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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4819482048214822
Повідомлення Додано: Вів 08 сер, 2023 17:15

  sashaqbl написав:Східноєвропейські країни масово закупляють танки та БМП різних типів.

А що вони мають закупляти? Літаючі тарілки :D :D Що продають те вони і закупляють.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Вів 08 сер, 2023 17:18

  andrijk777 написав:
  sashaqbl написав:Східноєвропейські країни масово закупляють танки та БМП різних типів.

А що вони мають закупляти? Літаючі тарілки :D :D Що продають те вони і закупляють.

Если верить Вам, то должны сотнями тысяч закупать дроны.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 08 сер, 2023 17:19

  Дюрі-бачі написав:
  andrijk777 написав:війну дронів" проспали усі і США в тому числі.
так проспали, але дрони дуже вразливі, тому досить швидко їх роль суттєво знизиться. На початку війни Байрактари суттєво громили москалів, а тепер тихенько розвідують з тилу. Так і проти дрібних дронів вже розгортають додатковий шар ППО.
Знаю вчених, які працюють над пасивними "радарами", які буть знаходити дрони по звуку.

Може і так, побачимо. Дрони також удосконалюються.
В будь-якому випадку для симетричних(чи тотальних) війн дрони це маст хев. По шкалі ціна/якість це точно ефективна зброя.
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Повідомлення Додано: Вів 08 сер, 2023 17:25

  ЛАД написав:
  andrijk777 написав:
  sashaqbl написав:Східноєвропейські країни масово закупляють танки та БМП різних типів.

А що вони мають закупляти? Літаючі тарілки :D :D Що продають те вони і закупляють.

Если верить Вам, то должны сотнями тысяч закупать дроны.

По ринку зброї я давно зробив висновок:
Неможливо купити те що ти хочеш, можна купити тільки те що тобі продадуть.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Вів 08 сер, 2023 17:29

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  andrijk777 написав:Може і так, побачимо. Дрони також удосконалюються.
В будь-якому випадку для симетричних(чи тотальних) війн дрони це маст хев. По шкалі ціна/якість це точно ефективна зброя.

Не так. Тому що танки, піднявши їхню вартість на 10-15%, можна зробити порівняно добре захищеними проти дронів.
А дронам, щоб зберегти ефективність на цьому ж рівні, доведеться піднімати ціну в рази. Наскільки вони лишаться конкурентними зі снарядами SMArt чи Excalibur?
Навіть зараз дронами прикольно валити "буханки", добивати підбиту, пошкоджену чи сховану техніку, але проти важкої бронетехніки вони навряд чи ефективніші за Excalibur навіть у співвідношені ціна/якість.
Це просто спосіб для нас/русні отримати зброю тут і зараз, коли всього бракує. Не переоцінюйте їх.
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Вів 08 сер, 2023 17:55

sashaqbl
ціна ескалібура здається 100к. це 200шт fpv. і щоб навести ескалібур не на стаціонарну ціль, теж треба дорогий дрон розвідник.
trololo
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Повідомлення Додано: Вів 08 сер, 2023 18:08

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  trololo написав:ціна ескалібура здається 100к. це 200шт fpv. і щоб навести ескалібур не на стаціонарну ціль, теж треба дорогий дрон розвідник.

Це не 200 штук FPV, а десь 150. + треба порахувати ціну боєприпасу, то ще на 20-30% менше вийде.
Не хочу вас розчаровувати, ви ж, мабуть, бачили дуже гарні відосіки, але по факту проти важкої бронетехніки співвідношення ціна/якість, на жаль, в FPV та Ескалібура виходять доволі близькими... Звісно все впирається в навченість тих, хто ними керує.
Але, як вдало зауважив, andrijk777, ескалібур волонтери купити не можуть, а FPV - можуть. От і купують, що можуть.
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Вів 08 сер, 2023 18:24

  sashaqbl написав:Не хочу вас розчаровувати, ви ж, мабуть, бачили дуже гарні відосіки, але по факту проти важкої бронетехніки співвідношення ціна/якість, на жаль, в FPV та Ескалібура виходять доволі близькими...


маєте розрахунки чи ви сам оператор фпв? можете хочете сказати, що влучає лише один із 150 фпв? думаю все ж таки більше, я чув показник десь 1до5. крім того, ексалібур не може вразити рухому ціль, не може влетіти в бліндаж чи у вікно, не може знищити наприклад мобільну вишку чи камери спостереження на мачтах. з іншого боку, в снаряда більша дальність та потужність БЧ. але і фпв дальності збільшуються, вже були відоси про ураження дальнобійної арти та ппо, які зазвичай стоять в глибині. фпв дуже грізна зброя, не дарма кацапи теж кинулись активно в цю тему. захиститись від них - дуже складно і дорого.
trololo
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Повідомлення Додано: Вів 08 сер, 2023 18:31

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  trololo написав:захиститись від них - дуже складно і дорого.
РЕБ. FPV до них максимально вразливі. Просто потрібно більше глушилок і генераторів до них.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Вів 08 сер, 2023 18:37

  Дюрі-бачі написав:
  trololo написав:захиститись від них - дуже складно і дорого.
РЕБ. FPV до них максимально вразливі. Просто потрібно більше глушилок і генераторів до них.


РЕБ не дешева штука, зона дії для польових девайсів теж доволі обмежена. фпв вже застосовують ретранслятори, да і звязок постійно вдосконалюється, можливо в недалекому майбутньому перейдуть на шифрований.
trololo
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