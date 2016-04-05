«На мой взгляд, это был вопрос защиты советского народа, как и всех людей, от нападения», — сказал он. Его опасения были небезосновательны; Вскоре после окончания войны Трумэн, как сообщается, пригрозил сбросить ядерную бомбу на СССР, если они не согласятся вывести войска из оккупированного Ирана.
ВАШИНГТОН, 7 авг (Рейтер) - Администрация президента Джо Байдена объявит о выделении Украине новых вооружений на сумму 200 млн долларов, как только во вторник, сообщили официальные лица США агентству Reuters, поскольку она начинает распределять средства в размере 6,2 млрд долларов, обнаруженные после ошибки Пентагона в бухгалтерском учете. помощь Украине оценивается в миллиарды долларов, заявили в понедельник два американских чиновника. .......... По словам официальных лиц США, в настоящее время Вашингтон работает над запросом на дополнительный бюджет для продолжения помощи Киеву. ........
ВАШИНГТОН, 7 авг (Рейтер) - Администрация президента Джо Байдена объявит о выделении Украине новых вооружений на сумму 200 млн долларов, как только во вторник, сообщили официальные лица США агентству Reuters, поскольку она начинает распределять средства в размере 6,2 млрд долларов, обнаруженные после ошибки Пентагона в бухгалтерском учете. помощь Украине оценивается в миллиарды долларов, заявили в понедельник два американских чиновника. .......... По словам официальных лиц США, в настоящее время Вашингтон работает над запросом на дополнительный бюджет для продолжения помощи Киеву. ........
В мае Пентагон объявил, что он ошибочно присвоил американскому оружию, отправленному в Киев, более высокую, чем гарантировано, стоимость, когда сотрудники использовали «восстановительную стоимость» вместо «амортизируемой стоимости» для подсчета миллиардной стоимости боеприпасов, ракет и другого оборудования, отправленного в Киев. Украина.
Yuri_61 написав:Ця війна показала, що танки і літаки це металобрухт і пережиток минулого, бо вони консервні банки проти джавелінів і стінгерів. У сучасній війні все вирішують високоточні ракети і високоточна артилерія. А ще мінування і залізобетонні укріплення.
Не згоден. Просто війна показала, що танки потрібно прикривати засобами РЕБ, якимось обманками (як теплові пастки у авіації) і якимось кулеметами, можливо, під керуванням штучного інтелекту.
думаю, про користь танків треба питати тих, хто побував під їх обстрілами..
До того, как Владимир Путин начал свое полномасштабное вторжение в Украину в 2022 году, 32-летний Александр работал ИТ-специалистом в логистической компании. «Я думаю, вы это знаете, потому что у нас есть большой склад в Англии. Я не был.
Сегодня репутация Александра строится не на его навыках устранения программных сбоев для многонациональной компании, а на счете убийств, который делает его, возможно, самым смертоносным пилотом-камикадзе в Украине на передовой. «Я не встречал никого, кто уничтожил бы больше», — неохотно признается он.
Почитайте. И сравните с розовыми сказками Denik"а о "десятках тысячах дронов", изготавливаемых Украиной.
Новая должность Сары Эштон вызвала активную дискуссию и среди украинцев.
Один из активистов «Правого сектора» (в России эта организация признана террористической и запрещена — ред.) Андрей Тарасенко называет факт назначения «трансгендера из Америки» «испанским стыдом».
«Какая разница, какой пол или самоидентификация пола? — отвечает в комментариях к посту Андрей Лучков. — Она жила и освещала атаки россиян на Харьков в твиттере. Кстати, на Северной Салтовке. На мой взгляд, отважный человек».
Yuri_61 написав:Ця війна показала, що танки і літаки це металобрухт і пережиток минулого, бо вони консервні банки проти джавелінів і стінгерів. У сучасній війні все вирішують високоточні ракети і високоточна артилерія. А ще мінування і залізобетонні укріплення.
Не згоден. Просто війна показала, що танки потрібно прикривати засобами РЕБ, якимось обманками (як теплові пастки у авіації) і якимось кулеметами, можливо, під керуванням штучного інтелекту.
думаю, про користь танків треба питати тих, хто побував під їх обстрілами..
думаю діло не в користі а в ціні. Такни надто дорогі враховуючи користь яку вони приносять(броня, вогневе ураження і т.д.) "війну дронів" проспали усі і США в тому числі. 100% впевнений що після цієї війни роль бронетанкових військ буде переглянута.
Российская экономика вопреки прогнозам избежала быстрого и глубокого кризиса. Сейчас она даже растет — правда, причина в обильных расходах бюджета на войну. И это уже создало проблемы: промышленность работает на пределе своих возможностей, цены растут, а структура экономики становится все проще и примитивнее. Власти фактически живут взаймы: нынешняя стабильность может обернуться кризисом и затем застоем.
«Проблема российской экономики не сегодняшнего дня, а завтрашнего или даже послезавтрашнего — когда все санкции, все ограничения [заработают — Би-би-си], когда запас прочности исчерпается. Тогда-то и будет серьезный провал», — предупреждает экономист Александра Осмолина-Суслина.
Yuri_61 написав:Ця війна показала, що танки і літаки це металобрухт і пережиток минулого, бо вони консервні банки проти джавелінів і стінгерів. У сучасній війні все вирішують високоточні ракети і високоточна артилерія. А ще мінування і залізобетонні укріплення.
andrijk777 написав: думаю діло не в користі а в ціні. Такни надто дорогі враховуючи користь яку вони приносять(броня, вогневе ураження і т.д.) "війну дронів" проспали усі і США в тому числі. 100% впевнений що після цієї війни роль бронетанкових військ буде переглянута.
В 60-их РПГ поховали бронетанкові війська. Потім ПТУРи.Потім - гелікоптери. При чому, з ПТУРами - ледь не кожне покоління вважалось вбивцею бронетанкових військ. Зараз цю нішу "суперзброї" зайняли дрони. По факту, це ще один засіб ураження. Який має свої переваги, має й свої недоліки. І наразі сильно переоцінений. Звісно, зявляться спеціальні бойові дрони. В яких буде з А щодо танків. Після появи РПГ на танках зявився кулемет. Потім динамічна броня. Протикумулятивні решітки. За підсумками цієї війни скоріш за все додадуться засоби РЕБ і посилиться верхня броня. Бо навіть старі Т-62 можуть знищувати розрахунки ПТУРів не менш ефективно, як і ПТУРи знищують танки. І бронетанкові війська ще міцно займатимуть свою позицію років зо 20-30.
Yuri_61 написав:Ця війна показала, що танки і літаки це металобрухт і пережиток минулого, бо вони консервні банки проти джавелінів і стінгерів. У сучасній війні все вирішують високоточні ракети і високоточна артилерія. А ще мінування і залізобетонні укріплення.
andrijk777 написав: думаю діло не в користі а в ціні. Такни надто дорогі враховуючи користь яку вони приносять(броня, вогневе ураження і т.д.) "війну дронів" проспали усі і США в тому числі. 100% впевнений що після цієї війни роль бронетанкових військ буде переглянута.
В 60-их РПГ поховали бронетанкові війська. Потім ПТУРи.Потім - гелікоптери. При чому, з ПТУРами - ледь не кожне покоління вважалось вбивцею бронетанкових військ. Зараз цю нішу "суперзброї" зайняли дрони. По факту, це ще один засіб ураження. Який має свої переваги, має й свої недоліки. І наразі сильно переоцінений. Звісно, зявляться спеціальні бойові дрони. В яких буде з А щодо танків. Після появи РПГ на танках зявився кулемет. Потім динамічна броня. Протикумулятивні решітки. За підсумками цієї війни скоріш за все додадуться засоби РЕБ і посилиться верхня броня. Бо навіть старі Т-62 можуть знищувати розрахунки ПТУРів не менш ефективно, як і ПТУРи знищують танки. І бронетанкові війська ще міцно займатимуть свою позицію років зо 20-30.
у Вашингтоні таки прийняли рішення поставити бронетанковий "металобрухт"