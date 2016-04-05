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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4821482248234824>
Повідомлення Додано: Вів 08 сер, 2023 19:31

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  trololo написав:РЕБ не дешева штука, зона дії для польових девайсів теж доволі обмежена. фпв вже застосовують ретранслятори, да і звязок постійно вдосконалюється, можливо в недалекому майбутньому перейдуть на шифрований

Шифрування не допоможе. У кацапів РЕБ давно була сильною стороною. Є ракети і дрони, які можуть самостійно наводитись на випромінювання. На кожну ребівську дупу можна підібрати свій різьбований болт.
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Повідомлення Додано: Вів 08 сер, 2023 20:05

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Пошел у нас движ. Есть некоторые небольшие успехи. Возможно из за фактора внезапности. Посмотрим как дальше.
freeze
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Повідомлення Додано: Вів 08 сер, 2023 20:11

  freeze написав:Пошел у нас движ. Есть некоторые небольшие успехи. Возможно из за фактора внезапности. Посмотрим как дальше.

Слава Богу і ЗСУ! Нехай все вдається!
fler
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Повідомлення Додано: Вів 08 сер, 2023 20:20

Схоже, що війна сприяє вирішенню проблеми якості освіти...
Спостерігаю за вступною кампанією до університетів. Шалений недобір студентів (хоча ще рано робити остаточні висновки, але попередні мене вражають). Це означає, що непотрібні універи вимруть самостійно. Шкода викладачів, які підуть "на вулицю", але вони бачили ситуацію, тому мали час підготуватися.
fler
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Повідомлення Додано: Вів 08 сер, 2023 21:05

  sashaqbl написав:Не так. Тому що танки, піднявши їхню вартість на 10-15%, можна зробити порівняно добре захищеними проти дронів.
А дронам, щоб зберегти ефективність на цьому ж рівні, доведеться піднімати ціну в рази. Наскільки вони лишаться конкурентними зі снарядами SMArt чи Excalibur?
Навіть зараз дронами прикольно валити "буханки", добивати підбиту, пошкоджену чи сховану техніку, але проти важкої бронетехніки вони навряд чи ефективніші за Excalibur навіть у співвідношені ціна/якість.
Це просто спосіб для нас/русні отримати зброю тут і зараз, коли всього бракує. Не переоцінюйте їх.

Що краще - палка чи автомат?
Ви порівнюєте Excalibur - ТОП-зброю розроблену ТОП-державами і дронами які зробили в українському гаражі. Ну удачі.
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Повідомлення Додано: Вів 08 сер, 2023 21:10

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  fler написав:Схоже, що війна сприяє вирішенню проблеми якості освіти...
Спостерігаю за вступною кампанією до університетів. Шалений недобір студентів (хоча ще рано робити остаточні висновки, але попередні мене вражають). Це означає, що непотрібні універи вимруть самостійно. Шкода викладачів, які підуть "на вулицю", але вони бачили ситуацію, тому мали час підготуватися.

Є 2 фактори які суттєво знижують якість освіти:
1. Значна частина першокурсників, що поступили вже виїхали закордон і будуть навчатись дистанційно, а зачасту паралельно ходити на підготовчі курси до європейського ЗВО
2. Значна частина магістрів ховається від армії.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Вів 08 сер, 2023 21:26

  freeze написав:Пошел у нас движ. Есть некоторые небольшие успехи. Возможно из за фактора внезапности. Посмотрим как дальше.

ваш підрозділ не збирає гроші часом? може форумчани би трохи допомогли
trololo
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Повідомлення Додано: Вів 08 сер, 2023 21:44

  fler написав:Шкода викладачів, які підуть "на вулицю", але вони бачили ситуацію, тому мали час підготуватися.

Викладачі, як і лікарі, зі знанням іноземної мови, як виїзжали, так і продовжать виїзжать. А МОН та МОЗ хай чекають безкоштовні аналізи виїхавших неплатників податків працездатного віку.
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Повідомлення Додано: Вів 08 сер, 2023 21:49

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Экс-глава МИД Австрии, танцевавшая с Путиным, поселилась в деревне под Рязанью - СМИ
Отмечается, что в 2018 году Кнайсль вышла замуж, и на своей свадьбе станцевала с Путиным. Однако вскоре она развелась. В 2020 году Кнайсль уехала из Австрии "из-за постоянных угроз убийством и фактического запрета на работу в Австрии". Она жила в Ливане, а потом приехала в Россию. Сейчас бывшая топ-чиновница снимает дом в деревне Петрушово, о которой, похоже, забыли даже местные власти.
...
С февраля 2021 по май 2022 Кнайсль также была членом совета директоров российской компании "Роснефть". Она покинула этот пост из-за угрозы попасть под санкции.

Примечательно, что она стала одним из немногих "зарубежных" гостей на путинском экономическом форуме в Питере 15 июня.

Вот это я понимаю - Чемодан, Вокзал, Россия
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 08 сер, 2023 21:49

  Дюрі-бачі написав:
  fler написав:Схоже, що війна сприяє вирішенню проблеми якості освіти...
Спостерігаю за вступною кампанією до університетів. Шалений недобір студентів (хоча ще рано робити остаточні висновки, але попередні мене вражають). Це означає, що непотрібні універи вимруть самостійно. Шкода викладачів, які підуть "на вулицю", але вони бачили ситуацію, тому мали час підготуватися.

Є 2 фактори які суттєво знижують якість освіти:
1. Значна частина першокурсників, що поступили вже виїхали закордон і будуть навчатись дистанційно, а зачасту паралельно ходити на підготовчі курси до європейського ЗВО
2. Значна частина магістрів ховається від армії.

Це фактори, спричинені війною, вони зникнуть із її закінченням.
Мене найбільше дратує фактор "вимоги до викладачів", а точніше те, як за цим фактором пресують неугодних та не чіпають секту "кум-брат-сват". Напр., коли 70+ дідусь викладає студентам - чи може він надавати якісні освітні послуги з використанням сучасних освітніх технологій? Або коли хтось влаштував коханку на кафедру, написав за неї дисертацію, допоміг захистити і що? Студенти ржуть з її лекцій, адже бачать невідповідність знань, коли вона не може відповісти на елементарні питання, тобто викладає те, на чому сама не розуміється.
fler
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