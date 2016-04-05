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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4819482048214822
Повідомлення Додано: Вів 08 сер, 2023 12:42

  Успіх написав:
Якесь відчуття умовного зека, засудженого за дуже важкий злочи(який він не вчинив) пожиттєво! :)

Карма за вибір. Не відпрацювана карма може тривати поколіннями і перевтіленнями, поки не прийде усвідомлення, покаяння і що там ще. До тебе ще не прийшло і не дійшло, навпаки, ти ще більше обтяжуєш.
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 08 сер, 2023 12:44

Будівельник правий у тій частині, де він стверджує, що ліпше б ті Івани працювали на нашу економіку, а не на чужу.

Может, и лучше бы было, а, может, и нет.
Будивельник как-то забывает, что за деньги, присланные заробитчанами покупались квартиры в домах, которые он строил, когда ещё был будивельником, а потом покупались продукты в его магазине. Т.е. эти деньги создавали спрос в экономике, без которого сложно говорить о развитии. Уж как сумели этим спросом воспользоваться, другой вопрос.

МОН каже, що в них є проблема щодо надання безкоштовних освітніх послуг дітям, які мешкають за кордоном.

Какие проблемы у МОН? Все дети, кто хочет, спокойно учатся (качество обсуждать не будем).

Діти з-за кордону чи з окупованих територій вчаться ті, яким необхідно довчитись рік чи два. Отримати атестат дитині з окупованих територій це той ще квест. А без паперового атестату дитина не підтвердить свою освіту.

Не только.
Учатся ещё и те, кто собирается возвращаться в Украину.

У мене претензії до тих Іванів, які мешкають із сім'ями за кордоном, там же працюють (сплачують податки), але хочуть отримувати дистанційно безкоштовну освіту в Україні, повертатися вони не збираються і кошти в Україну не надсилають.

В мирное время заробитчане не жили с семьями за границей. Семьи были здесь.
Сейчас, как понимаю, семей там мало и работающих и сплачуючих там податки тоже немного. Те, кто точно не собирается возвращаться, очень вряд ли пользуются бесплатной онлайн учёбой в Украине. Зачем оно им? Школы в Европе тоже бесплатные и если не собираешься возвращаться, то лучше ходить в нормальную офлайн местную школу и получить аттестат местной школы. При этом ребёнок к концу школы точно будет хорошо знать язык.
Востаннє редагувалось ЛАД в Вів 08 сер, 2023 12:56, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 08 сер, 2023 12:45

  vitaliiangel написав:
  Успіх написав:Але як мені сприймати це, що я ще можу 18міс. перебувати на фронті, чи ще більше - і то за умови, що виживу до цього часу?
отбросить эмоции и искать выход.

Вклепати третього, вже скільки можна писати.
Два в одному, і демографію покращуєш і отримуєш обгрунтування дембеля.
Навіть срок знаєш: 9 місяців
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 08 сер, 2023 12:47

  flyman написав:Вклепати третього, вже скільки можна писати.
ты и займись если успиху слабО
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Вів 08 сер, 2023 12:54

  vitaliiangel написав:
  flyman написав:Вклепати третього, вже скільки можна писати.
ты и займись если успиху слабО

так, він щось писав: "приїдь, підміни поводити дулом"
flyman
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  #<1 ... 4819482048214822
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