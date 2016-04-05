Прохожий написав:"Зараз не розглядається інших мирних планів, окрім Формули миру, яку представив президент Володимир Зеленський. Про це керівник Офісу президента Андрій Єрмак повідомив у розмові з журналістами, інформує LB.ua." https://lb.ua/news/2023/08/07/568960_za ... irnih.html
почему то всегда думал что "керівник Офісу президента" что то типа завхоза в обязанностях которого обеспечить чтобы у Президента всегда были в наличии "скрепки, бутерброды и вода", а оказывается это целый ЭКСПЕРТ-ПОЛИТИК по внешнеполитическим вопросам... "вот оно как михалыч..."(с) грустно блд...
а обратили внимание - кто на общем фото в Саудовской Аравии от Украины был? ) это и есть главное "решало"б а не просто "говорящая голова"
"Решало" он может быть тут Там он - завхоз без полномочий
Є термінологія Є здоровий глузд. Для мене Якщо при створенні чогось отримується зарплата і на цю зарплату нараховані податки/збори... - то ці податки збори сплачує той хто створив своєю працею товари/послуги...а не той хто купив ці товари послуги
Будете заперечувати? Тим більше , що заробітчанин ці товари послуги в Україні не створює
ПС І якщо рухатись вашою логікою що все сплачує покупець.. То якщо при виробництві податки не були сплачені - то як Держава може отримати ці суми коли покупець купив товари/послуги?
Востаннє редагувалось budivelnik в Пон 07 сер, 2023 21:54, всього редагувалось 1 раз.
Представители Китая называли прекращение огня необходимым условием начала мирных переговоров, рассказали источники Bloomberg; делегаты Франции назвали такой подход неприемлемым, потому что он де-факто оставил бы у России оккупированные ею территории.
Тем не менее, Китай на встрече «выглядел конструктивно» и «стремился показать, что он – не Россия», сказал FT европейский дипломат. По его словам, «само присутствие Китая показывает, что Россия оказывается во все большей и большей изоляции».
«Любопытная особенность: в сообщениях о конференции в Джидде много внимания уделяется конструктивной позиции Китая, но нет никаких упоминаний о стремлении Пекина привлечь Москву к переговорам (с этим предложением выступила Бразилия), – отметил историк и политический обозреватель Александр Фридман. – Выглядит так, что КНР сегодня вполне устраивает вести переговоры о вопросах, напрямую затрагивающих интересы Москвы, без участия Кремля».
Большинство присутствовавших стран, включая Китай, высказали готовность встретиться в ближайшие недели в таком же формате, без России, подтвердили The Wall Street Journal люди, участвовавшие в переговорах или проинформированные о них.
На конференции все страны продемонстрировали «широкую, общую поддержку» идеи, что «уважение территориальной целостности и суверенитета Украины должно лежать в основе любого мирного соглашения», сказал FT еще один европейский дипломат. Это можно считать ударом по Владимиру Путину, так как фактически такая позиция «призывает к выводу российских войск со всей территории Украины в качестве условия мирной договоренности», отмечает BNE Intellinews, добавляя, что пока это не будет иметь практических последствий.
В Москве продолжают отрицать значимость подобных мероприятий. Накануне конференции представитель МИДа Мария Захарова назвала ее «обманом». А в воскресенье днем замминистра иностранных дел Сергей Рябков заявил, что в Джидде Запад продолжал прикладывать «бесполезные, обреченные на провал усилия по мобилизации международного сообщества, а говоря точнее, глобального Юга, пусть даже не целиком и полностью, на поддержку так называемой формулы Зеленского, которая изначально обречена и несостоятельна».
Иное мнение у прокремлевского политолога, бывшего депутата Госдумы Сергея Маркова. В одном посте он трижды назвал усилия Запада в Джидде успехом. «Американцы готовят широкую коалицию с помощью которой хотят остановить возможное наступление армии России. И хотят навязать России невыгодные условия мира. Якобы от широкой коалиции. Это работа не одной встречи, – написал Марков. – Американцам удалось включить многие страны Глобального Юга в работу, это их успех». Успехом он также считает постановку в центр обсуждения мирного плана Зеленского и его институционализацию через создание рабочих групп для разработки «будущего широкого плана от коалиции, который американцы этой осенью хотят предъявить России как ультиматум».
«Остервенение, с котором Кремль сегодня наносит удары по Украине, косвенно подтверждает раздражение и недовольство Москвы происходящим в Джидде», – написал Фридман в субботу после массированного российского обстрела.
Если москва что то отрицает, значит хочет скрыть свою слабость (участие крейсера москва в войне тоже до сих пор отрицают).
Перелік країн-учасниць, який досі не був відомий повністю:
з Європи – Болгарія, Британія, Данія, Естонія, Іспанія, Італія, Латвія, Литва, Нідерланди, Німеччина, Норвегія, Польща, Румунія, Словаччина, Фінляндія, Франція, Чехія, Швеція, ЄС як союз;
з Близького Сходу та Азії – Саудівська Аравія, Австралія, Бахрейн, Індія, Йорданія, Катар, Кувейт, Союз Коморських Островів, Китай, Корея, Туреччина, Японія;
з Африки – Єгипет, ПАР;
Північна Америка – Канада і США;
з Південної Америки – Аргентина, Бразилія, Чилі, а також ООН як організація. Раніше ЗМІ називали серед учасників Мексику, проте в опублікованому списку її немає.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Пон 07 сер, 2023 22:33, всього редагувалось 5 разів.
Абрамсы будут в авангарде рейдов "ударного кулака" на побережье азова осенью?
Ця війна показала, що танки і літаки це металобрухт і пережиток минулого, бо вони консервні банки проти джавелінів і стінгерів. У сучасній війні все вирішують високоточні ракети і високоточна артилерія. А ще мінування і залізобетонні укріплення.
budivelnik написав:Тому ще раз Добре бути багатим і здоровим і я також за те Я за те щоб у всіх було від 600 євро мінімалки ( бо в мене тоді буде від 6000 ) - але мінімалка все одно привязана до продуктивності і кваліфікації, тому поки продуктивність/кваліфікація будуть на рівні 6700 грн- доти про 600 євро можна тільки мріяти...але точно не отримати
все логічно, тільки тут одна проблемка-чомусь продуктивність кваліфікація того самого кровєльщика в Україні і Іспанії міняється кратно. ) тепер питання до пана Будівельника. Як так? В чому секрет? На коварне питання куди подінеться кваліфікація відповідати не треба. Ну то ладно, то відповідати не треба. Краще скажіть який смисл умовному кровєльщику працювати на вас? Тому що тут більше платять? Тому що на зароблене можно більше купити? Тому шо нажите простіше зберегти?
Я за те щоб кожен мав право пррацювати де хоче і як хоче... Це я вважаю справедливо З іншого боку, я проти того щоб люди крали в інших... Тому Якщо покрівельник, мама якого при народженні отримала 50 000 грн+декретні три роки , потім якихось 100 000 Україна зібрала в платників Податків України щоб оплатити лікаря на протязі 20 років життя, потім ще 400 000-500 000 грошей платників податків пішло на освіту цього покрівельника.... Тобто на нього витрачено 600 000-700 000 грн ( якихось 20 000 доларів +/-) То чи справедливо було б цьому покрівельнику , отримуючи 1500 євро за кордоном якось компенсувати цих 20 000 витрат Українців? Чи справедливо для цього покрівельника у випадку якщо його сімя залишається в Україні і його діти отримують безкоштовну освіту і медичну підтримку - заплатити з своїх доходів..або попросити щоб за нього заплатила Іспанія, яка отримала молодого/здорового /ефективного платника податків на найближчі 20 років...
Розумієте А то якось дивно Те що їм дали - вони Україні пробачили А те що вони заробили - вжеїхнє, бо це вони самі...
Вам не здається що тут прото пахне невіглаством і сволочизмом а не справедливістю?...
справедливість? Ви вважаєте це економічний термін? ) справедливості самої по собі не існує вона залежить від точки сидіння. Або як писали карлимаркси_ існує тіки класова справедливість) . Ну хай не будем путати сюди заборонений марксизм. Поставим питання конструктивно. Не чому? Чому може бути різним й вітать в облаках. Питання -для чого? Для чого робітнику працювати тут? Для чого йому вкладати тут зароблене? І його ж не зупинити закликами про справедливість. Європейська асоціація а потім війна приведе до відтоку робочої сили. І тут є обєктивні причини.
Banderlog написав:справедливість? Ви вважаєте це економічний термін?
Труси-хрестик З одного боку Ви вимагаєте зарплати як в Іспанії З другого відмовляєтесь оплачувати вже отримані послуги від України
І як ви собі це уявляєте? Хочете економічний приклад Спробуйте не повернути кредит Банку, а потім піти в інший і вимагати пільгову ставку на кредит... А по суті так виходить а - отримали 20 000 доларів у вигляді безкоштовної освіти б - відмовляєтесь ці кошти повертати в - вимагаєте щоб безкоштовну освіту надали вашим дітям г - не хочете зрозуміти що вже один раз обікрана Держава не може собі позволити щоб її обкрадали й далі
Banderlog написав:для чого робітнику....
Та хай собі працює де хоче і як хоче От тільки важко жити чесно , розуміючи що чесність базується на вкрадених 20000 доларів...про них ніби й ніхто не заїкаїться, але совість то є..чи нема?
GALeon написав:Госдепартамент США заявил, что мирные переговоры с россией по Украине не ведутся
В ведомстве подчеркнули, что "Москва не демонстрирует к ним интерес".
будут принуждать к миру. имхо 42 страны включая все топовые это не шухры мухры просто поговорить. Затевается что-то серьёзное. Как минимум большая экономическая удавка. Вероятно в этом же составе будет обсуждаться проект "планета без рф".
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Пон 07 сер, 2023 22:42, всього редагувалось 1 раз.