Карма за вибір. Не відпрацювана карма може тривати поколіннями і перевтіленнями, поки не прийде усвідомлення, покаяння і що там ще. До тебе ще не прийшло і не дійшло, навпаки, ти ще більше обтяжуєш.
|
|
|
Додано: Вів 08 сер, 2023 12:42
Карма за вибір. Не відпрацювана карма може тривати поколіннями і перевтіленнями, поки не прийде усвідомлення, покаяння і що там ще. До тебе ще не прийшло і не дійшло, навпаки, ти ще більше обтяжуєш.
Додано: Вів 08 сер, 2023 12:44
Может, и лучше бы было, а, может, и нет.
Будивельник как-то забывает, что за деньги, присланные заробитчанами покупались квартиры в домах, которые он строил, когда ещё был будивельником, а потом покупались продукты в его магазине. Т.е. эти деньги создавали спрос в экономике, без которого сложно говорить о развитии. Уж как сумели этим спросом воспользоваться, другой вопрос.
Какие проблемы у МОН? Все дети, кто хочет, спокойно учатся (качество обсуждать не будем).
Не только.
Учатся ещё и те, кто собирается возвращаться в Украину.
В мирное время заробитчане не жили с семьями за границей. Семьи были здесь.
Сейчас, как понимаю, семей там мало и работающих и сплачуючих там податки тоже немного. Те, кто точно не собирается возвращаться, очень вряд ли пользуются бесплатной онлайн учёбой в Украине. Зачем оно им? Школы в Европе тоже бесплатные и если не собираешься возвращаться, то лучше ходить в нормальную офлайн местную школу и получить аттестат местной школы. При этом ребёнок к концу школы точно будет хорошо знать язык.
Востаннє редагувалось ЛАД в Вів 08 сер, 2023 12:56, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 08 сер, 2023 12:45
Вклепати третього, вже скільки можна писати.
Два в одному, і демографію покращуєш і отримуєш обгрунтування дембеля.
Навіть срок знаєш: 9 місяців
Додано: Вів 08 сер, 2023 12:47
Додано: Вів 08 сер, 2023 12:54
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор
|