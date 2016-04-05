Є група західних компаній, які стримують санкції ЄС і підтримують надходження грошей до російської військової машини. Йдеться зокрема про танкерний бізнес грецьких судноплавних компаній, котрі повернулися до російських портів.



Автор пояснює: оскільки інші судноплавні лінії відмовилися приймати російський експорт, а вартість перевезення російської нафти зросла, то Греція успішно лобіювала послаблення санкцій щодо російської нафти. Торговельний флот, яким керує невелика група західних олігархів, забезпечує надходження грошей до російської скарбниці.



Вілл Данн цитує фрагмент дослідження Робіна Брукса – головного економіста Інституту міжнародних фінансів, яке показало справжні масштаби залучення Греції у російську економіку: «Росія залежить від західної транспортної інфраструктури для продовження війни». Брукс підкреслює, що російська економіка тримається на нафті: за останні два десятиліття Росія заробила приблизно учетверо більше грошей на нафті, ніж на газі, заробивши майже $3,5 трлн від експорту сирої нафти. Економіст цитує Джона Маккейна, який назвав Росію «заправкою, що маскується під країну». Більшість (70-85%) сирої нафти вивозиться з РФ танкерами.



Вілл Данн наголошує, що війна в Україні створила величезну можливість для надприбутків. За його словами, один із найпоширеніших маршрутів транспортування російської нафти пролягає від балтійського порту Приморськ через Середземне море та Суецький канал до західного узбережжя Індії. Вартість доставки за барель становить $7,67 за барель. Це ціна, яка за даними компанії Argus Media, що займається аналізом нафтового ринку, включає «компонент санкцій» у розмірі $3,50. Тобто танкер Aframax, який завдяки вторгненню Росії в Україну здійснює таку подорож із повним завантаженням у 700 тис. барелів сирої нафти Urals, може отримувати за рейс додаткові $2,45 млн.



Мішель Візе Бокманн, старший аналітик Lloyd's List Intelligence, стверджує, що серед танкерів, які перевозять російську нафту, на початку цього року премії понад $10 млн за рейс були «звичним явищем». Саме ці прибутки є причиною того, що держава-член ЄС надає економічну підтримку російському вторгненню.



Автор статті звертає увагу на те, що ця підтримка водночас і дипломатична. Так, на саміті G7 у 2022 році найбільш економічно розвинені держави світу взялися обговорювати тему обмеження ціни на російську нафту. Повне ембарго було ризикованою ідеєю, воно могло спричинити рецесію на Заході. Логіка обмеження полягала у тому, що часткове ембарго обмежить потік грошей до військової машини Путіна, водночас мінімізуючи втрати, які відчувають західні компанії та споживачі. Однак Греція, разом із Мальтою та Кіпром, котрі також мають чималий танкерний флот, перешкодили обмеженню цін.



Понад 40% робочої сили на суднах трьох названих країн не є греками (глобальне судноплавство значною мірою залежить від Філіппін і кожен четвертий торговельний моряк в усьому світі є філіппінцем), а порти, до яких причалюють ці судна, належать закордонним нафтовим компаніям і нафтопереробним заводам. Грецькі судноплавні компанії давно стверджували, що забезпечують близько 7% ВВП своєї країни, а це приблизно стільки ж, скільки туристична індустрія. Проте розслідування Reuters у 2015 році констатувало, що судноплавство становить лише 1% ВВП Греції...



