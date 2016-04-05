fler написав:
Напр., коли 70+ дідусь викладає студентам - чи може він надавати якісні освітні послуги з використанням сучасних освітніх технологій?
Когда я учился, технологии, конечно, были не столь современными, но большинство преподавателей, которые запомнились яркими лекциями, которые нельзя было заменить чужим конспектом перед экзаменом, были именно такими дедушками.
Я понимаю, что качество преподавания очень сложно оценить со стороны, но критерий возраста тут очень плохой помощник.
И никакие технологии не заменят глубокое знание предмета и умение эти знания подать.