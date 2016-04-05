Німецька компанія Rheinmetall купила у Бельгії танки Leopard 1 для України, стверджує видання Handelsblatt.
За їхніми даними, компанія Rheinmetall придбала 50 танків Leopard 1 у бельгійської компанії OIP Land Systems.
Йдеться про танки, які використовували в бельгійській армії. Вони були зняті з експлуатації кілька років тому. Тоді, щоб заощадити, керівництво бельгійської армії вирішило зняти з озброєння всі важкі гусеничні машини, замінивши їх на легші бронемашини на колесах.
Бельгія раніше відмовилася передавати танки Leopard 1 Україні через те, що вони «занадто дорогі в експлуатації».
fler написав:Напр., коли 70+ дідусь викладає студентам - чи може він надавати якісні освітні послуги з використанням сучасних освітніх технологій?
Когда я учился, технологии, конечно, были не столь современными, но большинство преподавателей, которые запомнились яркими лекциями, которые нельзя было заменить чужим конспектом перед экзаменом, были именно такими дедушками. Я понимаю, что качество преподавания очень сложно оценить со стороны, но критерий возраста тут очень плохой помощник. И никакие технологии не заменят глубокое знание предмета и умение эти знания подать.
andrijk777 написав:війну дронів" проспали усі і США в тому числі.
так проспали, але дрони дуже вразливі, тому досить швидко їх роль суттєво знизиться. На початку війни Байрактари суттєво громили москалів, а тепер тихенько розвідують з тилу. Так і проти дрібних дронів вже розгортають додатковий шар ППО. Знаю вчених, які працюють над пасивними "радарами", які буть знаходити дрони по звуку.
По звуку?
Простите, вспомнил как вздрагивал от звука первых "мопедов" пролетавших над головой и наблюдал как их пытались сбить днем и как они падали и потом следовал звук взрыва.
Потом услышав в очередной раз этот звук будучи в квартире - прислушался и понял, что он издается откуда-то снизу, по ходу с дороги и это был реальный мопед. Первая мысль была вот дать бы этому ездуну подсрачник. Но потом передумал, когда увидел что мопед заехал на стоянку недалеко и ездит на нем соседский пацанчик.
Ну, пусть хоть какие-то радости останутся у наших детей!!!
fler написав:Схоже, що війна сприяє вирішенню проблеми якості освіти... Спостерігаю за вступною кампанією до університетів. Шалений недобір студентів (хоча ще рано робити остаточні висновки, але попередні мене вражають). Це означає, що непотрібні універи вимруть самостійно. Шкода викладачів, які підуть "на вулицю", але вони бачили ситуацію, тому мали час підготуватися.
те, що непотрібні ВНЗ вимруть самостійно - це дуже вірогідно. точніше, припинять їх фінансування, а потім вони вимруть.
а от чи це вирішить проблему якості освіти? в нас була недавно дискусія про ВНЗ, так от я не бачу рішення проблеми. бо першими вимруть фізики, хіміки та таке інше. ХАІ та ХІРЄ напевне, крім факультетів пов'язаних з ІТ та економікою.
й 70+ може вже й забагато, а у вас є інші викладачі технічних спеціальностей? й династії викладачів - це проблема гуманітарних спеціальностей, на тих же технічних - щось не зустрічав, а от на економічних - так.
freeze написав:Пошел у нас движ. Есть некоторые небольшие успехи. Возможно из за фактора внезапности. Посмотрим как дальше.
ваш підрозділ не збирає гроші часом? може форумчани би трохи допомогли
Спасибо большое за предложение. Надо подумать. Саперный провод надо постоянно, а на складах нет. Завтра поговорю с командиром инженерно-саперного взвода. К сожалению, сегодня у саперов потери, и к счастью 300. Акубаротравмы, просто трэш артиллерийский идёт со всех сторон. Есть потери ((( Одного относительно высокого хмыренка в плен взяли, может оф.спикеры скажут, ну а нет так нет.
Сибарит написав:Я понимаю, что качество преподавания очень сложно оценить со стороны, но критерий возраста тут очень плохой помощник. И никакие технологии не заменят глубокое знание предмета и умение эти знания подать.
Це справедливо дуже винятково для деяких спеціальностей (філософія, математика, напр.) та деяких особистостей, але більшість дідусів 70+ в Україні, на жаль, не можуть (з різних причин - здоров'я, бажання, обставини) якісно викладати. І я як раз кажу про обізнаність дідусів із сучасними технологіями. Наприклад, коли дідусь 70+ викладає щось агрономам і каже, що "максимум можна зібрати врожай томатів 60 центнерів з гектара". А студент, який підробляє в компанії Агрофьюжн, добре знає, що ця компанія завдяки сучасним технологіям вже збирає 100 центнерів з гектара. Чому його навчить той дідусь, який ті технології і в очі не бачив? Як викладати фінанси, якщо не знаєш, напр., що таке криптовалюта? Всі 70+ це знають?
Сибарит написав:Я понимаю, что качество преподавания очень сложно оценить со стороны, но критерий возраста тут очень плохой помощник. И никакие технологии не заменят глубокое знание предмета и умение эти знания подать.
Це справедливо дуже винятково для деяких спеціальностей (філософія, математика, напр.) та деяких особистостей, але більшість дідусів 70+ в Україні, на жаль, не можуть (з різних причин - здоров'я, бажання, обставини) якісно викладати. І я як раз кажу про обізнаність дідусів із сучасними технологіями. Наприклад, коли дідусь 70+ викладає щось агрономам і каже, що "максимум можна зібрати врожай томатів 60 центнерів з гектара". А студент, який підробляє в компанії Агрофьюжн, добре знає, що ця компанія завдяки сучасним технологіям вже збирає 100 центнерів з гектара. Чому його навчить той дідусь, який ті технології і в очі не бачив? Як викладати фінанси, якщо не знаєш, напр., що таке криптовалюта? Всі 70+ це знають?
Не знаю, як зараз модно, але в ті часи, коли вчився, то давали фундамент та методологію у вузі, вчили вчитись, що у майбутньому пригодилося
ті кому тепер 70+, то при СРСР мали 40+, і якщо здобули вчені ступені, а не як Ківа, то це цінні кадри.
А якщо вам треба "майстери" по тому що модно тепер, то просто наберіть інфоциган, які навчать дропшіпінгу, нонкодінг програмінгу, секс-дипломатінгу, успішному успіху, криптовалютінгу, шиткоінфінансінгу і ще багато чому "корисного" тут і зараз.
А дідів тих женіть, їм не місце в аграрній супердержаві. Все необхідне можна виготовити в Китаї і купити за кредити партнерів.