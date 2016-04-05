ВАШИНГТОН, 7 авг (Рейтер) - Администрация президента Джо Байдена объявит о выделении Украине новых вооружений на сумму 200 млн долларов, как только во вторник, сообщили официальные лица США агентству Reuters, поскольку она начинает распределять средства в размере 6,2 млрд долларов, обнаруженные после ошибки Пентагона в бухгалтерском учете. помощь Украине оценивается в миллиарды долларов, заявили в понедельник два американских чиновника. .......... По словам официальных лиц США, в настоящее время Вашингтон работает над запросом на дополнительный бюджет для продолжения помощи Киеву. ........
ВАШИНГТОН, 7 авг (Рейтер) - Администрация президента Джо Байдена объявит о выделении Украине новых вооружений на сумму 200 млн долларов, как только во вторник, сообщили официальные лица США агентству Reuters, поскольку она начинает распределять средства в размере 6,2 млрд долларов, обнаруженные после ошибки Пентагона в бухгалтерском учете. помощь Украине оценивается в миллиарды долларов, заявили в понедельник два американских чиновника. .......... По словам официальных лиц США, в настоящее время Вашингтон работает над запросом на дополнительный бюджет для продолжения помощи Киеву. ........
В мае Пентагон объявил, что он ошибочно присвоил американскому оружию, отправленному в Киев, более высокую, чем гарантировано, стоимость, когда сотрудники использовали «восстановительную стоимость» вместо «амортизируемой стоимости» для подсчета миллиардной стоимости боеприпасов, ракет и другого оборудования, отправленного в Киев. Украина.
Yuri_61 написав:Ця війна показала, що танки і літаки це металобрухт і пережиток минулого, бо вони консервні банки проти джавелінів і стінгерів. У сучасній війні все вирішують високоточні ракети і високоточна артилерія. А ще мінування і залізобетонні укріплення.
Не згоден. Просто війна показала, що танки потрібно прикривати засобами РЕБ, якимось обманками (як теплові пастки у авіації) і якимось кулеметами, можливо, під керуванням штучного інтелекту.
думаю, про користь танків треба питати тих, хто побував під їх обстрілами..
До того, как Владимир Путин начал свое полномасштабное вторжение в Украину в 2022 году, 32-летний Александр работал ИТ-специалистом в логистической компании. «Я думаю, вы это знаете, потому что у нас есть большой склад в Англии. Я не был.
Сегодня репутация Александра строится не на его навыках устранения программных сбоев для многонациональной компании, а на счете убийств, который делает его, возможно, самым смертоносным пилотом-камикадзе в Украине на передовой. «Я не встречал никого, кто уничтожил бы больше», — неохотно признается он.
Почитайте. И сравните с розовыми сказками Denik"а о "десятках тысячах дронов", изготавливаемых Украиной.
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Yuri_61 написав:Ця війна показала, що танки і літаки це металобрухт і пережиток минулого, бо вони консервні банки проти джавелінів і стінгерів. У сучасній війні все вирішують високоточні ракети і високоточна артилерія. А ще мінування і залізобетонні укріплення.
Не згоден. Просто війна показала, що танки потрібно прикривати засобами РЕБ, якимось обманками (як теплові пастки у авіації) і якимось кулеметами, можливо, під керуванням штучного інтелекту.
думаю, про користь танків треба питати тих, хто побував під їх обстрілами..
думаю діло не в користі а в ціні. Такни надто дорогі враховуючи користь яку вони приносять(броня, вогневе ураження і т.д.) "війну дронів" проспали усі і США в тому числі. 100% впевнений що після цієї війни роль бронетанкових військ буде переглянута.
Yuri_61 написав:Ця війна показала, що танки і літаки це металобрухт і пережиток минулого, бо вони консервні банки проти джавелінів і стінгерів. У сучасній війні все вирішують високоточні ракети і високоточна артилерія. А ще мінування і залізобетонні укріплення.
andrijk777 написав: думаю діло не в користі а в ціні. Такни надто дорогі враховуючи користь яку вони приносять(броня, вогневе ураження і т.д.) "війну дронів" проспали усі і США в тому числі. 100% впевнений що після цієї війни роль бронетанкових військ буде переглянута.
В 60-их РПГ поховали бронетанкові війська. Потім ПТУРи.Потім - гелікоптери. При чому, з ПТУРами - ледь не кожне покоління вважалось вбивцею бронетанкових військ. Зараз цю нішу "суперзброї" зайняли дрони. По факту, це ще один засіб ураження. Який має свої переваги, має й свої недоліки. І наразі сильно переоцінений. Звісно, зявляться спеціальні бойові дрони. В яких буде з А щодо танків. Після появи РПГ на танках зявився кулемет. Потім динамічна броня. Протикумулятивні решітки. За підсумками цієї війни скоріш за все додадуться засоби РЕБ і посилиться верхня броня. Бо навіть старі Т-62 можуть знищувати розрахунки ПТУРів не менш ефективно, як і ПТУРи знищують танки. І бронетанкові війська ще міцно займатимуть свою позицію років зо 20-30.
sashaqbl Давайте відрізняти симетричні(суперники більш-менш рівні в силі/технологіях/ресурсах) і асиметричні війни. Наша війна - це найбільш технологічна симетрична війна після 2 світової.
Для асиметричних війн - танки точно будуть актуальні ще 20-30 років тому що вони непогано захищають екіпаж, а ціна танка не критична для технологічних держав.
А ось для симетричних війн тактика мінятиметься, та вона вже давно міняється, зокрема ніхто в світі вже не штампує танки тисячами(десятками тисяч) і наша війна це фактично відрижка воєнної техніки/тактики СРСР.
andrijk777 написав:війну дронів" проспали усі і США в тому числі.
так проспали, але дрони дуже вразливі, тому досить швидко їх роль суттєво знизиться. На початку війни Байрактари суттєво громили москалів, а тепер тихенько розвідують з тилу. Так і проти дрібних дронів вже розгортають додатковий шар ППО. Знаю вчених, які працюють над пасивними "радарами", які буть знаходити дрони по звуку.
andrijk777 вже в цьому році за підсумками нашої війни Великобритації активізувала програму Challenger 3. Буквально сьогодні сенат США розширив бюджет для модернізації Абрамсів. Італія, Німеччина модернізують свої танкові війська, збільшуючи кількість танків. Нідерланди, які відмовились від танків, знову відновлюють танкові війська. Східноєвропейські країни масово закупляють танки та БМП різних типів.