А що вони мають закупляти? Літаючі тарілки Що продають те вони і закупляють.
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Додано: Вів 08 сер, 2023 17:15
Додано: Вів 08 сер, 2023 17:18
Додано: Вів 08 сер, 2023 17:19
Може і так, побачимо. Дрони також удосконалюються.
В будь-якому випадку для симетричних(чи тотальних) війн дрони це маст хев. По шкалі ціна/якість це точно ефективна зброя.
Додано: Вів 08 сер, 2023 17:25
По ринку зброї я давно зробив висновок:
Неможливо купити те що ти хочеш, можна купити тільки те що тобі продадуть.
Додано: Вів 08 сер, 2023 17:29
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Не так. Тому що танки, піднявши їхню вартість на 10-15%, можна зробити порівняно добре захищеними проти дронів.
А дронам, щоб зберегти ефективність на цьому ж рівні, доведеться піднімати ціну в рази. Наскільки вони лишаться конкурентними зі снарядами SMArt чи Excalibur?
Навіть зараз дронами прикольно валити "буханки", добивати підбиту, пошкоджену чи сховану техніку, але проти важкої бронетехніки вони навряд чи ефективніші за Excalibur навіть у співвідношені ціна/якість.
Це просто спосіб для нас/русні отримати зброю тут і зараз, коли всього бракує. Не переоцінюйте їх.
Додано: Вів 08 сер, 2023 17:55
sashaqbl
ціна ескалібура здається 100к. це 200шт fpv. і щоб навести ескалібур не на стаціонарну ціль, теж треба дорогий дрон розвідник.
Додано: Вів 08 сер, 2023 18:08
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Це не 200 штук FPV, а десь 150. + треба порахувати ціну боєприпасу, то ще на 20-30% менше вийде.
Не хочу вас розчаровувати, ви ж, мабуть, бачили дуже гарні відосіки, але по факту проти важкої бронетехніки співвідношення ціна/якість, на жаль, в FPV та Ескалібура виходять доволі близькими... Звісно все впирається в навченість тих, хто ними керує.
Але, як вдало зауважив, andrijk777, ескалібур волонтери купити не можуть, а FPV - можуть. От і купують, що можуть.
Додано: Вів 08 сер, 2023 18:24
маєте розрахунки чи ви сам оператор фпв? можете хочете сказати, що влучає лише один із 150 фпв? думаю все ж таки більше, я чув показник десь 1до5. крім того, ексалібур не може вразити рухому ціль, не може влетіти в бліндаж чи у вікно, не може знищити наприклад мобільну вишку чи камери спостереження на мачтах. з іншого боку, в снаряда більша дальність та потужність БЧ. але і фпв дальності збільшуються, вже були відоси про ураження дальнобійної арти та ппо, які зазвичай стоять в глибині. фпв дуже грізна зброя, не дарма кацапи теж кинулись активно в цю тему. захиститись від них - дуже складно і дорого.
Додано: Вів 08 сер, 2023 18:31
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Вів 08 сер, 2023 18:37
РЕБ не дешева штука, зона дії для польових девайсів теж доволі обмежена. фпв вже застосовують ретранслятори, да і звязок постійно вдосконалюється, можливо в недалекому майбутньому перейдуть на шифрований.
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