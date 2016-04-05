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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4821482248234824
Повідомлення Додано: Вів 08 сер, 2023 21:59

Німецька компанія Rheinmetall купила у Бельгії танки Leopard 1 для України, стверджує видання Handelsblatt.

За їхніми даними, компанія Rheinmetall придбала 50 танків Leopard 1 у бельгійської компанії OIP Land Systems.

Йдеться про танки, які використовували в бельгійській армії. Вони були зняті з експлуатації кілька років тому. Тоді, щоб заощадити, керівництво бельгійської армії вирішило зняти з озброєння всі важкі гусеничні машини, замінивши їх на легші бронемашини на колесах.

Бельгія раніше відмовилася передавати танки Leopard 1 Україні через те, що вони «занадто дорогі в експлуатації».
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Вів 08 сер, 2023 22:07

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  fler написав:Напр., коли 70+ дідусь викладає студентам - чи може він надавати якісні освітні послуги з використанням сучасних освітніх технологій?

Когда я учился, технологии, конечно, были не столь современными, но большинство преподавателей, которые запомнились яркими лекциями, которые нельзя было заменить чужим конспектом перед экзаменом, были именно такими дедушками.
Я понимаю, что качество преподавания очень сложно оценить со стороны, но критерий возраста тут очень плохой помощник.
И никакие технологии не заменят глубокое знание предмета и умение эти знания подать.
Сибарит
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