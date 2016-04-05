GALeon написав:Госдепартамент США заявил, что мирные переговоры с россией по Украине не ведутся
В ведомстве подчеркнули, что "Москва не демонстрирует к ним интерес".
будут принуждать к миру. имхо 42 страны включая все топовые это не шухры мухры просто поговорить. Затевается что-то серьёзное. Как минимум большая экономическая удавка. Вероятно в этом же составе будет обсуждаться проект "планета без рф".
а може там вже креслять зони відповідальності? як в Німеччині в 45 році
Shaman написав:а може там вже креслять зони відповідальності? як в Німеччині в 45 році
или чертили новые «линии Керзона»
На Тегеранской конференции лидеров антигитлеровской коалиции (ноябрь — декабрь 1943 года) было принято предложение Черчилля о том, что территории, занятые СССР в 1939 году, будут компенсированы за счёт Германии, а в качестве границы на востоке должна быть линия Керзона.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Пон 07 сер, 2023 23:00, всього редагувалось 1 раз.
Yuri_61 написав:Ця війна показала, що танки і літаки це металобрухт і пережиток минулого, бо вони консервні банки проти джавелінів і стінгерів. У сучасній війні все вирішують високоточні ракети і високоточна артилерія. А ще мінування і залізобетонні укріплення.
Не згоден. Просто війна показала, що танки потрібно прикривати засобами РЕБ, якимось обманками (як теплові пастки у авіації) і якимось кулеметами, можливо, під керуванням штучного інтелекту.
vt313 написав:Ну і що? Рубль СРСР також можна було друкувати скільки завгодно.
до 1988 не було скільки завгодно, коли почалось -мої батьки замість 180-200р стали отримувати 250-270р, с чого це? полки магазинів спорожніли, не маючи товарів люди понесли гроші в сберкасу (Сбербанк рф, обо Ощад у нас), тому коли кажуть що втратили гроші-то треба дивитися що це були за гроші. у мене на 1990р було 17к рублів, розрахувався цими рублями за меблі (в сберкасі не дали налом, а акредитивом -перший раз бачив такі папірці) https://violity.com/ua/93438425-akkredi ... sr-obrazec
у родаків пропало 6к і 4к, але ці гроші були внесені у 1988-1991, тобто вже в 1990 їх купівле спроможність була десь 30% від рубля 1985р , а в 1992-може 10%
Прохожий написав:"Зараз не розглядається інших мирних планів, окрім Формули миру, яку представив президент Володимир Зеленський. Про це керівник Офісу президента Андрій Єрмак повідомив у розмові з журналістами, інформує LB.ua." https://lb.ua/news/2023/08/07/568960_za ... irnih.html
почему то всегда думал что "керівник Офісу президента" что то типа завхоза в обязанностях которого обеспечить чтобы у Президента всегда были в наличии "скрепки, бутерброды и вода", а оказывается это целый ЭКСПЕРТ-ПОЛИТИК по внешнеполитическим вопросам... "вот оно как михалыч..."(с) грустно блд...
"скрепки, бутерброды и вода"
це хто так думає?
фактично, Андрій Єрмак діє як віце-президент (і частково Державний секретар України)
vt313 написав:Ну і що? Рубль СРСР також можна було друкувати скільки завгодно.
до 1988 не було скільки завгодно, коли почалось -мої батьки замість 180-200р стали отримувати 250-270р, с чого це? полки магазинів спорожніли, не маючи товарів люди понесли гроші в сберкасу (Сбербанк рф, обо Ощад у нас), тому коли кажуть що втратили гроші-то треба дивитися що це були за гроші. у мене на 1990р було 17к рублів, розрахувався цими рублями за меблі (в сберкасі не дали налом, а акредитивом -перший раз бачив такі папірці) https://violity.com/ua/93438425-akkredi ... sr-obrazec
у родаків пропало 6к і 4к, але ці гроші були внесені у 1988-1991, тобто вже в 1990 їх купівле спроможність була десь 30% від рубля 1985р , а в 1992-може 10%
Я просто сказав, що могли друкувати рублі так само як США долари. Це не значить, що вони це робили.
Це був коментар з приводу споживання і виробництва, з точки зору макроекономіки. Історично, на етапі кінця минулого сторіччя, вибираючи між споживанням і виробництвом, потрібно вибирати споживання.