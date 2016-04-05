Додано: Вів 08 сер, 2023 12:44

Будівельник правий у тій частині, де він стверджує, що ліпше б ті Івани працювали на нашу економіку, а не на чужу.

МОН каже, що в них є проблема щодо надання безкоштовних освітніх послуг дітям, які мешкають за кордоном.

Діти з-за кордону чи з окупованих територій вчаться ті, яким необхідно довчитись рік чи два. Отримати атестат дитині з окупованих територій це той ще квест. А без паперового атестату дитина не підтвердить свою освіту.

У мене претензії до тих Іванів, які мешкають із сім'ями за кордоном, там же працюють (сплачують податки), але хочуть отримувати дистанційно безкоштовну освіту в Україні, повертатися вони не збираються і кошти в Україну не надсилають.

с семьями

семей

офлайн

Может, и лучше бы было, а, может, и нет.Будивельник как-то забывает, что за деньги, присланные заробитчанами покупались квартиры в домах, которые он строил, когда ещё был будивельником, а потом покупались продукты в его магазине. Т.е. эти деньги создавали спрос в экономике, без которого сложно говорить о развитии. Уж как сумели этим спросом воспользоваться, другой вопрос.Какие проблемы у МОН? Все дети, кто хочет, спокойно учатся (качество обсуждать не будем).Не только.Учатся ещё и те, кто собирается возвращаться в Украину.В мирное время заробитчане не жилиза границей. Семьи были здесь.Сейчас, как понимаю,там мало и работающих и сплачуючих там податки тоже немного. Те, кто точно не собирается возвращаться, очень вряд ли пользуются бесплатной онлайн учёбой в Украине. Зачем оно им? Школы в Европе тоже бесплатные и если не собираешься возвращаться, то лучше ходить в нормальнуюместную школу и получить аттестат местной школы. При этом ребёнок к концу школы точно будет хорошо знать язык.