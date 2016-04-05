vitaliiangel написав:надежды что война быстро закончится нет.
Ну хоч ти такого не пиши!!! А то я почну далі продовжувати цей список >>>
Успіх написав:А може, якщо рік тому (минулого літа) запровадити це все разом, то може вже цього літа ми здобули б перемогу? А саме: ✓До завершення війни - заморозити всі депозити(видавати лише порційно 5тис.грн/міс. тільки пенсіонерам і жінкам, які мають дітей/на кожну дитину 5Кгрн/) ✓Найняти 300-400К добровольців з інших країн(в борг/за бартер і т.п.) ✓Робити ротації що 6міс.(по бажанні - можна залишатись на другий термін, підписавши контракт) ✓З першого місяця і до тепер зарплату в/с платити 20К. А от премії перших півроку платити 10К(в тилу), 30К(в зоні БД), 60К(в піхоті/ССО). Після півроку, премію збільшити до 20К/60К/120К - відповідно. ✓Обкласти військовим податком(наприклад 10%/рік від вартості квартири/зайвих метрів) кожну "зайву" квартиру (наприклад, з розрахунком - квартира до 50м2 на 2 людини. Тобто, є 4 людини в сім'ї - то можна мати і 2 і 3квартири, але сумарно до 100м2) )) ✓Видати закон, щоб всі чоловіки і ЖІНКИ повернулись з-за кордону до місяця часу, в іншому випадку - все їхнє не рухоме майно піде з молотка на користь ЗСУ!(А майно зразу ж "заморозити", щоб не могли продати дистанційно) ✓ Обкласти податком всіх бездітних жінок(фіз.здорових, які можуть мати дітей, але не хочуть) віком 20-50 Бездітним жінкам податок 50% від зарплати, а жінки, в яких тільки 1 дитина - 25%. Жорстко штрафувати роботодавців, які взяли неофіційно бездітну жінку на роботу, чи з 1 дитиною Цей закон запровадити мінімум на 5р! ✓ - якщо ще щось забув, нагадайте! ✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓
Північна Корея тоді нервово закурить в стороні?
Востаннє редагувалось Успіх в Вів 08 сер, 2023 11:32, всього редагувалось 1 раз.
fler написав:Ви мене з кимось плутаєте. У мене претензії до тих Іванів, які мешкають із сім'ями за кордоном, там же працюють (сплачують податки), але хочуть отримувати дистанційно безкоштовну освіту в Україні, повертатися вони не збираються і кошти в Україну не надсилають.
вся дискусія з будівельником була саме про тих хто відсилає всі зароблені в Україну і тратить їх вдома. Він стверджував що для країни краще сторожем на півставки ніж такий інвестор ))
ну и рухнет часть экономики потому что депозиты иногда снимают и тратят. То есть премия у тебя будет не 30к а 15к. Или 30к но доллар прыгнет до 80.
Обкласти військовим податком(наприклад 10%/рік від вартості квартири/зайвих метрів) кожну "зайву" квартиру (наприклад, з розрахунком - квартира до 50м2 на 2 людини. Тобто, є 4 людини в сім'ї - то можна мати і 2 і 3квартири, але сумарно до 100м2) ))
лишние метры (свыше 100) принадлежат не простым людям.
beee написав:Плохо конечно когда депутаты владеют большим количеством м2 в ЖК и не дают сменить УК.
Проголосовавшим за этот закон потом отобьют пальцы молотком. Сможешь изменить эту систему? тогда я голосую за тебя!
Видати закон, щоб всі чоловіки і ЖІНКИ повернулись з-за кордону до місяця часу, в іншому випадку - все їхнє не рухоме майно піде з молотка на користь ЗСУ!
и чем те женщины помогут тебе на фронте?
Бездітним жінкам податок 50% від зарплати, а жінки, в яких тільки 1 дитина - 25%
рождаемость падает из-за дефицита средств. Вырастить ребенка нужны деньги (где-то читал что 50куе). Давай нарожаем детей, которых не во что будет одеть и нечем кормить. Усыновишь хотя бы 10 ребят?
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Вів 08 сер, 2023 11:52, всього редагувалось 5 разів.
fler написав:Ви мене з кимось плутаєте. У мене претензії до тих Іванів, які мешкають із сім'ями за кордоном, там же працюють (сплачують податки), але хочуть отримувати дистанційно безкоштовну освіту в Україні, повертатися вони не збираються і кошти в Україну не надсилають.
вся дискусія з будівельником була саме про тих хто відсилає всі зароблені в Україну і тратить їх вдома. Він стверджував що для країни краще сторожем на півставки ніж такий інвестор ))
З одного боку, надходження в Україну іноземної валюти визнано одним з найважливіших чинників для підтримки функціонування економіки. З іншого боку, Будівельник правий у тій частині, де він стверджує, що ліпше б ті Івани працювали на нашу економіку, а не на чужу. Оскільки в нашій економіці не створено таких умов, щоб Іванам було вигідніше працювати тут, то маємо те, що маємо - відплив працездатних за кордон.
ПС. Промайнула цікава цифра - 112 справ проти воєнкомів вже відкрито. Якби ж конфіскувати "нажите непосильною працею", продати та кошти витратити на ЗСУ
fler написав:Ви мене з кимось плутаєте. У мене претензії до тих Іванів, які мешкають із сім'ями за кордоном, там же працюють (сплачують податки), але хочуть отримувати дистанційно безкоштовну освіту в Україні, повертатися вони не збираються і кошти в Україну не надсилають.
вся дискусія з будівельником була саме про тих хто відсилає всі зароблені в Україну і тратить їх вдома. Він стверджував що для країни краще сторожем на півставки ніж такий інвестор ))
З одного боку, надходження в Україну іноземної валюти визнано одним з найважливіших чинників для підтримки функціонування економіки. З іншого боку, Будівельник правий у тій частині, де він стверджує, що ліпше б ті Івани працювали на нашу економіку, а не на чужу. Оскільки в нашій економіці не створено таких умов, щоб Іванам було вигідніше працювати тут, то маємо те, що маємо - відплив працездатних за кордон.
ПС. Промайнула цікава цифра - 112 справ проти воєнкомів вже відкрито. Якби ж конфіскувати "нажите непосильною працею", продати та кошти витратити на ЗСУ
Много чего было за время войны на чиновников и нардепов открыто. Но за полтора года ни у кого из них не проведена конфискация и ни один из них не сел. Сплошное "на поруки", "по договоренности со следствием", "домашний арест", "под залог" и на этом все новости заканчиваются. То же самое будет и с военкомами. Громко, гулко в бочку... и ничего больше.
vitaliiangel написав:самообман потом заканчивается мучительным разочарованием в жизни и в людях.
Та це ясно)) - і я віддаю перевагу гіркій правді, ніж солодкій брехні. Але! Але як мені сприймати це, що я ще можу 18міс. перебувати на фронті, чи ще більше - і то за умови, що виживу до цього часу? Надіятись на ротацію? Але звідки брати цю надію, якщо "Чіп і Дейл НЕ поспішають на допомогу"? А Вжик - ховається по дачах...
Якесь відчуття умовного зека, засудженого за дуже важкий злочи(який він не вчинив) пожиттєво!
vitaliiangel написав:лишние метры (свыше 100) принадлежат не простым людям.
Ну от - видно ж, що я хочу як краще))
vitaliiangel написав:и чем те женщины помогут тебе на фронте?
1. Не на фронті, а просто в країні - будуть піднімати народжуваність)) 2. На фронті може б трохи були замість психологів, або відволікали солдатів від аватаризму/тримали б їх в тонусі Ну і пункту 1 - теж би сприяли
vitaliiangel написав:рождаемость падает из-за дефицита средств. Вырастить ребенка нужны деньги (где-то читал что 50куе). Давай нарожаем детей, которых не во что будет одеть и нечем кормить. Усыновишь хотя бы 10 ребят?
Воно то так - але як посприяти тим, хто нормально себе чухає фінансово, а дітей не має, чи має аж 1?
Успіх написав:Але як мені сприймати це, що я ще можу 18міс. перебувати на фронті, чи ще більше - і то за умови, що виживу до цього часу?
отбросить эмоции и искать выход.
Успіх написав:чи ще більше - і то за умови, що виживу до цього часу?
никто не знает что с ним будет завтра. Тоже не грузись этим. Страх смерти сводит с ума ещё при жизни.
Успіх написав:Надіятись на ротацію?
думаю нет. Надеятся надо на СВОИ МОЗГИ.
Успіх написав:Але звідки брати цю надію, якщо "Чіп і Дейл НЕ поспішають на допомогу"?
тут индивидуально. мой рецепт тебе не зайдёт. С этой проблемой, рано или поздно, сталкивается каждый. Когда найдёшь откуда, станет немного легче.
Успіх написав:Якесь відчуття умовного зека, засудженого за дуже важкий злочи(який він не вчинив) пожиттєво!
ты вешаешь на себя чужие паттерны (серия мыслей и ощущений) полагаю под влиянием твоего текущего окружения. Попытайся найти в себе позитив и давить им окружение, а не давится тем негативом, в котором оно тебя топит.
Мало вернутся живым, ещё желательно сохранить ясное мышление и здравый рассудок. У проблем есть одна особенность, они ходят за человеком. Не надейся, что за тобой не пойдут..
Успіх написав:Не на фронті, а просто в країні - будуть піднімати народжуваність))
Успіх написав:але як посприяти тим, хто нормально себе чухає фінансово, а дітей не має, чи має аж 1?
никак. через их свободу воли не прыгнешь. это ж не кролики. Колхоз - дело добровольное
Успіх написав:На фронті може б трохи були замість психологів, або відволікали солдатів від аватаризму/тримали б їх в тонус
вообще не представляю работу психолога со взрослыми мужиками. Отвлекать могут интернет и ЛЮБЫЕ ИНТЕРЕСЫ (просмотр фильмов, концертов, аудиокниг, видосы про мотоциклы, садоводство, строительство, ремонты).
Посмотри внимательно, "отвлекать" надо тех, кому не интересно ничего. И чем психолог им поможет? расскажет про оперу и балет? его пошлют.
А то что ты называешь "тонусом", вызывает зависимость. Бойцам амурных проблем не хватает?
Успіх написав:Хочу то ж як краще! ))))
ты не решишь амурные проблемы своих побратимов и даже 3млн женщин если вернутся их не решат. По молодости понравилась одна девушка двум моим друзьям. Оба долго пытались клеиться, но выбрала она одного. Другой запил и на полгода ушел в депрессию, закрылся у себя в комнате, ни с кем не общался. Бойцам точно таких проблем не хватает? Зато хорошо отвлекают от всего.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Вів 08 сер, 2023 13:14, всього редагувалось 11 разів.