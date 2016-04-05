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Політика та гроші
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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4819482048214822
Повідомлення Додано: Пон 07 сер, 2023 22:40

  yanyura написав:Этими же маршрутами (южными) идет и передвижение техники орды.

Там залізниця працює.
А так було-б достатньо мости перебить: 46.323001, 33.567898; 46.206842, 33.454611 та 46.148644, 33.628521
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Повідомлення Додано: Пон 07 сер, 2023 22:41

  GALeon написав:Госдепартамент США заявил, что мирные переговоры с россией по Украине не ведутся

В ведомстве подчеркнули, что "Москва не демонстрирует к ним интерес".

так понимаю это очень напрягает вашего рассейского ждуна слепленного из де.ьма :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Пон 07 сер, 2023 22:49

  vitaliiangel написав:
  GALeon написав:Госдепартамент США заявил, что мирные переговоры с россией по Украине не ведутся

В ведомстве подчеркнули, что "Москва не демонстрирует к ним интерес".

будут принуждать к миру. имхо 42 страны включая все топовые это не шухры мухры просто поговорить. Затевается что-то серьёзное. Как минимум большая экономическая удавка. Вероятно в этом же составе будет обсуждаться проект "планета без рф".

а може там вже креслять зони відповідальності? :D
як в Німеччині в 45 році :lol:
Shaman
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Повідомлення Додано: Пон 07 сер, 2023 22:55

  Shaman написав:а може там вже креслять зони відповідальності?
як в Німеччині в 45 році
или чертили новые «линии Керзона»
vitaliiangel
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