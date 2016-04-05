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Політика та гроші
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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4818481948204821>
Повідомлення Додано: Пон 07 сер, 2023 22:55

  Shaman написав:а може там вже креслять зони відповідальності?
як в Німеччині в 45 році
или чертили новые «линии Керзона»

На Тегеранской конференции лидеров антигитлеровской коалиции (ноябрь — декабрь 1943 года) было принято предложение Черчилля о том, что территории, занятые СССР в 1939 году, будут компенсированы за счёт Германии, а в качестве границы на востоке должна быть линия Керзона.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Пон 07 сер, 2023 23:00, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 07 сер, 2023 22:57

  Yuri_61 написав:Ця війна показала, що танки і літаки це металобрухт і пережиток минулого, бо вони консервні банки проти джавелінів і стінгерів.
У сучасній війні все вирішують високоточні ракети і високоточна артилерія. А ще мінування і залізобетонні укріплення.

Не згоден. Просто війна показала, що танки потрібно прикривати засобами РЕБ, якимось обманками (як теплові пастки у авіації) і якимось кулеметами, можливо, під керуванням штучного інтелекту.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Вів 08 сер, 2023 08:36

  Прохожий написав:"Зараз не розглядається інших мирних планів, окрім Формули миру, яку представив президент Володимир Зеленський.
Про це керівник Офісу президента Андрій Єрмак повідомив у розмові з журналістами, інформує LB.ua."
https://lb.ua/news/2023/08/07/568960_za ... irnih.html

почему то всегда думал что "керівник Офісу президента" что то типа завхоза в обязанностях которого обеспечить чтобы у Президента всегда были в наличии "скрепки, бутерброды и вода", а оказывается это целый ЭКСПЕРТ-ПОЛИТИК по внешнеполитическим вопросам...
"вот оно как михалыч..."(с)
грустно блд...


"скрепки, бутерброды и вода"
це хто так думає?

фактично, Андрій Єрмак діє як віце-президент (і частково Державний секретар України)
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 сер, 2023 09:12

  prodigy написав:
фактично, Андрій Єрмак діє як віце-президент (і частково Державний секретар України)

де це окреслено?
Він хоч держслужбовець?
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 08 сер, 2023 10:23

Re: Напад росії і білорусі на Україну

prodigy написав:
  Прохожий написав:"Зараз не розглядається інших мирних планів, окрім Формули миру, яку представив президент Володимир Зеленський.
Про це керівник Офісу президента Андрій Єрмак повідомив у розмові з журналістами, інформує LB.ua."
https://lb.ua/news/2023/08/07/568960_za ... irnih.html

почему то всегда думал что "керівник Офісу президента" что то типа завхоза в обязанностях которого обеспечить чтобы у Президента всегда были в наличии "скрепки, бутерброды и вода", а оказывается это целый ЭКСПЕРТ-ПОЛИТИК по внешнеполитическим вопросам...
"вот оно как михалыч..."(с)
грустно блд...


"скрепки, бутерброды и вода"
це хто так думає?

фактично, Андрій Єрмак діє як віце-президент (і частково Державний секретар України)
Діє то діє, але не має таких повноважень. Та й посади віце президента у нас немає
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 08 сер, 2023 11:03

Журналіст The New York Times Роджер Коен написав величезний репортаж про те, що зараз відбувається у Росії. Американець провів місяць у Росії, зустрічаючись із прихильниками та противниками війни. Кореспондент відвідав Білгородську область, Москву та Улан-Уде. Він спробував розібратися, які настрої панують у країні-агресорі після 17 місяців війни.

Журналіст The New York Times пише, що, проїхавши від Сибіру до Бєлгорода, він побачив країну, «невпевнену у своєму призначенні», що розривається між «славними міфами», які відтворює Володимир Путін, та «повсякденною боротьбою». «У дорозі я зіткнувся зі страхом і палкою войовничістю, а також із упертим терпінням, необхідним для того, щоб пережити довгу війну. Я також чув голоси, що сумніваються поряд з кількома висловлюваннями відвертої незгоди, особливо від молоді», – зазначає Коен.

https://www.nytimes.com/2023/08/06/worl ... r-war.html
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Вів 08 сер, 2023 11:14

Letusrock написав:
Так заробітчанин теж приїзжає і купляє на всі свої гроші будматеріали чи ходить по місцевим саунам або басейнам. Але будівельника це невлаштовує

Чому ваші претензії до Будівельника ви висуваєте мені?)))

Letusrock написав:
І ви теж сильно перекручуєте. Тобто іноземець який не сплатив і не сплатить жодну копійну в бюджет Чехії але отримає диплом вищої освіти це ОК, а Іван який всі зароблені гроші вкладає в Україну це вже погано, бо провчився безкоштовно 9 класів в укр.школі

Ви мене з кимось плутаєте. У мене претензії до тих Іванів, які мешкають із сім'ями за кордоном, там же працюють (сплачують податки), але хочуть отримувати дистанційно безкоштовну освіту в Україні, повертатися вони не збираються і кошти в Україну не надсилають.
fler
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Повідомлення Додано: Вів 08 сер, 2023 11:18

  fler написав:Letusrock написав:
Так заробітчанин теж приїзжає і купляє на всі свої гроші будматеріали чи ходить по місцевим саунам або басейнам. Але будівельника це невлаштовує

Чому ваші претензії до Будівельника ви висуваєте мені?)))

Letusrock написав:
І ви теж сильно перекручуєте. Тобто іноземець який не сплатив і не сплатить жодну копійну в бюджет Чехії але отримає диплом вищої освіти це ОК, а Іван який всі зароблені гроші вкладає в Україну це вже погано, бо провчився безкоштовно 9 класів в укр.школі

Ви мене з кимось плутаєте. У мене претензії до тих Іванів, які мешкають із сім'ями за кордоном, там же працюють (сплачують податки), але хочуть отримувати дистанційно безкоштовну освіту в Україні, повертатися вони не збираються і кошти в Україну не надсилають.

так позбавте як Корбана громадянства, прецедент є, складні проблеми - прості рішення: нема громадянина - нема проблеми
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 08 сер, 2023 11:23

Війна в Україні створила величезну можливість

...
Є група західних компаній, які стримують санкції ЄС і підтримують надходження грошей до російської військової машини. Йдеться зокрема про танкерний бізнес грецьких судноплавних компаній, котрі повернулися до російських портів.

Автор пояснює: оскільки інші судноплавні лінії відмовилися приймати російський експорт, а вартість перевезення російської нафти зросла, то Греція успішно лобіювала послаблення санкцій щодо російської нафти. Торговельний флот, яким керує невелика група західних олігархів, забезпечує надходження грошей до російської скарбниці.

Вілл Данн цитує фрагмент дослідження Робіна Брукса – головного економіста Інституту міжнародних фінансів, яке показало справжні масштаби залучення Греції у російську економіку: «Росія залежить від західної транспортної інфраструктури для продовження війни». Брукс підкреслює, що російська економіка тримається на нафті: за останні два десятиліття Росія заробила приблизно учетверо більше грошей на нафті, ніж на газі, заробивши майже $3,5 трлн від експорту сирої нафти. Економіст цитує Джона Маккейна, який назвав Росію «заправкою, що маскується під країну». Більшість (70-85%) сирої нафти вивозиться з РФ танкерами.

Вілл Данн наголошує, що війна в Україні створила величезну можливість для надприбутків. За його словами, один із найпоширеніших маршрутів транспортування російської нафти пролягає від балтійського порту Приморськ через Середземне море та Суецький канал до західного узбережжя Індії. Вартість доставки за барель становить $7,67 за барель. Це ціна, яка за даними компанії Argus Media, що займається аналізом нафтового ринку, включає «компонент санкцій» у розмірі $3,50. Тобто танкер Aframax, який завдяки вторгненню Росії в Україну здійснює таку подорож із повним завантаженням у 700 тис. барелів сирої нафти Urals, може отримувати за рейс додаткові $2,45 млн.

Мішель Візе Бокманн, старший аналітик Lloyd's List Intelligence, стверджує, що серед танкерів, які перевозять російську нафту, на початку цього року премії понад $10 млн за рейс були «звичним явищем». Саме ці прибутки є причиною того, що держава-член ЄС надає економічну підтримку російському вторгненню.

Автор статті звертає увагу на те, що ця підтримка водночас і дипломатична. Так, на саміті G7 у 2022 році найбільш економічно розвинені держави світу взялися обговорювати тему обмеження ціни на російську нафту. Повне ембарго було ризикованою ідеєю, воно могло спричинити рецесію на Заході. Логіка обмеження полягала у тому, що часткове ембарго обмежить потік грошей до військової машини Путіна, водночас мінімізуючи втрати, які відчувають західні компанії та споживачі. Однак Греція, разом із Мальтою та Кіпром, котрі також мають чималий танкерний флот, перешкодили обмеженню цін.

Понад 40% робочої сили на суднах трьох названих країн не є греками (глобальне судноплавство значною мірою залежить від Філіппін і кожен четвертий торговельний моряк в усьому світі є філіппінцем), а порти, до яких причалюють ці судна, належать закордонним нафтовим компаніям і нафтопереробним заводам. Грецькі судноплавні компанії давно стверджували, що забезпечують близько 7% ВВП своєї країни, а це приблизно стільки ж, скільки туристична індустрія. Проте розслідування Reuters у 2015 році констатувало, що судноплавство становить лише 1% ВВП Греції...



надежды что война быстро закончится нет.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Вів 08 сер, 2023 11:26, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 08 сер, 2023 11:26

Ехххххххх - тільки підібралися до ключового...

А чого все стирати, а не перенести на підприємницьку гілку?
Наприклад, на гілку про РРО, чи Бізнес Долярчика/Успіха - поради
Успіх
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