Журналіст The New York Times Роджер Коен написав величезний репортаж про те, що зараз відбувається у Росії. Американець провів місяць у Росії, зустрічаючись із прихильниками та противниками війни. Кореспондент відвідав Білгородську область, Москву та Улан-Уде. Він спробував розібратися, які настрої панують у країні-агресорі після 17 місяців війни.Журналіст The New York Times пише, що, проїхавши від Сибіру до Бєлгорода, він побачив країну, «невпевнену у своєму призначенні», що розривається між «славними міфами», які відтворює Володимир Путін, та «повсякденною боротьбою». «У дорозі я зіткнувся зі страхом і палкою войовничістю, а також із упертим терпінням, необхідним для того, щоб пережити довгу війну. Я також чув голоси, що сумніваються поряд з кількома висловлюваннями відвертої незгоди, особливо від молоді», – зазначає Коен.