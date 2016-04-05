Шифрування не допоможе. У кацапів РЕБ давно була сильною стороною. Є ракети і дрони, які можуть самостійно наводитись на випромінювання. На кожну ребівську дупу можна підібрати свій різьбований болт.
|
|
|
Додано: Вів 08 сер, 2023 19:31
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Шифрування не допоможе. У кацапів РЕБ давно була сильною стороною. Є ракети і дрони, які можуть самостійно наводитись на випромінювання. На кожну ребівську дупу можна підібрати свій різьбований болт.
Додано: Вів 08 сер, 2023 20:05
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Пошел у нас движ. Есть некоторые небольшие успехи. Возможно из за фактора внезапности. Посмотрим как дальше.
Додано: Вів 08 сер, 2023 20:11
Додано: Вів 08 сер, 2023 20:20
Схоже, що війна сприяє вирішенню проблеми якості освіти...
Спостерігаю за вступною кампанією до університетів. Шалений недобір студентів (хоча ще рано робити остаточні висновки, але попередні мене вражають). Це означає, що непотрібні універи вимруть самостійно. Шкода викладачів, які підуть "на вулицю", але вони бачили ситуацію, тому мали час підготуватися.
Зараз переглядають цей форум: stm і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор
|