. Наскільки я розумію, не вважається в Україні податком.
1 Від того що Ви ЄСВ назвете збором - він не перестане бути збором з ЗАРПЛАТИ/Доходу - працівника України
2 При чому тут місцеві податки в Загальному Бюджеті?
Я говорю про окрему , додаткову частину Доходів Держави під назвою МІСЦЕВІ БЮДЖЕТИ
Так от
ПДФО йде пополам( якщо я не помиляюсю)
50% - в Загальний Бюджет
50% в Місцевий Бюджет по місцю проживання


Є термінологія. Змініть її на державному рівні і будемо вважати це податком, мені байдуже.

Я вважаю податок на доходи і прибуток не прямим податком (загалом його платить споживач).
Це моя думка, але вона нічого не ватра, бо є прийнята термінологія. :(
vt313
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 сер, 2023 21:36

  Прохожий написав:"Зараз не розглядається інших мирних планів, окрім Формули миру, яку представив президент Володимир Зеленський.
Про це керівник Офісу президента Андрій Єрмак повідомив у розмові з журналістами, інформує LB.ua."
https://lb.ua/news/2023/08/07/568960_za ... irnih.html

почему то всегда думал что "керівник Офісу президента" что то типа завхоза в обязанностях которого обеспечить чтобы у Президента всегда были в наличии "скрепки, бутерброды и вода", а оказывается это целый ЭКСПЕРТ-ПОЛИТИК по внешнеполитическим вопросам...
"вот оно как михалыч..."(с)
грустно блд...


Думати шкідливо :D
vt313
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 сер, 2023 21:38

  Прохожий написав:"Зараз не розглядається інших мирних планів, окрім Формули миру, яку представив президент Володимир Зеленський.
Про це керівник Офісу президента Андрій Єрмак повідомив у розмові з журналістами, інформує LB.ua."
https://lb.ua/news/2023/08/07/568960_za ... irnih.html

почему то всегда думал что "керівник Офісу президента" что то типа завхоза в обязанностях которого обеспечить чтобы у Президента всегда были в наличии "скрепки, бутерброды и вода", а оказывается это целый ЭКСПЕРТ-ПОЛИТИК по внешнеполитическим вопросам...
"вот оно как михалыч..."(с)
грустно блд...

Головне, що у нього в цих питаннях жодної відповідальності - він не посадова особа в розрізі державної служби. Ларечник на підвищенні.
Потім спробуйте спитати за всю його діяльність, хоча як історично склалося цього не відбувалося раніше і не відбуватиметься в майбутньому – відповідальність тут не головне, населенню треба зрости до власної поваги та відповідальності та навчитися питати з влади за подібне.
Але це в далекій перспективі, можливо, якщо цьому судилося збутися.
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Повідомлення Додано: Пон 07 сер, 2023 21:42

  Прохожий написав:
  vt313 написав:
  Прохожий написав:но как обычно дьявол кроется в деталях...
доллар США являются мировой валютой и они могут её печатать "сколько угодно"... на СВОЁ потребление :!:


Ну і що? Рубль СРСР також можна було друкувати скільки завгодно. :D

Можу собі представити (не факт, звичайно), що Китай йде 1 шляхом.
Вони будують міста, де ніхто не проживає, дороги, по яким ніхно не їздить.
Ну і скільки таке буде тривати? :(

И?
стесняюсь спросить вам сколько лет?
ибо лично помню как за наличный рубль можно было "потребить" никуа...

и таки надеюсь на ответ...
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Повідомлення Додано: Пон 07 сер, 2023 21:42

  Banderlog написав:
  budivelnik написав:Тому ще раз
Добре бути багатим і здоровим і я також за те
Я за те щоб у всіх було від 600 євро мінімалки ( бо в мене тоді буде від 6000 ) - але мінімалка все одно привязана до продуктивності і кваліфікації, тому поки продуктивність/кваліфікація будуть на рівні 6700 грн- доти про 600 євро можна тільки мріяти...але точно не отримати
все логічно, тільки тут одна проблемка-чомусь продуктивність кваліфікація того самого кровєльщика в Україні і Іспанії міняється кратно. ) тепер питання до пана Будівельника. Як так? В чому секрет? На коварне питання куди подінеться кваліфікація відповідати не треба. Ну то ладно, то відповідати не треба. Краще скажіть який смисл умовному кровєльщику працювати на вас? Тому що тут більше платять? Тому що на зароблене можно більше купити? Тому шо нажите простіше зберегти?
Я за те щоб кожен мав право пррацювати де хоче і як хоче...
Це я вважаю справедливо
З іншого боку, я проти того щоб люди крали в інших...
Тому
Якщо покрівельник, мама якого при народженні отримала 50 000 грн+декретні три роки , потім якихось 100 000 Україна зібрала в платників Податків України щоб оплатити лікаря на протязі 20 років життя, потім ще 400 000-500 000 грошей платників податків пішло на освіту цього покрівельника....
Тобто на нього витрачено 600 000-700 000 грн ( якихось 20 000 доларів +/-)
То чи справедливо було б цьому покрівельнику , отримуючи 1500 євро за кордоном якось компенсувати цих 20 000 витрат Українців?
Чи справедливо для цього покрівельника у випадку якщо його сімя залишається в Україні і його діти отримують безкоштовну освіту і медичну підтримку - заплатити з своїх доходів..або попросити щоб за нього заплатила Іспанія, яка отримала молодого/здорового /ефективного платника податків на найближчі 20 років...

Розумієте
А то якось дивно
Те що їм дали - вони Україні пробачили
А те що вони заробили - вжеїхнє, бо це вони самі...

Вам не здається що тут прото пахне невіглаством і сволочизмом а не справедливістю?...
budivelnik
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Повідомлення Додано: Пон 07 сер, 2023 21:43

  vt313 написав:
Думати шкідливо :D

см выше
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