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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 07 сер, 2023 22:40
yanyura написав:
Этими же маршрутами (южными) идет и передвижение техники орды.
Там залізниця працює.
А так було-б достатньо мости перебить: 46.323001, 33.567898; 46.206842, 33.454611 та 46.148644, 33.628521
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Додано: Пон 07 сер, 2023 22:41
GALeon написав:
Госдепартамент США заявил, что мирные переговоры с россией по Украине не ведутсяВ ведомстве подчеркнули, что "Москва не демонстрирует к ним интерес"
.
так понимаю это очень напрягает вашего рассейского ждуна слепленного из де.ьма
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Додано: Пон 07 сер, 2023 22:49
vitaliiangel написав: GALeon написав:
Госдепартамент США заявил, что мирные переговоры с россией по Украине не ведутся
В ведомстве подчеркнули, что "Москва не демонстрирует к ним интерес".
будут принуждать к миру. имхо 42 страны включая все топовые это не шухры мухры просто поговорить. Затевается что-то серьёзное. Как минимум большая экономическая удавка. Вероятно в этом же составе будет обсуждаться проект "планета без рф".
а може там вже креслять зони відповідальності?
як в Німеччині в 45 році
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Додано: Пон 07 сер, 2023 22:55
Shaman написав:
а може там вже креслять зони відповідальності?
як в Німеччині в 45 році
или чертили новые «линии Керзона»
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