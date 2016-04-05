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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4820482148224823
Повідомлення Додано: Вів 08 сер, 2023 19:31

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  trololo написав:РЕБ не дешева штука, зона дії для польових девайсів теж доволі обмежена. фпв вже застосовують ретранслятори, да і звязок постійно вдосконалюється, можливо в недалекому майбутньому перейдуть на шифрований

Шифрування не допоможе. У кацапів РЕБ давно була сильною стороною. Є ракети і дрони, які можуть самостійно наводитись на випромінювання. На кожну ребівську дупу можна підібрати свій різьбований болт.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 сер, 2023 20:05

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Пошел у нас движ. Есть некоторые небольшие успехи. Возможно из за фактора внезапности. Посмотрим как дальше.
freeze
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Повідомлення Додано: Вів 08 сер, 2023 20:11

  freeze написав:Пошел у нас движ. Есть некоторые небольшие успехи. Возможно из за фактора внезапности. Посмотрим как дальше.

Слава Богу і ЗСУ! Нехай все вдається!
fler
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Повідомлення Додано: Вів 08 сер, 2023 20:20

Схоже, що війна сприяє вирішенню проблеми якості освіти...
Спостерігаю за вступною кампанією до університетів. Шалений недобір студентів (хоча ще рано робити остаточні висновки, але попередні мене вражають). Це означає, що непотрібні універи вимруть самостійно. Шкода викладачів, які підуть "на вулицю", але вони бачили ситуацію, тому мали час підготуватися.
fler
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  #<1 ... 4820482148224823
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