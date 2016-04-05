«На мой взгляд, это был вопрос защиты советского народа, как и всех людей, от нападения», — сказал он. Его опасения были небезосновательны; Вскоре после окончания войны Трумэн, как сообщается, пригрозил сбросить ядерную бомбу на СССР, если они не согласятся вывести войска из оккупированного Ирана.
ВАШИНГТОН, 7 авг (Рейтер) - Администрация президента Джо Байдена объявит о выделении Украине новых вооружений на сумму 200 млн долларов, как только во вторник, сообщили официальные лица США агентству Reuters, поскольку она начинает распределять средства в размере 6,2 млрд долларов, обнаруженные после ошибки Пентагона в бухгалтерском учете. помощь Украине оценивается в миллиарды долларов, заявили в понедельник два американских чиновника. .......... По словам официальных лиц США, в настоящее время Вашингтон работает над запросом на дополнительный бюджет для продолжения помощи Киеву. ........
ВАШИНГТОН, 7 авг (Рейтер) - Администрация президента Джо Байдена объявит о выделении Украине новых вооружений на сумму 200 млн долларов, как только во вторник, сообщили официальные лица США агентству Reuters, поскольку она начинает распределять средства в размере 6,2 млрд долларов, обнаруженные после ошибки Пентагона в бухгалтерском учете. помощь Украине оценивается в миллиарды долларов, заявили в понедельник два американских чиновника. .......... По словам официальных лиц США, в настоящее время Вашингтон работает над запросом на дополнительный бюджет для продолжения помощи Киеву. ........
В мае Пентагон объявил, что он ошибочно присвоил американскому оружию, отправленному в Киев, более высокую, чем гарантировано, стоимость, когда сотрудники использовали «восстановительную стоимость» вместо «амортизируемой стоимости» для подсчета миллиардной стоимости боеприпасов, ракет и другого оборудования, отправленного в Киев. Украина.
Yuri_61 написав:Ця війна показала, що танки і літаки це металобрухт і пережиток минулого, бо вони консервні банки проти джавелінів і стінгерів. У сучасній війні все вирішують високоточні ракети і високоточна артилерія. А ще мінування і залізобетонні укріплення.
Не згоден. Просто війна показала, що танки потрібно прикривати засобами РЕБ, якимось обманками (як теплові пастки у авіації) і якимось кулеметами, можливо, під керуванням штучного інтелекту.
думаю, про користь танків треба питати тих, хто побував під їх обстрілами..
До того, как Владимир Путин начал свое полномасштабное вторжение в Украину в 2022 году, 32-летний Александр работал ИТ-специалистом в логистической компании. «Я думаю, вы это знаете, потому что у нас есть большой склад в Англии. Я не был.
Сегодня репутация Александра строится не на его навыках устранения программных сбоев для многонациональной компании, а на счете убийств, который делает его, возможно, самым смертоносным пилотом-камикадзе в Украине на передовой. «Я не встречал никого, кто уничтожил бы больше», — неохотно признается он.
Почитайте. И сравните с розовыми сказками Denik"а о "десятках тысячах дронов", изготавливаемых Украиной.
Новая должность Сары Эштон вызвала активную дискуссию и среди украинцев.
Один из активистов «Правого сектора» (в России эта организация признана террористической и запрещена — ред.) Андрей Тарасенко называет факт назначения «трансгендера из Америки» «испанским стыдом».
«Какая разница, какой пол или самоидентификация пола? — отвечает в комментариях к посту Андрей Лучков. — Она жила и освещала атаки россиян на Харьков в твиттере. Кстати, на Северной Салтовке. На мой взгляд, отважный человек».