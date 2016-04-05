Представители Китая называли прекращение огня необходимым условием начала мирных переговоров, рассказали источники Bloomberg; делегаты Франции назвали такой подход неприемлемым, потому что он де-факто оставил бы у России оккупированные ею территории.



Тем не менее, Китай на встрече «выглядел конструктивно» и «стремился показать, что он – не Россия», сказал FT европейский дипломат. По его словам, «само присутствие Китая показывает, что Россия оказывается во все большей и большей изоляции».



«Любопытная особенность: в сообщениях о конференции в Джидде много внимания уделяется конструктивной позиции Китая, но нет никаких упоминаний о стремлении Пекина привлечь Москву к переговорам (с этим предложением выступила Бразилия), – отметил историк и политический обозреватель Александр Фридман. – Выглядит так, что КНР сегодня вполне устраивает вести переговоры о вопросах, напрямую затрагивающих интересы Москвы, без участия Кремля».



Большинство присутствовавших стран, включая Китай, высказали готовность встретиться в ближайшие недели в таком же формате, без России, подтвердили The Wall Street Journal люди, участвовавшие в переговорах или проинформированные о них.



На конференции все страны продемонстрировали «широкую, общую поддержку» идеи, что «уважение территориальной целостности и суверенитета Украины должно лежать в основе любого мирного соглашения», сказал FT еще один европейский дипломат. Это можно считать ударом по Владимиру Путину, так как фактически такая позиция «призывает к выводу российских войск со всей территории Украины в качестве условия мирной договоренности», отмечает BNE Intellinews, добавляя, что пока это не будет иметь практических последствий.



В Москве продолжают отрицать значимость подобных мероприятий. Накануне конференции представитель МИДа Мария Захарова назвала ее «обманом». А в воскресенье днем замминистра иностранных дел Сергей Рябков заявил, что в Джидде Запад продолжал прикладывать «бесполезные, обреченные на провал усилия по мобилизации международного сообщества, а говоря точнее, глобального Юга, пусть даже не целиком и полностью, на поддержку так называемой формулы Зеленского, которая изначально обречена и несостоятельна».



Иное мнение у прокремлевского политолога, бывшего депутата Госдумы Сергея Маркова. В одном посте он трижды назвал усилия Запада в Джидде успехом. «Американцы готовят широкую коалицию с помощью которой хотят остановить возможное наступление армии России. И хотят навязать России невыгодные условия мира. Якобы от широкой коалиции. Это работа не одной встречи, – написал Марков. – Американцам удалось включить многие страны Глобального Юга в работу, это их успех». Успехом он также считает постановку в центр обсуждения мирного плана Зеленского и его институционализацию через создание рабочих групп для разработки «будущего широкого плана от коалиции, который американцы этой осенью хотят предъявить России как ультиматум».



«Остервенение, с котором Кремль сегодня наносит удары по Украине, косвенно подтверждает раздражение и недовольство Москвы происходящим в Джидде», – написал Фридман в субботу после массированного российского обстрела.