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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4820482148224823
Повідомлення Додано: Вів 08 сер, 2023 09:14

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  prodigy написав:тому коли кажуть що втратили гроші-то треба дивитися що це були за гроші.
у родаків пропало 6к і 4к, але ці гроші були внесені у 1988-1991, тобто вже в 1990 їх купівле спроможність була десь 30% від рубля 1985р , а в 1992-може 10%

Згоден, що реальна купівельна спроможність на початку і в кінці 80-их разюче різнилась. З розвитком кооперативного руху появились люди в яких одномоментно появились торби рублів, ну і іншим попідбавляли виплат не підкріплених зростанням товарів народного вжитку. А вже в 91-ому в мене в місті проводили аукціони де продавали різні дефіцитні речі, але по ціні не фіксованій. То 8-ме жигулі в кінці року пішло за 130 тис. при держціні коло 10 тис., а у 92-му то там взагалі по місяцям чи навіть деколи по дням ішов різкий девал і те ж жигулі вже дійшло до 1 млн вже купоно-крб, ще і не зовсім вільно продавалось.
Ой+
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Повідомлення Додано: Вів 08 сер, 2023 09:20

  Letusrock написав:
  budivelnik написав:Ше раз для гуманітарія
Якщо людина заробила гроші за кордоном і відправила їх в Україну - то вона
а - не покращила валютний баланс, бо ті хто тут ці гроші отримав витрав їх нехай на купівлю цегли , але ті хто створив цеглу не маючи можливість її купити - замовили за кордоном шлакоблоки...
2 Таким чином
Якщо людина податки не платить - то така людина для Держави нуль.


ви точно підприємець? дивні речі пишете..
тобто є два варіанти наприклад:
а) сотня Іванів з села Петрівка поїхали в Чехію, тягають там бетон і відправляють додому по 1500 євро щомісяця
б) сотня Іванів з села Петрівка влаштувались сторожами до школи/на ферму за мінімалку, з якої платять 1300грн податків а витрачають тільки 1000 на домашнє вино (інші дружина скирдує в банку)

Тобто по вашій логіці для держави Україна другий варіант більш цінний, так??
Питання:
1) ви як підприємець в якому з цих сіл би хотіли розвивати свій бізнес (продавати товари чи надавати послуги)?
2) в якому з цих варіантів більша ймовірність що хтось з дружин з часом на зароблені чоловіком гроші відкриє пекарню/кондитерську/лазню/автомийку і т.д.?
3) в якому з цих сіл цегляний завод скоротить половину персоналу через нестачу замовлень

не сперечайтеся, ніхто нікуди не поїде, ні при Слугах, ні при Солідарності
flyman
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