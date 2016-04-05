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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4822482348244825
Повідомлення Додано: Вів 08 сер, 2023 23:53

flyman , обіцяний бойовий робот коли очікувати? Чи то був сексдипломатінг, а не справжні наміри?

  Игорь Алексеевич написав:В последнее время настораживают сообщения, как будто население постепенно готовят к каким то непонятным переговорам о прекращении войны.

Есть анекдот:

-официант, что за ерунда?! Ваш кофе воняет членом!
- Простите, попробуйте взять чашку в другую руку..
Востаннє редагувалось Hotab в Вів 08 сер, 2023 23:56, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 08 сер, 2023 23:53

  Игорь Алексеевич написав:В последнее время настораживают сообщения, как будто население постепенно готовят к каким то непонятным переговорам о прекращении войны.

я не бачу такого.

точніше, до перемовин завжди треба бути готовими, але на зрозумілих позиціях. це руським треба напрягатися, бо схоже їх готують до чергових жестів
Shaman
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Повідомлення Додано: Вів 08 сер, 2023 23:56

  fler написав:І я як раз кажу про обізнаність дідусів із сучасними технологіями. Наприклад, коли дідусь 70+ викладає щось агрономам і каже, що "максимум можна зібрати врожай томатів 60 центнерів з гектара". А студент, який підробляє в компанії Агрофьюжн, добре знає, що ця компанія завдяки сучасним технологіям вже збирає 100 центнерів з гектара.

Залежіть від сорту, а не завдяки сучасним технологіям, звісно є відповідний техпроцес. Може проФФесор вирощує Чєрі, а Агрофьюжн не знає, шо існують гібриди з врожайністю 250 ц/га.
Чому його навчить той дідусь, який ті технології і в очі не бачив?

Приклад технології вирощування томатів, яку в очі не бачив викладач.
Як викладати фінанси, якщо не знаєш, напр., що таке криптовалюта? Всі 70+ це знають?

Існують заклади підвищення кваліфікації викладачів, зберіть викладачів кафедри фінанси та кредит, задайте це питання.

Зараз дорубаються шашкою, не стане не тільки студентів, а й останні викладачі підуть. Сумно.
Water
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 сер, 2023 00:04

  Shaman написав:
  fler написав:...
Як викладати фінанси, якщо не знаєш, напр., що таке криптовалюта? Всі 70+ це знають?

в тому вигляді, як вони існують, криптовалюти, це ближче до ІТ технологій.

у фінансах хіба що у розділі сучасні фінансові піраміди :D чи куди інвестувати незаконно зароблені гроші :)

не знаю, наскільки зі мною погодяться учасники форуму криптовалют, але на поточний момент є так 8)

Криптовалюти, це віртуальні активи, які як базу даних використовують технологію блокчейна.
До реальних фінансів ближче CBDC, але це не про криптовалюти.
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 09 сер, 2023 00:20

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Через декілька років роботи в професії, розумію що нас навчали на кафедрі, так це було все по старому, схеми транзисторів на папірцях, дідусь 70+ показував незрозумілі підключення 3 фазних двигунів. Але все що вони навчали актуально, тільки тоді ми не розуміли що це, а їм платили НЕДОСТАТНЬО щоб було БАЖАННЯ чомусь НАВЧИТИ, прийшли і вже ДЯКУЮ грубо кажучи. І те що нас вчили не застаріє ще 100років точно. Тау взагалі безсмертне, двигуни електро також, можливо? а схеми ну самсунг робить процесори 9мм, а кому вони потрібні коли до давача підключається плата однослойна з доріжками по 5мм за 3тис уо, і працює років 20, поки його хтось не зачепить і воно не згорить) і дідусі були більше кваліфіковані, хто розумніший там не залишався, або залишався але не на довго, нажаль.
BeneFuckTor
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 сер, 2023 00:53

  freeze написав:
trololo написав:
  freeze написав:Пошел у нас движ. Есть некоторые небольшие успехи. Возможно из за фактора внезапности. Посмотрим как дальше.

ваш підрозділ не збирає гроші часом? може форумчани би трохи допомогли


Спасибо большое за предложение. Надо подумать. Саперный провод надо постоянно, а на складах нет.
Завтра поговорю с командиром инженерно-саперного взвода.
К сожалению, сегодня у саперов потери, и к счастью 300. Акубаротравмы, просто трэш артиллерийский идёт со всех сторон.
Есть потери ((( Одного относительно высокого хмыренка в плен взяли, может оф.спикеры скажут, ну а нет так нет.

Хмырёнок руцкий или наш в плен попал?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 сер, 2023 02:31

  Прохожий написав:"Зараз не розглядається інших мирних планів, окрім Формули миру, яку представив президент Володимир Зеленський.
Про це керівник Офісу президента Андрій Єрмак повідомив у розмові з журналістами, інформує LB.ua."
https://lb.ua/news/2023/08/07/568960_za ... irnih.html
почему то всегда думал что "керівник Офісу президента" что то типа завхоза в обязанностях которого обеспечить чтобы у Президента всегда были в наличии "скрепки, бутерброды и вода", а оказывается это целый ЭКСПЕРТ-ПОЛИТИК по внешнеполитическим вопросам...
"вот оно как михалыч..."(с)
грустно ...

Организуйте петицию. Если она наберет голоса - президент, возможно, объяснит.
Тема тянется уже с 20го года, странно, что вы удивились.
Starikan
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Повідомлення Додано: Сер 09 сер, 2023 02:43

  Дюрі-бачі написав:
  andrijk777 написав:війну дронів" проспали усі і США в тому числі.
так проспали, але дрони дуже вразливі, тому досить швидко їх роль суттєво знизиться. На початку війни Байрактари суттєво громили москалів, а тепер тихенько розвідують з тилу. Так і проти дрібних дронів вже розгортають додатковий шар ППО.
Знаю вчених, які працюють над пасивними "радарами", які буть знаходити дрони по звуку.

Наскільки я пам'ятаю, на звуковловювачі у артилерії воював ще Солженіцин.
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