|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Вів 08 сер, 2023 09:14
prodigy написав:
тому коли кажуть що втратили гроші-то треба дивитися що це були за гроші.
у родаків пропало 6к і 4к, але ці гроші були внесені у 1988-1991, тобто вже в 1990 їх купівле спроможність була десь 30% від рубля 1985р , а в 1992-може 10%
Згоден, що реальна купівельна спроможність на початку і в кінці 80-их разюче різнилась. З розвитком кооперативного руху появились люди в яких одномоментно появились торби рублів, ну і іншим попідбавляли виплат не підкріплених зростанням товарів народного вжитку. А вже в 91-ому в мене в місті проводили аукціони де продавали різні дефіцитні речі, але по ціні не фіксованій. То 8-ме жигулі в кінці року пішло за 130 тис. при держціні коло 10 тис., а у 92-му то там взагалі по місяцям чи навіть деколи по дням ішов різкий девал і те ж жигулі вже дійшло до 1 млн вже купоно-крб, ще і не зовсім вільно продавалось.
-
Ой+
-
-
- Повідомлень: 6053
- З нами з: 19.04.12
- Подякував: 89 раз.
- Подякували: 932 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 08 сер, 2023 09:20
Letusrock написав: budivelnik написав:
Ше раз для гуманітарія
Якщо людина заробила гроші за кордоном і відправила їх в Україну - то вона
а - не покращила валютний баланс, бо ті хто тут ці гроші отримав витрав їх нехай на купівлю цегли , але ті хто створив цеглу не маючи можливість її купити - замовили за кордоном шлакоблоки...
2 Таким чином
Якщо людина податки не платить - то така людина для Держави нуль.
ви точно підприємець? дивні речі пишете..
тобто є два варіанти наприклад:
а) сотня Іванів з села Петрівка поїхали в Чехію, тягають там бетон і відправляють додому по 1500 євро щомісяця
б) сотня Іванів з села Петрівка влаштувались сторожами до школи/на ферму за мінімалку, з якої платять 1300грн податків а витрачають тільки 1000 на домашнє вино (інші дружина скирдує в банку)
Тобто по вашій логіці для держави Україна другий варіант більш цінний, так??
Питання:
1) ви як підприємець в якому з цих сіл би хотіли розвивати свій бізнес (продавати товари чи надавати послуги)?
2) в якому з цих варіантів більша ймовірність що хтось з дружин з часом на зароблені чоловіком гроші відкриє пекарню/кондитерську/лазню/автомийку і т.д.?
3) в якому з цих сіл цегляний завод скоротить половину персоналу через нестачу замовлень
не сперечайтеся, ніхто нікуди не поїде, ні при Слугах, ні при Солідарності
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 32097
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1525 раз.
- Подякували: 2676 раз.
-
- Профіль
-
3
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|1489
|119012
|
|
|6076
|495194
|
|
|1
|6021
|
Вів 05 кві, 2016 11:03
Bukka
|