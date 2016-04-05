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Політика та гроші
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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4820482148224823>
Повідомлення Додано: Пон 07 сер, 2023 22:40

  yanyura написав:Этими же маршрутами (южными) идет и передвижение техники орды.

Там залізниця працює.
А так було-б достатньо мости перебить: 46.323001, 33.567898; 46.206842, 33.454611 та 46.148644, 33.628521
UPD: Там прямо в Армянську до мосту через СКК Хаймарс дотягується.
Востаннє редагувалось Water в Пон 07 сер, 2023 22:58, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 07 сер, 2023 22:41

  GALeon написав:Госдепартамент США заявил, что мирные переговоры с россией по Украине не ведутся

В ведомстве подчеркнули, что "Москва не демонстрирует к ним интерес".

так понимаю это очень напрягает вашего рассейского ждуна слепленного из де.ьма :mrgreen:
Прохожий
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 сер, 2023 22:49

  vitaliiangel написав:
  GALeon написав:Госдепартамент США заявил, что мирные переговоры с россией по Украине не ведутся

В ведомстве подчеркнули, что "Москва не демонстрирует к ним интерес".

будут принуждать к миру. имхо 42 страны включая все топовые это не шухры мухры просто поговорить. Затевается что-то серьёзное. Как минимум большая экономическая удавка. Вероятно в этом же составе будет обсуждаться проект "планета без рф".

а може там вже креслять зони відповідальності? :D
як в Німеччині в 45 році :lol:
Shaman
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Повідомлення Додано: Пон 07 сер, 2023 22:55

  Shaman написав:а може там вже креслять зони відповідальності?
як в Німеччині в 45 році
или чертили новые «линии Керзона»

На Тегеранской конференции лидеров антигитлеровской коалиции (ноябрь — декабрь 1943 года) было принято предложение Черчилля о том, что территории, занятые СССР в 1939 году, будут компенсированы за счёт Германии, а в качестве границы на востоке должна быть линия Керзона.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Пон 07 сер, 2023 23:00, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 07 сер, 2023 22:57

  Yuri_61 написав:Ця війна показала, що танки і літаки це металобрухт і пережиток минулого, бо вони консервні банки проти джавелінів і стінгерів.
У сучасній війні все вирішують високоточні ракети і високоточна артилерія. А ще мінування і залізобетонні укріплення.

Не згоден. Просто війна показала, що танки потрібно прикривати засобами РЕБ, якимось обманками (як теплові пастки у авіації) і якимось кулеметами, можливо, під керуванням штучного інтелекту.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Вів 08 сер, 2023 08:10

  Прохожий написав:
  Прохожий написав:стесняюсь спросить вам сколько лет?
ибо лично помню как за наличный рубль можно было "потребить" никуа...

и таки надеюсь на ответ...


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vt313
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 сер, 2023 08:31

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  vt313 написав:Ну і що? Рубль СРСР також можна було друкувати скільки завгодно.


до 1988 не було скільки завгодно, коли почалось -мої батьки замість 180-200р стали отримувати 250-270р, с чого це?
полки магазинів спорожніли, не маючи товарів люди
понесли гроші в сберкасу (Сбербанк рф, обо Ощад у нас), тому коли кажуть що втратили гроші-то треба дивитися що це були за гроші. у мене на 1990р було 17к рублів, розрахувався цими рублями за меблі (в сберкасі не дали налом, а акредитивом -перший раз бачив такі папірці)
https://violity.com/ua/93438425-akkredi ... sr-obrazec

у родаків пропало 6к і 4к, але ці гроші були внесені у 1988-1991, тобто вже в 1990 їх купівле спроможність була десь 30% від рубля 1985р , а в 1992-може 10%
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 сер, 2023 08:36

  Прохожий написав:"Зараз не розглядається інших мирних планів, окрім Формули миру, яку представив президент Володимир Зеленський.
Про це керівник Офісу президента Андрій Єрмак повідомив у розмові з журналістами, інформує LB.ua."
https://lb.ua/news/2023/08/07/568960_za ... irnih.html

почему то всегда думал что "керівник Офісу президента" что то типа завхоза в обязанностях которого обеспечить чтобы у Президента всегда были в наличии "скрепки, бутерброды и вода", а оказывается это целый ЭКСПЕРТ-ПОЛИТИК по внешнеполитическим вопросам...
"вот оно как михалыч..."(с)
грустно блд...


"скрепки, бутерброды и вода"
це хто так думає?

фактично, Андрій Єрмак діє як віце-президент (і частково Державний секретар України)
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 сер, 2023 08:43

  prodigy написав:
  vt313 написав:Ну і що? Рубль СРСР також можна було друкувати скільки завгодно.


до 1988 не було скільки завгодно, коли почалось -мої батьки замість 180-200р стали отримувати 250-270р, с чого це?
полки магазинів спорожніли, не маючи товарів люди
понесли гроші в сберкасу (Сбербанк рф, обо Ощад у нас), тому коли кажуть що втратили гроші-то треба дивитися що це були за гроші. у мене на 1990р було 17к рублів, розрахувався цими рублями за меблі (в сберкасі не дали налом, а акредитивом -перший раз бачив такі папірці)
https://violity.com/ua/93438425-akkredi ... sr-obrazec

у родаків пропало 6к і 4к, але ці гроші були внесені у 1988-1991, тобто вже в 1990 їх купівле спроможність була десь 30% від рубля 1985р , а в 1992-може 10%


Я просто сказав, що могли друкувати рублі так само як США долари.
Це не значить, що вони це робили.

Це був коментар з приводу споживання і виробництва, з точки зору макроекономіки.
Історично, на етапі кінця минулого сторіччя, вибираючи між споживанням і виробництвом, потрібно вибирати споживання.

Без фанатизму, само-собою :D
vt313
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 сер, 2023 09:12

  prodigy написав:
фактично, Андрій Єрмак діє як віце-президент (і частково Державний секретар України)

де це окреслено?
Він хоч держслужбовець?
flyman
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