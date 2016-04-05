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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4818481948204821
Повідомлення Додано: Вів 08 сер, 2023 14:48

‘В чем люди обвиняли Оппенгеймера’: нерассказанная история шпиона Теда Холла - https://www.theguardian.com/film/2023/aug/07/compassionate-spy-documentary-ted-hall
«На мой взгляд, это был вопрос защиты советского народа, как и всех людей, от нападения», — сказал он. Его опасения были небезосновательны; Вскоре после окончания войны Трумэн, как сообщается, пригрозил сбросить ядерную бомбу на СССР, если они не согласятся вывести войска из оккупированного Ирана.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 08 сер, 2023 14:48

маловато будет, маловато (с)

  ЛАД написав:
ВАШИНГТОН, 7 авг (Рейтер) - Администрация президента Джо Байдена объявит о выделении Украине новых вооружений на сумму 200 млн долларов, как только во вторник, сообщили официальные лица США агентству Reuters, поскольку она начинает распределять средства в размере 6,2 млрд долларов, обнаруженные после ошибки Пентагона в бухгалтерском учете. помощь Украине оценивается в миллиарды долларов, заявили в понедельник два американских чиновника.
..........
По словам официальных лиц США, в настоящее время Вашингтон работает над запросом на дополнительный бюджет для продолжения помощи Киеву.
........

https://www.reuters.com/world/us/us-send-kyiv-first-200-mln-arms-freed-by-62-bln-accounting-error-2023-08-07/


Ошибочно перенаправили на помощь Тайваню?
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 08 сер, 2023 14:52

  flyman написав:
  ЛАД написав:
ВАШИНГТОН, 7 авг (Рейтер) - Администрация президента Джо Байдена объявит о выделении Украине новых вооружений на сумму 200 млн долларов, как только во вторник, сообщили официальные лица США агентству Reuters, поскольку она начинает распределять средства в размере 6,2 млрд долларов, обнаруженные после ошибки Пентагона в бухгалтерском учете. помощь Украине оценивается в миллиарды долларов, заявили в понедельник два американских чиновника.
..........
По словам официальных лиц США, в настоящее время Вашингтон работает над запросом на дополнительный бюджет для продолжения помощи Киеву.
........

https://www.reuters.com/world/us/us-send-kyiv-first-200-mln-arms-freed-by-62-bln-accounting-error-2023-08-07/


Ошибочно перенаправили на помощь Тайваню?

Читайте ссылку:
В мае Пентагон объявил, что он ошибочно присвоил американскому оружию, отправленному в Киев, более высокую, чем гарантировано, стоимость, когда сотрудники использовали «восстановительную стоимость» вместо «амортизируемой стоимости» для подсчета миллиардной стоимости боеприпасов, ракет и другого оборудования, отправленного в Киев. Украина.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 08 сер, 2023 14:54

  Дюрі-бачі написав:
  Yuri_61 написав:Ця війна показала, що танки і літаки це металобрухт і пережиток минулого, бо вони консервні банки проти джавелінів і стінгерів.
У сучасній війні все вирішують високоточні ракети і високоточна артилерія. А ще мінування і залізобетонні укріплення.

Не згоден. Просто війна показала, що танки потрібно прикривати засобами РЕБ, якимось обманками (як теплові пастки у авіації) і якимось кулеметами, можливо, під керуванням штучного інтелекту.


думаю, про користь танків треба питати тих, хто побував під їх обстрілами..
trololo
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Повідомлення Додано: Вів 08 сер, 2023 15:03

«Как в компьютерную игру»: на передовой с одним из самых смертоносных пилотов дронов Украины - https://www.theguardian.com/world/2023/aug/07/like-playing-a-computer-game-on-the-frontline-with-one-of-ukraines-deadliest-drone-pilots.
До того, как Владимир Путин начал свое полномасштабное вторжение в Украину в 2022 году, 32-летний Александр работал ИТ-специалистом в логистической компании. «Я думаю, вы это знаете, потому что у нас есть большой склад в Англии. Я не был.

Сегодня репутация Александра строится не на его навыках устранения программных сбоев для многонациональной компании, а на счете убийств, который делает его, возможно, самым смертоносным пилотом-камикадзе в Украине на передовой. «Я не встречал никого, кто уничтожил бы больше», — неохотно признается он.

Почитайте.
И сравните с розовыми сказками Denik"а о "десятках тысячах дронов", изготавливаемых Украиной.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 08 сер, 2023 15:12

И о женщинах в армии - «Борьба с двумя врагами»: украинские женщины-военнослужащие осуждают домогательства - https://www.theguardian.com/world/2023/aug/04/fighting-two-enemies-ukraine-female-soldiers-decry-harassment.
И Сара Эштон-Чирилло, которая стала представителем ВСУ. Почему о ней все говорят - https://www.bbc.com/russian/articles/crgrpmkenxro
Новая должность Сары Эштон вызвала активную дискуссию и среди украинцев.

Один из активистов «Правого сектора» (в России эта организация признана террористической и запрещена — ред.) Андрей Тарасенко называет факт назначения «трансгендера из Америки» «испанским стыдом».

«Какая разница, какой пол или самоидентификация пола? — отвечает в комментариях к посту Андрей Лучков. — Она жила и освещала атаки россиян на Харьков в твиттере. Кстати, на Северной Салтовке. На мой взгляд, отважный человек».
ЛАД
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